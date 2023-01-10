集齐五福先别着急合成！用福卡能抽五菱宏光汽车！

站长之家(ChinaZ.com) 1月10日 消息:今日，支付宝官宣集五福活动正式开始，五菱宏光作为“发福”商家，为用户送出汽车大奖等重磅福利。
具体来说，用户通过五福会场进入福气乐园，就能用福卡在五菱汽车品牌馆抽取MINIEV大奖和价值千元的权益礼包。按照市场价值，一台五菱宏光MINIEV价值超3.8万，难怪有网友笑称，建议集齐五福先别着急合成，首冲五菱宏光抽奖!体验完抽奖互动之后，用户还能从品牌馆跳转至五菱汽车官方支付宝小程序，预约多款车型试驾。
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1月10日0点，2023兔年的支付宝集五福已经正式开启。具体时间是从1月10日00:00-1月21日22:00，集齐五福后就能在1月21日22:18拼手气分5亿现金红包。今早9:31，已有7.7万人集齐了，这速度堪比坐火箭了。想必很多人都在诧异，自己做完一套任务也就几张福卡，为什么这么多人都已经集齐了，排行榜上还有很多人拥有二三十张福卡了？其实目前除了AR扫福、AI年画、蚂蚁森林之外，还有隐藏开启方式。可以通过AR扫支付宝出示的特殊福卡和品牌图，实测基本每张图都能扫出来一个，大概能得到10张福卡，每天都能扫。今年的福卡种类与往年一样，还是和谐?
站长之家 12 月 23 日讯：五菱汽车表示，五菱宏光MINIEV敞篷版陆续下线，第一批敞篷已经发运并即将交付首批车主。
随着微信红包封面活动的启动，支付宝也准备了2023年支付宝集五福的活动，虽然每次集五福都只能获取不多的钱，但是大家为了过年的氛围更加浓厚是热衷参与。为了让大家更快地集齐五福，小编今天就为大家介绍一下支付宝领取五福礼包的方法。领取五福礼包的步骤是，首先在支付宝中搜索“暖冬消费节”，然后点击活动卡片进入，可任意选择红卡或紫卡，在抽奖礼盒区域记录你每次选择的颜色，累计选满七次后，会合成一个抽奖礼盒，每晚20:00点击“我的礼盒”开奖，有机会提前开出五福礼包，所获得的五福礼包在活动期间可以随机兑换一次福卡。
1月10日凌晨，2023年支付宝集五福活动正式拉开帷幕。从当日00:00至1月21日22:00，只要集齐五福，就可在21日22:18拼手气分享5亿现金红包。在这里悄悄告诉大家，这个游戏可以积极玩起来，最后累加起来的添福红包可能会比集五福分到的钱要多。
随着新年的到来，支付宝集五福活动火热上演，掀起了全民写福、晒福、扫福、集福的热潮。2023支付宝集五福活动提供了AR扫福、AI年画、蚂蚁森林、看直播、摇一摇、运动等六种玩法。今年，规模比去年增加了30倍，商家也成为了发福卡的主角，用户可以通过扫搜小程序、生活号、红包码或者登录商家APP来领取福卡。此外，用户画画、分享年画也会得到福卡，而且还可以把自己画的年画作为永久纪念数字藏品，为新的一年画上美好的句号。支付宝生活频道每天都会提供超过150场的直播，用户可以在直播间送出免费的鼓励，有机会获得福卡。1月14日0点开始
支付宝集五福已于1月10日开启，红包总金额不变，开奖时间依然为大年夜22点18分，集齐用户可像往年一样得到一个小小的红包。今年在线下支付得福卡、AR扫福，以及为视障人群定制的「摇一摇」等经典玩法基础上，新增了多种集福卡方式。1月11日—20日，每天晚上7:30用户可进入支付宝生活号观看五福专场直播，见证生肖卡开奖。
一年一度“集五福”活动开始了，你有领到北京海洋馆发的福卡吗?1月10日-21日上支付宝搜“北京海洋馆”、看生活号直播等都有机会拿到福卡，看直播、参加生活号互动有机会拿到免费门票的福利。此次北京海洋馆派出了“头号明星”中华鲟来给大家送福卡准备了春节直播活动给大家送福利。北京海洋馆还利用其特色，“自创”了更多好寓意的福气送给大家，比如:海龟-长寿福、鲤鱼=好运福、水母-颜值福等等。
支付宝“集五福”瓜分红包活动正式开启，活动时间为2023年1月10日00:00–?1月21日22:00，支付宝APP版本达到10.3.30版本及以上的用户方可参与本活动。用户可以通过在支付宝APP参与AR扫福、AI年画、蚂蚁森林、支付宝运动、摇一摇、直播互动、进入商家支付宝小程序完成指定互动及在支付宝合作方渠道参与集五福联名活动等方式集福卡，获得的福卡种类包含五福福卡:和谐福、爱国福、敬业福、友善福、富强福;功能卡:五福万能福卡、五福沾福气卡、五福同享卡;生肖卡。集齐和谐福、爱国福、敬业福、友善福、富强福五福福卡并合成五福后，可在北京时
1月10日消息，支付宝集五福已于今日开启，红包总金额不变，开奖时间依然为大年夜22点18分，集齐用户可像往年一样得到一个小小的红包。据悉，今年在线下支付得福卡、AR扫福，以及为视障人群定制的“摇一摇”等经典玩法基础上，新增了多种集福卡方式。1、超3万商家小程序可领福卡：2023年五福继续深入开放，商家成为发福卡的主角，参与商家规模是去年的30倍。用户可通过扫/搜商家支付宝小程序、生活号、红包码或登陆商家APP领福卡。2、新增“AI画年画”得福卡：今年用户画年画、分享年画都能得到福卡，自己画的年画还能作为数字藏品留作永久
又到了一年一度的支付宝集福活动啦!据说已经有2.7万人集齐了五福，等待开奖的节奏开始了。那么没有领取五福卡的朋友们，让我们一起来了解2023年支付宝集福活动的规则攻略和玩法吧!支付宝集福活动2023攻略玩法1、扫福得福卡:在五福会场，找到“扫福得福卡”的入口，通过扫福字得福卡，每天有机会获得2张福卡;2、找能量得福卡:在五福会场，找到“找能量得福卡”入口，进入后可以点击页面的福气球获得福卡，每天有机会获得3张福卡;3、画年画得福卡:在五福会场，找到“画年画得福卡”的入口，进入后通过临摹界面上的兔子，可以生成一幅年画。大家还可用福卡兑换或抽取华为Mate50、扫地机器人等奖品，更多玩法可在支付宝中搜索“集五福”进入活动页面详细了解。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。