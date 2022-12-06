一张图看懂 | 16个不同国家的收入分布情况

站长之家(ChinaZ.com) 12月6日 消息:在整个19世纪，全球大约80% 的人口生活在我们如今认为的极端贫困中。
之后，虽然收入和生活条件得到了显着改善，但在世界各地的改善情况并不均衡。不同国家之间和国家内部仍然存在巨大的收入差距。
为了突出这些全球收入差异，下面张图表显示了世界各地的收入分布，使用了世界不平等数据库 （ WID ） 中2021年每个成年人的收入数据。
全球收入分布
这张图表显示了16个不同国家以美元计算的成年人收入分布情况，以及世界平均水平。
在全球范围内，年收入超过124，720美元的成年人进入第99百分位，这意味着他们收入超过全球99%的人 。
但是，当放大特定国家/地区时，情况就会发生变化。下面我们来看看名单上的所有国家，以及年收入（至少）需要达到多少才能跻身前1%:
|地区
|国家
|成人收入（ 2021 年，第 99 个百分位数）
|北美
|美国
|336，953. 19 美元
|北美
|加拿大
|193，035. 55 美元
|北美
|墨西哥
|130，388. 19 美元
|南美洲
|巴西
|115，257. 86 美元
|南美洲
|哥伦比亚
|97，500. 37 美元
|南美洲
|阿根廷
|94，794. 89 美元
|亚洲
|中国
|99，095. 34 美元
|亚洲
|印度
|65，370. 51 美元
|亚洲
|印度尼西亚
|85，176. 35 美元
|欧洲
|俄罗斯
|124，805. 86 美元
|欧洲
|德国
|212，106. 53 美元
|欧洲
|英国
|162，547. 56 美元
|非洲
|尼日利亚
|53，144. 36 美元
|非洲
|埃塞俄比亚
|24，295. 66 美元
|非洲
|埃及
|115，546. 44 美元
|大洋洲
|澳大利亚
|164，773. 40 美元
|全球
|124，719. 60 美元
美国最富有的1% 人群的年税前收入至少为336，953美元。这比紧随其后的德国（212，107美元）和加拿大(193，036美元)这1% 国家高出100，000多美元。
另一方面，埃塞俄比亚的成年人只需年收入24，297美元即可跻身该国1%群体。埃塞俄比亚是世界上最贫穷的国家之一——据世界银行估计，埃塞俄比亚约有27%的人口目前生活在贫困线以下。
国家内部的收入差距
每个国家的内部收入差异也很明显。
哥伦比亚就是一个例子，该国是榜单上贫富差距最大的国家之一。哥伦比亚第99个百分位数的年收入是第10个百分位数的192倍。相比之下，美国第99个百分位数的收入比第10个百分位数高83倍。
站长之家注:文章数据来自visualcapitalist。
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