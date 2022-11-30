TrendForce：预计 OLED 手机渗透率 2023 年将达 50.8%

站长之家(ChinaZ.com) 11月30日消息:据TrendForce集邦咨询研究显示，随着OLED面板在手机应用上逐渐增加，预估2022年采用OLED面板的手机渗透率约47.7%，至2023年将达50.8%，2026年则预计超越六成。

TrendForce表示，在2020年苹果公司推出iPhone12全系列新机开始采用OLED面板的带动下，其他手机品牌纷纷开始扩大在高阶的机种导入OLED面板。苹果手机目前仅SE系列还停留在LCD面板，主要系列手机皆已采用OLED面板;三星手机的OLED面板使用也过半;小米、OPPO、vivo手机则有3~4成机种采用OLED面板，而除了传音着重非洲市场主打低成本手机的策略下，OLED面板的导入比重较低，其他品牌均计划扩大采用。

TrendForce表示，2023年预计OLED面板在手机应用上持续逐渐提升，不论是低价低成本OLED助攻，还是高阶折叠型OLED手机的市场需求扩大，都为未来逐季开发与扩大的OLED手机面板产能带来一定程度的出海口。反之，在市场趋于成熟的LTPS LCD面板，将会面临在手机市场需求萎缩而有一定幅度的衰退，在此情况下，多出来的LTPS LCD产能可能必须在另外其他应用，如车用、工控、IT等加快发开市场需求的脚步。

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