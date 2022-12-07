淘宝月度账单上线 用户可以登录淘宝APP搜索「淘宝账单」查看

站长之家（ChinaZ.com）12月7日 消息:今日，淘宝官方宣布，淘宝月度账单上线。除了花销总数外，哪个晚上在淘宝挑灯夜战、哪个商品买了又买、哪类商品是消费TOP1，通过淘宝月度账单都可以查看。

需要查看的用户，可以登录淘宝APP搜索「淘宝账单」。

需要注意的是，淘宝账单只统计用户在淘宝付款的订单 （不包含已退款订单）。不包含在饿了么、飞猪等在其他平台付款的订单。当日消费数据最早在次日更新进度;

累计消费包括了用户购物的实付款金额总和，累计节省包括了用户购物的优惠金额总和，包括现金红包、优惠券、淘金币抵扣等。

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