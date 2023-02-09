快手称正在开展大规模语言模型研究

站长之家 2 月 9 日讯：据澎湃新闻报道，目前，快手正在开展大规模语言模型（LLM，Large Language Model）相关的研究，并启动了相应专项，覆盖LLM模型训练、文案自动创作与生成、对话系统开发等领域。
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1 月 17 日，快手正式宣布和中央广播电视总台《 2023 年春节联欢晚会》达成合作。用户上快手，搜索「春晚」，即可预约总台春晚直播。 这也是快手自 2019 年起连续第五年与总台春晚深度合作，快手将通过直播、点播和短视频三种方式，为全球华人观看 2023 年总台春晚提供快捷便利的方式，打造优质丰富的视听体验。 除夕夜当天，用户可以在快手、快手极速版、快手概念版等快手平台官方矩阵观看 2023 年总台春晚。届时，用户还可以参与「上快手分 20 亿」红包活动，快手“家年华”将陪用户过除夕，好运连连抽百万，限时红包抢不停?
快手发布公告称，陈定佳因拟投入更多时间于家庭及个人事务，将辞任该公司首席技术官一职，自2023年1月18日生效。鉴于陈定佳对快手的重大贡献，他将转任该公司终身荣誉顾问，以继续向公司提供指导及支持。2015年，陈定佳加入快手，接手了宿华大部分技术工作，并一直担任担任首席技术官的职位，主要负责技术开发、产品测试、运营维护及部分新业务等相关工作。
快手正式宣布和中央广播电视总台《2023年春节联欢晚会》达成合作。用户可以通过直播、点播和短视频三种方式，在快手、快手极速版、快手概念版等快手官方平台收看2023总台春晚。今年快手也与17家省市电视台达成了区域春晚转播合作。
声明:本文来自于微信公众号 新播场，作者:阿力古，授权站长之家转载发布。2月7日，2018年的现象级网红郭聪明带着1074万人的期待，开启了快手直播回归首秀。对于郭聪明以及许多个“郭聪明”的梦想，快手直播会在流量扶持和各项激励上予以帮助，让他们走向更高更大更远的舞台。
声明:本文来自于微信公众号 新播场，作者:小龙果，授权站长之家转载发布。又一位重磅级才艺主播、7年老主播入驻快手。但是我觉得这是动力，它不是一个压力。
在经历了不理想的季度，并预计一季度营收同比环比将继续大幅下滑的英特尔，也在采取措施削减支出，有报道称他们将大规模降薪。外媒是根据多位消息人士的透露，报道英特尔降薪的。对于管理层基本薪酬削减的比例更高，英特尔的发言人Addy Burr表示，这些调整对管理层的影响更大，将有助于支持投资和整体的员工队伍。
天眼查App显示，近日，深圳市腾讯计算机系统有限公司等与北京快手科技有限公司、珠海市魅族通讯设备有限公司知识产权与竞争纠纷案件新增开庭公告，原告为腾讯公司，被告为快手公司、魅族公司，案件将于 3 月 28 日在广东省珠海市中级人民法院开庭。
又一位重磅级才艺主播、 7 年老主播入驻快手。1 月 13 日晚上 8 点，行业知名才艺主播、被称为“舞蹈女王”的@哇塞雅美，在快手开启了直播首秀。但是我觉得这是动力，它不是一个压力。
2018 年，趁着短视频东风顺势起的郭聪明初尝年少成名的滋味。他意气风发，怀揣着一颗追逐音乐旅途的纯粹之心，全力以赴奔向“专业音乐人”的旅途。搭载快手直播的影响力，音乐、舞蹈、传统才艺等优质内容将释放出最 大的生命力，无数“郭聪明”也能在快手上被看见。
短视频APP成为人们日常生活中除了通讯APP外使用率最 高的APP之一，快手作为国内知名度最 高的短视频app之一，在国内国外收获了不少口碑好评，快手也不断丰富自己的平台功能，不仅是在短视频领域，在直播领域，快手也争做国内直播领航者，快手魔盒就是快手在直播领域开发的一个新功能。在 2011 年 2 月 27 日快手一千零一夜 2021 百大主播晚会上，作为快手魔盒见证者的迪丽热巴，更是为观众带来了一波福利。快手自成立以来一直在探索短视频的更多可能快手魔盒则是快手在直播领域的创新功能之一，为了让用户享受更多直播快乐，快手会一直在路上。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。