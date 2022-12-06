一张图看懂 | 16个不同国家的收入分布情况

站长之家(ChinaZ.com) 12月6日 消息:在整个19世纪，全球大约80% 的人口生活在我们如今认为的极端贫困中。

之后，虽然收入和生活条件得到了显着改善，但在世界各地的改善情况并不均衡。不同国家之间和国家内部仍然存在巨大的收入差距。

为了突出这些全球收入差异，下面张图表显示了世界各地的收入分布，使用了世界不平等数据库 （ WID ） 中2021年每个成年人的收入数据。

全球收入分布

这张图表显示了16个不同国家以美元计算的成年人收入分布情况，以及世界平均水平。

在全球范围内，年收入超过124，720美元的成年人进入第99百分位，这意味着他们收入超过全球99%的人 。

但是，当放大特定国家/地区时，情况就会发生变化。下面我们来看看名单上的所有国家，以及年收入（至少）需要达到多少才能跻身前1%:

地区 国家 成人收入（ 2021 年，第 99 个百分位数） 北美 美国 336，953. 19 美元 北美 加拿大 193，035. 55 美元 北美 墨西哥 130，388. 19 美元 南美洲 巴西 115，257. 86 美元 南美洲 哥伦比亚 97，500. 37 美元 南美洲 阿根廷 94，794. 89 美元 亚洲 中国 99，095. 34 美元 亚洲 印度 65，370. 51 美元 亚洲 印度尼西亚 85，176. 35 美元 欧洲 俄罗斯 124，805. 86 美元 欧洲 德国 212，106. 53 美元 欧洲 英国 162，547. 56 美元 非洲 尼日利亚 53，144. 36 美元 非洲 埃塞俄比亚 24，295. 66 美元 非洲 埃及 115，546. 44 美元 大洋洲 澳大利亚 164，773. 40 美元 全球 124，719. 60 美元

美国最富有的1% 人群的年税前收入至少为336，953美元。这比紧随其后的德国（212，107美元）和加拿大(193，036美元)这1% 国家高出100，000多美元。

另一方面，埃塞俄比亚的成年人只需年收入24，297美元即可跻身该国1%群体。埃塞俄比亚是世界上最贫穷的国家之一——据世界银行估计，埃塞俄比亚约有27%的人口目前生活在贫困线以下。

国家内部的收入差距

每个国家的内部收入差异也很明显。

哥伦比亚就是一个例子，该国是榜单上贫富差距最大的国家之一。哥伦比亚第99个百分位数的年收入是第10个百分位数的192倍。相比之下，美国第99个百分位数的收入比第10个百分位数高83倍。

站长之家注:文章数据来自visualcapitalist。

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