布洛芬剪影姿势已被注册商标

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:近期，布洛芬需求量猛增，有网友发现自己买的布洛芬似乎不太对劲，多名网友“神还原”各种布洛芬包装盒动作，让人捧腹大笑。
企查查APP显示，芬必得牌布洛芬即中美史克关联公司在2008已申请注册布洛芬包装盒示意图为商标，并于2013年注册成功。
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布洛芬需求量猛增，有网友发现不同布洛芬包装盒还有不同的动作，于是不少人纷纷模仿各种动作。企查查APP显示，芬必得牌布洛芬即中美史克关联公司在2008已申请注册布洛芬包装盒示意图为商标，并于2013年注册成功。
12月18日，在2022卡塔尔世界杯足球赛决赛中，阿根廷队7比5战胜法国队，夺得冠军，梅西也荣膺本届世界杯金球奖。企查查APP显示，“球王梅西”商标曾被佛山一家贸易公司申请注册，申请时间为2022年11月，国际分类为健身器材，不过，该商标申请已于近日被驳回。共有40余枚“梅西”商标申请信息，其中30枚已注册成功，包括梅西本人申请的多枚“梅西”商标，国际分类涉及办公用品、教育娱乐、啤酒饮料等。
杨过、杨康、王重阳的梗火了，“阳敌”梗也随后走红。企查查APP显示，目前“杨迪”商标已被成功注册，申请人为杨迪。值得一提的是，对于“阳敌”梗，杨迪本人晒表情包回应网友的调侃，提醒大家“口罩一定比表情包管用哈!”送上祝福“‘’阳敌’祝大家没阳的健健康康，阳了的早日康复。
新冠疫情在全国各地来势汹汹，各地网友纷纷晒出杨迪表情包，“阳敌”梗走红网络。上海杨浦一网友发视频显示办公室内每个工位上的同事都把杨迪的照片打印出来，贴在显眼位置。有网友表示，杨迪不愧是16G冲浪选手，自己的每一个梗都不会错过。
这段时间是新冠疫情愈发传染严重的时候，很多人都知道新冠会发烧，发烧就要吃布洛芬，但是不知道布洛芬和布洛芬缓释胶囊到底有什么区别，下面就来为大家详细的介绍一下。
12 月 7 日消息，天眼查APP显示，小红书科技有限公司近日申请注册“小杭坑”商标，国际分类涉及通讯服务、教育娱乐、医疗园艺等。信息还显示，小红书日前还申请“法务薯”、“小红书外人”、“小红书未来品牌”等多个商标。
企查查APP显示，“苹果汽车”商标已被泉州一体育用品公司申请注册，国家分类为广告销售，目前商标流程为等待驳回复审。“APPLE CAR”商标均已被抢注，申请者为自然人林某某和王某某，国际分类涉及运输工具、广告销售、餐饮住宿等，其中林某某申请的多枚“APPLE CAR”商标已完成注册。其原本想制造没有方向盘和油门的自动驾驶汽车，现已加入方向盘和踏板。
天眼查App显示，腾讯科技有限公司近日申请注册多个微信支付小店相关商标，包括“小店烟火计划”“微信支付小店烟火计划”“微信支付坚强小店”“ 小店自有力! 微信支付自立小店助力行动”“自强小店”“坚忍小店”等，国际分类包括金融物管、通讯服务、广告销售等，目前商标状态均为申请中。
清热退热类药物成为刚需，很多地方都不太容易买到。12月15日，广东广州的在读博士生，收到了家里老爸寄来的3公斤布洛芬等药物，震惊了不少网友。如此有格局的父子俩，让网友们都纷纷竖起了大拇指。
不少朋友阳性在家隔离，同时因为发烧的缘故，布洛芬等退烧药，成为居家必备药品。不同品牌的布洛芬虽然药效相同，但是药品包装有所差别，特别是包装上的人物标志性动作。布洛芬的药效持续较长，一般当天吃药间隔时间要在6小时以上，避免过量服用，对肝脏等器官造成损伤。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。