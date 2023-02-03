微信一手机号注册两账号仍在灰度测试

站长之家 2 月 3 日讯：据中国新闻网报道，微信一手机号注册两账号功能仍在灰度测试，很多网友反映，由于安全原因，暂时无法通过当前微信绑定的手机号辅助注册新账号。
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根据网友反馈，微信已全量开放同一手机号注册辅助账号功能，去年曾小规模地进行灰度测试。满足已绑定手机号、已开通微信支付、注册时间超过一定时长且当前账号无安全风险的微信账号可以辅助注册一个新微信账号。为了保障注册账号的安全，需要完成一次短信验证，官方表示，该手机号只用于微信号的安全验证，不会导致与当前绑定的微信号解除绑定。
今日“微信一手机号可注册两账号”的信息冲上热搜榜，吸引众多网友测试注册新号。据消息称微信已经“全量开放”使用同一手机号注册辅助账号功能，要想注册辅助账号，只需要用户微信号需符合两个条件：微信号注册时长需要满两年以上，且微信号最近一年内没有封号记录，即可注册成功。此番该功能还在灰度测试中，距离完全开放或许是有段时间。
千呼万唤始出来，微信终于加入了一个大家想要的有用功能了！今天微信已经全量开放了使用同一手机号注册辅助账号的功能，也就是说一个手机号能注册两个微信号了。另外也有不少人表示，相比这个功能更需要多设备登陆同一账号功能，因为现在很多人都有不止一台手机，这样就可以在主力机备用机上同时使用了。
作为国民级软件，微信其实很早就被很多公司默认为一种办公软件，既混淆了生活与工作的边界，又改变了公司的工作氛围，微信办公成为常态。对只有一个手机号的用户来说，时间久了，微信号上就成了领导、同事、客户、家人、朋友的大杂烩”，除非再买个手机号注册微信用来工作上使用。相信有不少人的答案是否定的。
微信正式开放注册小号功能，具体的操作过程为:设置——点击切换账号——注册新账号——选择通过当前微信号辅助注册——滑片验证。早在2021年10月，微信就已开始测试该功能。微信小程序日活跃账户数突破6亿，同比增长超30%。
最近LOL英雄联盟台服升级成为了东南亚服，并且还是由拳头直营的。现在还有庆祝新服务器上线的丰厚活动，于是很多小伙伴都前往LOL台服进行游戏的下载，但是很多小伙伴不清楚应该怎么注册LOL台服的账号，接下来就为大家带来lol台服怎么注册账号，lol台服账号注册方法。以上就是lol台服怎么注册账号，lol台服账号注册方法没有注册台服账号的小伙伴注册试试。
LOL台服最近可谓是惊讶到了非常多的玩家，被拳头直营接管的台服已经升级成为了东南亚服，并且现在还有非常刺激的送全英雄和皮肤的活动，所以在最近可以说是吸引了超多的小伙伴加入到台服之中。但是台服和国服不一样，想要顺利玩上LOL台服的话，需要有LOL台服的账号。以上就是lol台服账号注册教程，英雄联盟台服账号怎么注册没有注册台服账号以及不知道怎么注册台服账号的小伙伴可以看看。
暴雪国服在 1 月 24 日正式关闭，不少暴雪国服老玩家选择下载战网国际服的方式从零开始征战暴雪国际服。由于战网国服和国际服数据不互通，除了搞定战网国际服客户端外需要单独准备一个战网国际服账号，用于日常登录游玩。3、加速成功后，接下来按照页面提示填写注册地区、生日、登录邮箱、密码、昵称等基础信息，一步步按照操作完成即可;4、完成以上操作，就会收到战网发送到邮箱的登录验证邮件，输入上面填写的账号密码，完成验证。
中关村在线消息：局微博博主爆料，三星近期公布了一款卷轴屏＋折叠屏二合一手机，根据演示视频，这台手机既可以折叠也能拉伸，看上去非常高级。这台手机甚至还能实现360�内外折叠，向外向内都能折。当前智能手机同质化严重，你觉得三星的这个创意怎么样？
近期有很多玩家转移到《英雄联盟台服》游玩，因为上线之后只需要完成几个简单的任务就可以获得超多英雄和皮肤。但玩家们还不知道怎么下载《英雄联盟LOL台服》，也不知道怎么注册账号，接下来小编给大家带来《英雄联盟台服》账号注册+下载教程。以上就是英雄联盟LOL台服账号注册及游戏下载教程。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。