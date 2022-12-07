淘宝月度账单上线 用户可以登录淘宝APP搜索「淘宝账单」查看

站长之家（ChinaZ.com）12月7日 消息:今日，淘宝官方宣布，淘宝月度账单上线。除了花销总数外，哪个晚上在淘宝挑灯夜战、哪个商品买了又买、哪类商品是消费TOP1，通过淘宝月度账单都可以查看。
需要注意的是，淘宝账单只统计用户在淘宝付款的订单 （不包含已退款订单）。不包含在饿了么、飞猪等在其他平台付款的订单。当日消费数据最早在次日更新进度;
累计消费包括了用户购物的实付款金额总和，累计节省包括了用户购物的优惠金额总和，包括现金红包、优惠券、淘金币抵扣等。
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淘宝月度账单上线淘宝官方宣布，淘宝月度账单上线。需要查看的用户，可以登录淘宝APP搜索「淘宝账单」。需要注意的是，淘宝账单只统计用户在淘宝付款的订单 （不包含已退款订单）。不包含在饿了么、飞猪等在其他平台付款的订单。36氪发布2022第三季度财报36氪发布2022年第三季度财报称，该季度总收入9461万元，同比增长11.5%，净利润为250万元，而上年同期净亏损3130万元。其中，广告服务收入6393万，同比增长19.8%。企业增值服务2357万，同比增长4.7%。截至2022年9月30日，36氪拥有现金、现金等价物和短期投资1.640亿元（约合2310万美元?
淘宝搜索栏目前正在小范围灰测“淘宝热趋”排名功能。获得内测资格的用户打开淘宝搜索，会发现搜索框下会出现一个“淘宝热趋”排名。淘宝对热度值持续爬升的趋势还有流量等资源扶持。
有网友发现淘宝APP上线了淘宝热趋模块。该模块结合以往淘宝热搜词条，以图片、视频、商品店铺信息流的形式呈现。商家可以在消费热点发布的全链路环节发力，与平台联动，挖掘、孵化、打爆热点。
使用Live View，用户可以打开地图，点击搜索栏中的相机图标，看到你周围的东西，从商店和银行到ATM机和酒吧。谷歌地图将提供由AR指引的方向和箭头，让你了解某个地点离你有多远，以及如何到达那里。此外，你还可以在屏幕上看到每个地方的关键信息，比如它是否在营业，价格范围是多少，以及它的评价如何。
特斯拉宣布，Tesla App可以用手机号登录。对于新注册用户，可以打开 Tesla App> 点击创建账户，根据页面提示输入姓名、邮箱和密码后再添加一个手机号用于账户登录。需要注意的是，使用该功能，iOS用户需更新 App 至4.15.3及以上，Android 用户需更新 App 至4.15.2及以上。
文丨翟更章编辑丨石航千【亿邦原创】“李魔鬼要把所有女孩导进微信小程序了!”佳琦女孩晶晶兴奋地分享着她发现的“新大陆”。双11前一周，她在李佳琦私域运营小助手处了解到了一个“回血”功能。”有私域服务商表示，主播们的私域是自己的存量，但很可能是平台的增量，当大主播的“召回”变成了平台期待的新资源，或许主播和平台之间可以达到新的微妙平衡。
声明：本文来自于微信公众号 卡思数据，作者：卡思数据，授权站长之家转载发布。今年双十一，是淘宝十四年来第一个没有公开销售额的双十一，但也是淘宝直播最热闹的一个双十一。*封面及部分配图来自于网络。
近日，抖音APP内上线了一个名为“应用中心”的功能，可以搜索到当前主流的应用产品和游戏产品，并可进行下载。在应用中心内，可以下载阿里、腾讯、百度等公司的主流产品，下载后可以直接进行安装，并在下载管理处查看应用安装状态。
随着技术的不断更迭，电商平台的购物方式也发生了翻天腹地的变化。淘宝购物也从AR购物进化到3D 数字化虚拟购物空间。Cocos将持续完善产品体系，深化应用场景和搭建元界基础设施，帮助合作伙伴拓展虚拟购物场景，提升虚拟购物体验，完成在元宇宙领域的布局。
去年10月，字节跳动开始内测一款内容阅读类App：识区”，并在今年四月高调上线各大应用商店。但仅仅上线不到一年，识区官方就发布公告，宣布应用将在12月12日正式停止运营及服务。在文章质量、内容推荐上，识区都未能满足用户的需求，导致用户数量在短暂膨胀后迅速下滑，导致最后被关停。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。