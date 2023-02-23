快手电商宣布老铁团功能将于3月1日下线

站长之家（ChinaZ.com）2月23日 消息:日前，快手电商发布了老铁团暂停服务通知称，近期商家端营销工具系统能力升级，针对历史逻辑中方案不合理，性能较差的服务，暂停应用。
影响范围:商家营销工具“老铁团”暂无法使用，功能下线后，正在生效中的“老铁团”活动，会被系统置为结束状态。功能下线时间为2023年3月1日。
新版产品方案正在紧张规划中，敬请期待。页面操作如下，功能下线后，活动入口不再展示。
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声明:本文来自于微信公众号 TopKlout克劳锐，作者:纪南，授权站长之家转载发布。随着短视频平台流量红利见顶，快手按下商业化的快捷键。在步步进逼、风云变幻的市场环境下，无论快手电商能否找到那个属于它的“飞轮”，它都不能再慢了。
快手电商发布消息宣布新增“安心钱包”账户。为帮助商家朋友更高效的使用小额打款产品功能为店铺做退款挽回，避免频繁充值保证金，平台对此功能升级优化，新增“安心钱包”账户，后续在使用小额打款功能时，可选择使用安心钱包账户。需要注意的是，该功能调整于2023-2-23日起逐步放量，预计会在3月底前全量。
快手电商宣布上线信任购专区。信任购是快手电商打造的首个信任电商品牌，整合了多项商品和售后保障权益。信任购商品查询:输入商品id或商品名称，可查询商品的信任购开通状态。
快手电商发布了关于【商品品质指标异常-质量差评率】的治理公告。 快手电商将于2023年2月11日起，对质量差评率高的商品进行下架;对质量差评率高的商户/带货达人相关条款予以处置。商户/带货达人如因质量差评率高被平台管控，通过私信、短信、电话等途径骚扰买家，平台有权按照《快手小店违规管理规则》中【骚扰他人】采取相应处置措施。
快手电商宣布“信任购”标签入驻选品中心。信任购是快手电商推出的首个服务IP，面向C端用户，提供商品维度和商家维度的背书，信任购 = 品质放心 售后无忧。满足权益开通、质量标准和风险标准的要求，提供“信任购”服务的商品，系统将自动为其开通“信任购”，点亮专属标识。
快手电商发布公告称为提升平台服务水平，创造健康良好的电商经营环境，快手电商对《快分销结算规则》进行修订。本规则于2023年2月14日修订，2023年2月21日生效。平台推广服务费是指推广者取得佣金后，应向快手电商平台缴纳的技术或软件服务费。
快手电商发布公告称，为更好的保障带货达人的PK权益，平台现对《快手小店电商PK管理规则》进行修订，新规则于2023年2月28日最新修订生效。本次核心调整点为，更新了不满足电商PK条件的带货达人的权益限制范围。不满足电商PK条件的带货达人在电商直播过程中可以正常PK，但是在PK过程中购物车功能会被隐藏，购物车功能在PK结束15分钟后恢复。
快手电商发布了关于高现货商家【超时未发货】处罚豁免公告，达到豁免规则的商家，豁免的是【超时未发货】专项治理的处罚。商家在发布商品时，承诺发货时间主动设置24小时或48小时发货，消费者购买该类商品的订单，称为承诺现货订单。设置后商家需按此承诺发货时间及时发货。
今日下午，快手电商发布了关于【虚假宣传医疗或保健功效】的重点治理公告。据悉，医疗或保健功效的虚假宣传指虚构普通商品等不具有的医疗或保健功效或违规宣传需要取得相应资质才可以宣传的医疗或保健功效。公告称，近期，平台通过巡查发现部分带货达人及商户在商品的宣传推广过程中，存在虚构夸大医疗或保健功效，或者不当使用医疗用语的情形。为保护消费者�
声明:本文来自于微信公众号卡思数据，作者:叫我娜姐，授权站长之家转载发布。2022年，对于抖音、快手两个新流量平台的电商探索言，都在围绕“增长”这个主题下功夫，按一贯的风格，抖音继续“激进”快手选择“稳健”。我们将在抖快电商外，高频关注一个“新”的搅局者——视频号，并为你们第一时间分享视频号电商里的一手数据和优质案例，再次感谢大家对卡思公众号的关注。
八核。AMD Ryzen7-5800X3D 是一款8核台式机处理器，于2022年4月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3（Vermeer） 架构和 Socket AM4。多亏了 AMD 同步多线程 (SMT)，核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen75800X3D 具有96MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载可提升至4.5GHz。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。