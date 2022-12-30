徐直军：预计华为全年实现销售收入6369亿元 与上年基本持平

站长之家（ChinaZ.com）12月30日 消息:12月30日，华为轮值董事长徐直军发表新年致辞。他在致辞中表示，预计全年实现销售收入6369亿人民币，经营结果符合预期。华为2021年营收为6368亿元人民币，与2022年基本持平。

其中，ICT基础设施业务保持稳定增长，终端业务下行趋势放缓，数字能源和华为云业务快速增长，智能汽车部件竞争力和用户体验显著提升。

徐直军表示，2022年是华为从应对美国不断制裁的战时状态，逐步转为制裁常态化正常运营的一年，也是逐步转危为安的一年。2023年，将是华为在制裁常态化下正常运营的第一年，也是关键之年。

以下是新年致辞全文:

2022年，是华为从应对美国不断制裁的战时状态，逐步转为制裁常态化正常运营的一年，也是逐步转危为安的一年。全体华为人努力奋斗，敏捷应对各种挑战，持续提升经营质量，预计全年实现销售收入6369亿人民币，经营结果符合预期。其中，ICT基础设施业务保持稳定增长，终端业务下行趋势放缓，数字能源和华为云业务快速增长，智能汽车部件竞争力和用户体验显著提升。

岁寒知松柏，患难见真情。过去几年，我们能够克服极端困难活下来，离不开客户、合作伙伴莫大的信任与支持，对此我们深怀感恩之心;离不开全体员工的团结与拼搏，尤其是很多奋斗在海外一线的员工，在疫情与制裁双重压力下，始终坚守在为客户服务的岗位上，我们因这样优秀的队伍而深感自豪;也离不开广大华为人家属的默默奉献与支持，我们因这样坚强的后盾而感到幸福!在此，我代表公司，对大家致以最诚挚的感谢!

在未来不确定的宏观环境中，数字化与低碳化是确定的产业方向和机会。我们要在复杂多变的环境中保持定力，坚守愿景与使命，致力构建数字经济底座，推动绿色可持续发展，为社会、客户和伙伴创造价值。

2023年，是华为在制裁常态化下正常运营的第一年，也是关键之年。我们只有积极进取，不断激活组织和队伍，持续提升能力，积极改善营商环境，有效管控风险，才能为公司未来的生存和发展打下坚实基础，也才能完成2023年确定的经营目标。为此我们要:

1、继续保持强研发投资。通过创新、架构重构、系统工程设计等构筑产品和解决方案的竞争力。坚持对未来的基础研究与开放创新不动摇，把有限资源集中到能创造价值的领域。坚持与产业链开放合作，以保障供应的连续性、坚韧性。

2、坚持以质取胜。制裁常态化下的华为，更要坚定华为是ICT行业高质量的代名词不动摇，更需要以质取胜。要进一步深化基于ISO9000的全面质量管理，对准客户需求，以战略为牵引，实施全员、全过程、全价值链的质量管理，持续为客户创造价值。要把质量要求和质量管理延伸到我们这些年重构的供应链各环节，加大投入，通过共同的质量进步和质量提升来构筑面向客户的高质量。

3、积极进取，抓住机会，多产粮食。充分发挥公司产业组合优势和产业组合韧性强的优势，实现高质量增长。ICT基础设施业务要积极有为，抓住各行各业数字化机会，实现有效增长;华为云既要成为华为数字化的底座和使能器，也要成为各行各业数字化的底座和使能器;数字能源要在战略机会窗上敢于投入，提升产品竞争力，有效管理全球大宗商品供应不确定性风险;终端业务的每个产业都要明确产品为王，集中资源，打造出称得上王的产品，要压实经营责任，努力提升投入产出;智能汽车部件业务聚焦关键增量部件，面向商业成功实现商用规模上量。每个产业都要优化资源配置，经营责任下沉，提升关键经营管理能力。各产业要贯彻公司基于贡献分享利益，拉开奖金差距的导向，牵引各经营单元创造更多价值。

4、继续推进变革，激发组织活力，导向冲锋。全面推进“合同在代表处审结”落地，扩大“代表处综合业务变革”试点，充分激发一线经营活力并构筑“村自为战”的能力;继续完善和优化干部管理政策，坚定不移推行任期制，夯实一线经验、基层经验及对关键岗位海外经验的要求，不断激活干部队伍，激励干部和专家积极冲锋;继续扩大专业队伍的范围，优化专业队伍的相关政策，保持专业队伍相对稳定;积极主动做好本地化人才队伍的建设和管理，更好支撑公司在海外市场的长期生存与发展;积极开展专业任职资格独立认证试点，优化任职资格标准，通过任职资格牵引自我学习和能力提升。英雄不问出处，行行出状元，我们希望越来越多的优秀人才涌现出来，在合适的岗位上尽职尽责，做出突出贡献。

过去三十多年，我们和全球运营商一起构建了领先的信息通信网络;过去十年，我们加大云计算投资，使今天的华为云有能力成为数字世界的底座和使能器;在此基础上，未来十年，我们将与生态伙伴一起，打造领先的行业数字化、智能化、低碳化解决方案及工业互联网平台，努力把数字世界带入每个人、每辆车、每个家庭、每个组织，让智能世界的愿景变成触手可及的现实。

烈火试真金，逆境出强者。2022年世界杯形象大使“半身男孩”穆夫塔，彰显了生命的顽强与光辉。一个人只要理想还站着，任何压力都不能让他倒下。正因为未来充满希望，我们前进的动力才更加澎湃和持久;正因为道路艰难崎岖，我们每一个人的奋斗才更有价值和意义。2023年必将是不平凡的一年，全体华为员工将奋勇前进，冲破一切艰难险阻，有质量地活下来。

祝大家新年快乐!

二〇二二年十二月三十日

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