集齐五福先别着急合成！用福卡能抽五菱宏光汽车！

又到了一年一度的支付宝集福活动啦!据说已经有2.7万人集齐了五福，等待开奖的节奏开始了。那么没有领取五福卡的朋友们，让我们一起来了解2023年支付宝集福活动的规则攻略和玩法吧!支付宝集福活动2023攻略玩法1、扫福得福卡:在五福会场，找到“扫福得福卡”的入口，通过扫福字得福卡，每天有机会获得2张福卡;2、找能量得福卡:在五福会场，找到“找能量得福卡”入口，进入后可以点击页面的福气球获得福卡，每天有机会获得3张福卡;3、画年画得福卡:在五福会场，找到“画年画得福卡”的入口，进入后通过临摹界面上的兔子，可以生成一幅年画。大家还可用福卡兑换或抽取华为Mate50、扫地机器人等奖品，更多玩法可在支付宝中搜索“集五福”进入活动页面详细了解。