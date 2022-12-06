一文读懂ChatGPT是什么？ChatGPT怎么用？是免费的吗？（附ChatGPT地址）

最近，一个新的 AI 机器人“ChatGPT”引发了不少关注。

该聊天机器人可让用户使用自然语言输入问题，并以对话式的方式回答问题，尽管可能有些生硬。机器人会记住你们的对话主线，使用之前的问题和答案来给出它的下一个回复。

这是一件很了不起的事。该工具尽管不是无所不知，知识却相当渊博——它给的答案可以是创造性，而且听起来非常权威。ChatGPT推出几天后， 已有超过一百万人试用。

开发出ChatGPT的公司OpenAI 警告称，ChatGPT“可能偶尔会产生不正确或误导性的信息”，所以要小心。下面我们来看看ChatGPT到底是什么，为什么这个 ChatGPT 很重要，以及它发生了什么，又该怎么使用等很多网友好奇的问题。

什么是ChatGPT?

ChatGPT 是OpenAI 于11月发布的 AI 聊天机器人系统，用于展示和测试一个非常庞大、强大的 AI 系统可以完成的任务。您可以向它提出无数问题，而且通常会得到有用的答案。

例如，您可以向它提出百科全书问题，例如“解释牛顿运动定律”;你可以要求它，“给我写一首诗”;可以要求它编写一个计算机程序，它会告诉你所有不同的方法...

但问题是ChatGPT并不完全知道任何事情。它是一个通过从互联网上获取的大量文本并且经过训练的人工智能模式，然后在人工协助下进一步训练以提供更有用更好的对话。

你得到的答案可能听起来似是而非，又或者是权威的，但正如 OpenAI 警告的那样，它们很可能是完全错误的。

多年来，聊天机器人一直是很多企业公司兴趣的工具，目的是用来帮助客户获得他们需要的东西，以及人工智能研究人员试图解决图灵测试。

你可以问ChatGPT什么样的问题?（怎么使用）

面对ChatGPT，你可以问任何问题，虽然可能得不到答案。

OpenAI 提供了一些类别，比如解释物理学、寻求生日聚会的想法，以及获得编程帮助。

有网友要求它写一首诗，它确实做到了，尽管文学专家可能觉得它生成的作品不能让人印象深刻。

ChatGPT 的专业知识非常广泛，其跟踪对话的能力也非常出色。比如向它询问与“紫色”押韵的单词时，它会提供了一些建议，如果继续问“用粉色怎么样?”它给的答案同样丝毫不漏。

当提问，“是敏感更容易得到约会还是强硬更容易得到约会?”GPT的部分回应是，“有些人可能会觉得敏感的人更有吸引力，而另一些人可能会被强硬和自信的人吸引。一般来说，在与他人的互动中表现出真诚和真实，可能比试图迎合某种模式或角色更有效。”