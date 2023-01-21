2023年春节档新片预售总票房已突破6亿元

站长之家（ChinaZ.com）1月21日 消息:据灯塔专业版实时数据，截至1月21日9时25分，2023年春节档新片预售总票房破6亿元。《满江红》《流浪地球2》《无名》分列预售票房榜前三位。
此外，灯塔专业版数据显示，2023年春节档预售平均票价53.7元，相较2022年春节档预售同阶段平均票价56.2元，下调了2.5元，也是自2016以来近7年首次下降（2020年除外）。
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根据灯塔专业版数据，截止今天16时45分，2023年春节档新片的预售票房已经成功突破2亿元。随着大年初一的日益临近，本次春节档的票房竞争也进入了白热化阶段。前三名的神仙打架”，在第三名与第四名之间产生了一道巨大的票房断层，但其他几部影片也基本都达到了1000万以上的票房。
据灯塔专业版实时数据，2023年春节档新片预售总票房突破5亿元，电影《满江红》《流浪地球2》《无名》分列预售票房榜前三位，预售票房均已突破1亿元。其中《满江红》是由张艺谋执导，沈腾、易烊千玺、张译、雷佳音、岳云鹏、王佳怡领衔主演。灯塔专业版数据显示，截至1月18日17点，今年春节档平均票价54.4元，相较2022年春节档预售同阶段的58.0元，下调了3.6元，也是自2016以来近7年平均票价首次下降。
今日，由郭帆执导，吴京、刘德华、李雪健等主演的电影《流浪地球2》正式上映，该片也是2023年春节档唯一一部科幻大片。吴京此前在北京首映礼现场表示，相比《流浪地球》，该片不管在特效制作上还是故事上都好一点”为了这一点，剧组人员付出了极大的努力，我敢说，《流浪地球2》就是中国科幻电影的底气。猫眼专业版数据显示，《流浪地球2》累计票房已达2.3亿元。
声明:本文来自于微信公众号价值星球Planet，作者 | 欧锦，编辑 | 林比利，授权站长之家转载发布。2022年已过，这一年里，“元宇宙”依旧火热。这个全新的路子已经超出了西方最初提出的“虚拟空间”、“下一代互联网”的概念，这也间接告诉全世界，中国的“元宇宙”发展不只在线上会走到线下、虚实结合、与实业伴生，这其中蕴含着数不尽的机遇。
2022年4月，B站头部UP主宝剑嫂制定了长达三个月的减肥计划。2023年，品牌将在B站的内容生态中如何加速成长，我们拭目以待。
灯塔专业版显示，截至1月21日9点，2023春节档新片预售总票房已经破6亿，电影《满江红》《流浪地球2》《无名》分列预售票房榜前三位，预售票房均已突破1亿元。《满江红》讲述了南宋绍兴年间，小兵张大与亲兵营副统领孙均等人为寻找丢失的密信被迫卷入一场巨大阴谋的故事。灯塔专业版数据显示，2023年春节档预售平均票价53.7元，相较2022年春节档预售同阶段平均票价56.2元，下调了2.5元，也是自2016以来近7年首次下降。
灯塔专业版数据显示，截至1月2日21时，2023元旦档总票房5.5亿，总人次1250.0万，总场次100.1万。档期票房前3名分别为：冠军：《阿凡达：水之道》2.80亿阿凡达2元旦档票房冠军；亚军：《想见你》1.23亿；季军：《绝望主夫》1.20亿。在2010年上映的《阿凡达》，也正是中国影史第1部破10亿电影，打开了中国内地电影市场的十年火速发展期。
据灯塔专业版实时数据，电影《流浪地球2》预售总票房目前已突破2亿元，该片将于明天正式在全国上映。截至今天16时12分，春节档总票房已经突破7亿元，预售表现强劲。这7部影片你最看好谁？
京东发布通知称，为了保障春节期间消费者的购物体验，便于商家进行店铺运营管理工作，现对发货物流、售后服务时效进行调整。未参与“春节送”打标活动的订单需要在 2023 年 2 月 1 日23：59： 59 之前完成发货并确保物流单号有揽收记录。春节也送货期期间，参与“春节送”打标活动的订单需要在 48 小时内完成发货并确保物流单号有揽收记录。
春节档的电影票房记录正在不断刷新，昨晚刚破15亿，现在的最新数据已经是19亿据灯塔专业版官方数据，截至1月23日6时16分，2023年春节档总票房破19亿！位居前列的依然是三部热门电影，其中第一位的是《流浪地球2》，票房达6.27亿元，《满江红》5.72亿元紧跟其后，电影《无名》2.2亿元票房位居第三。不过这个百亿目标的难度相当大，全球电影史上主要靠单一市场的电影也很难有这样的表现，毕竟100亿大约是15-16亿美元的票房，美国市场上最火爆的电影也没几部电影在缺少全球市场的情况下达到这样的票房。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。