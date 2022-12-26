英国科技行业估值达1万亿美元 领先欧洲其它国家

站长之家(ChinaZ.com) 12月26日 消息:最新研究对英国科技产业的估值高达1万亿美元（9420亿欧元），使其轻松成为欧洲领先的生态系统。

根据数据提供商Dealroom的一份报告，英国科技行业现在的价值是德国（4672亿美元）的两倍多，是法国(3075亿美元)的三倍多。英国在整体融资、独角兽和初创公司数量方面也领先于欧洲其它国家。

Dealroom 为英国政府数字、文化、媒体和体育部 （DCMS） 下属的数字经济委员会进行了这项研究。

该研究发现，快速增长的英国科技公司在2022年筹集了近创纪录的240亿英镑（273亿欧元），超过了法国和德国的总和。目前，美国共创建了144家独角兽公司和237家未来独角兽公司，而去年同期为116家独角兽公司和204家未来独角兽公司。

DCMS 将持续的技能提升、投资和增长归功于该行业的扩张，该行业目前拥有300万名员工。DCMS还指出，英国注重标准和价值观。它强调了最近关于人工智能监管的建议，这些建议基于安全、透明和公平等核心原则。DCMS声称，它采取的方法不如欧盟那样集中。

英国成为继中国和美国之后第三个达到1万亿美元里程碑的国家 。这一数字的很大一部分来自英国金融科技公司，它在Dealroom的最有价值初创公司名单中占据主导地位。

该组织将支付软件公司 Worldplay 评为英国最有价值的科技公司。前五名还包括 Revolut、FNZ、Rapyd 和 Blockchain.com。

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