2023年春节档新片预售总票房已突破6亿元

春节档的电影票房记录正在不断刷新，昨晚刚破15亿，现在的最新数据已经是19亿据灯塔专业版官方数据，截至1月23日6时16分，2023年春节档总票房破19亿！位居前列的依然是三部热门电影，其中第一位的是《流浪地球2》，票房达6.27亿元，《满江红》5.72亿元紧跟其后，电影《无名》2.2亿元票房位居第三。不过这个百亿目标的难度相当大，全球电影史上主要靠单一市场的电影也很难有这样的表现，毕竟100亿大约是15-16亿美元的票房，美国市场上最火爆的电影也没几部电影在缺少全球市场的情况下达到这样的票房。