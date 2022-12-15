刘作虎：OPPO Find N2是通过莱茵折叠无忧认证的手机

站长之家(ChinaZ.com) 12月15日 消息:在今日下午的OPPO Find N2系列新品发布会上，OPPO首席产品官刘作虎 表示，OPPO Find N2采用了超轻固精工拟椎式铰链、行业首款航天级复合碳纤维屏幕支撑结构、首次使用钛合金螺丝钉等技术，实现了233g的极致轻巧，又坚韧可靠。
此外，Find N2的折叠测试标准从上一代的20万次提升到40万次，并通过了多项极限环境下的折叠测试，并获得了德国莱茵折叠无忧认证，成为行业首款通过莱茵折叠无忧认证的手机
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一加手机CEO兼一加手机创始人刘作虎个人微博账号@刘作虎中推送了简短的内容，配文只有俩字“压轴”配图为折叠屏手机的铰链机构，看起来这个铰链结构还挺有货的。最主要他发布这偏微博使用的是OPPOFindN手机他手部下面的铰链上镌刻着Find的英文字样，这或许其中也在暗示新款的折叠屏手机将和OPPOFindN有着千丝万缕的联系，大概率是OPPOFindN2折叠屏手机。既然刘作虎已经晒出了OPPOFindN2铰链结构，这也说明这款OPPOFindN系列的新品折叠屏手机即将发布。
OPPO首席产品官刘作虎为新品OPPO Find N2预热。刘作虎表示，OPPO Find N2有超越直板手机的体验，但不会增加额外的负担。有了钛合金，OPPO Find N2折叠屏重量不到240g，比苹果iPhone 14 Pro Max还要轻，新品将于12月15日登场。
OPPO推出了旗下首款折叠屏产品OPPO Find N，其独特的小尺寸设计和精致的手感赢得了用户的一致好评。就有消费者表示，如果Find N系列能有一款竖折产品就好了。对于这款OPPO Find N2 Flip，刘作虎表示，将是目前小折叠手机的最佳解决方案。
12月8日消息OPPO今日官宣，第二代折叠屏OPPOFindN2将于12月15日发布，根据预热视频，OPPOFindN2将是OPPO首款纵向小折叠手机。刘作虎表示，市面上的小折叠有太多的妥协——半天的续航、碍眼的折痕、局促的外屏……他坚持：不美不做，不好用也不做。手机行业正迎来折叠屏时代，FindN系列凝练了OPPO对产品的独立思考与极致追求。
OPPO将会在今天下午召开新品发布会，正式推出OPPOFindN2系列，这也是OPPO旗下第二款折叠屏手机，此前官方的预热中已经公布了该机的重量等参数。该机仅重233g，比iPhone14ProMax更轻，将会成为市面上最轻的横向折叠屏手机。OPPOFindN2使用了一种钛合金螺丝，它是由钛与其他金属制成的合金金属。
中关村在线消息：11月23日下午，OPPO首席产品官刘作虎在个人微博上放出了一则仅有两个字的预热推文：“压轴”。从海报中我们可以看到，刘作虎用手压住了一个铰链结构，上面还印有“Find”字样，或许预示着Find系列折叠屏即将正式亮相。我们会持续跟进更多信息。
站长之家 12 月 15 日讯：在今日下午的发布会上，刘作虎表示，OPPO Find N2 配备了顶尖的4nm旗舰芯片：第一代骁龙8+，以及4520mAh大电量电池和67W超级闪充，可以提供稳定出色的性能和续航表现。拥有云白、素黑、松绿三种配色，整机厚度比上代减少1.3mm，外屏边框缩窄47%，拥有7. 1 英寸的镜面折叠大屏，以及5. 54 英寸的微曲外屏，均支持120Hz的高刷新率。
2022年12月14日消息，为期两天的OPPO未来科技大会2022将在今日正式开启。按照OPPO官方公布的信息来看，OPPO第二颗自研芯片将于12月14日下午4点正式发布，新一代的OPPOFindN2系列折叠屏旗舰则将于12月15日到来。这也令人更加期待这两款新机的到来。
OPPO宣布将于12月15日举行新品发布会，正式发布OPPO新一代折叠屏Find N2。这款折叠屏仅重233g，比iPhone14Pro Max更轻，也是迄今最轻的横向折叠屏手机，遥遥领先对手。核心配置上，OPPO Find N2采用7.1英寸内屏，搭载高通骁龙8+旗舰处理器，后置主摄5000万像素，支持OIS光学防抖，电池为4520mAh，支持67W有线闪充。
中关村在线消息：OPPO新品发布会正在进行中，OPPO首款竖向折叠屏手机目前已经正式登场。新机采用口袋折叠设计，电池盖弧度的过渡上使用3D玻璃，弱化了棱角，实现了握持感的全面升级。FindN2Flip拥有三款配色可供选择，分别是流金、慕紫，以及雅黑。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。