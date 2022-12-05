快手电商：2023年货节将投入66亿流量和10亿红包

站长之家（ChinaZ.com）12月5日 消息:今日，快手电商召开2023年年货节商家大会，本次大会以“品质年货 制胜新年”为主题，大会将向用户和商家透传快手电商年货节营销玩法。
会上，快手电商宣布年货节期间（12月24日-1月2日）将拿出66亿流量和10亿红包，助力商家年货节生意增长。
注：图片来自快手小店微博视频截图
据悉，本次年货节，快手电商推出了年货节宠粉专场、年货节百大主播盛典、地道年货品类日、商业化共建红利政策等四大核心玩法，不同层级商家均有机会获得流量和红包扶持。
此外，2023快手年货节将推出系列营销主题活动，参与大促的商家将享受两波脉冲流量红利，获得多层次、多场景的流量激励。同时，快手也将强化商业产品能力矩阵，打造“内容场、带货场、声量场”等立体营销场景。通过全链营销场景、全矩阵资源，聚拢站内外亿级流量，打造最强曝光，赋能品牌品效合一。扶持政策方面，本次年货节期间，快手电商将提供年货节定向扶持政策，同时带领商家探索年货节行业品类新趋势，看懂消费者的确定性需求，高效布局年货节大促营销。
值得一提的是，今年1月1日-16日，快手电商推出以“当地主播，地道年货”为主题的“2022快手电商品质年货节”。数据显示，2022年年货节期间，Z时代消费同比增长254%;女性消费占比达75.6%，男性消费同比增长90%。快手小店信任卡覆盖该次年货节订单比例超97%。
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