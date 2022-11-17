疯狂小杨哥公布质检报告：所售破壁机样品所检项目合格

站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:今日午间，疯狂小杨哥公布所售金正破壁机的质量检验报告，检验结论显示，该样品所检项目合格。
此前，打假人王海发布视频称，“疯狂小杨哥”在其直播间售卖的破壁机和绞肉机的标注功率和实际功率不符合，其中绞肉机功率为300W，实际功率为120W;破壁机功率为300W，实际功率为105W。
按照“退一赔三”的规则，王海称小杨哥将赔偿超1亿元。
随后，市监局表示，已经在关注此事，会依法依规处理，目前正在处理中。
（举报）
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近日知名职业打假人王海打假知名网红疯狂小杨哥”，称小杨哥售卖的破壁机与绞肉机存在质量问题，随后疯狂小杨哥”公布破壁机检验合格的质量检验报告。虽然这份报告显示合格”，但没有提及送检破壁机样品的电动机功率大小，因此报告并没有说服力，具体还是应该以消费者购买时收到的产品实际功率为准。和小杨哥合作的很多品牌都是初创品牌或者是中小型品牌，在拿到更低价格、更多赠品的同时，小杨哥要承担的质量安全风险肯定更大了。
近日，疯狂小杨哥被打假一事，引起网友关注热议。此前报道称，带货卖的产品涉嫌质量问题，按照退一赔三，可能要赔一个亿。11月17日午间，疯狂小杨哥公布所售金正破壁机的质量检验报告，监测单位为合肥产品质量监督检验研究院”，给出的检验结论显示，该样品所检项目合格。而其中的电机功率检测中，检验结果显示，电机额定输入功率300W，检验结果为247.8W，允许偏差为17.4%，符合20%的偏差功率；额定加热功率为800W，检验结果是767.8W，允许偏差-4.0%，符合偏差标准。单项判定结果为合格。据此前报道，知名打假人王海，拆解小杨哥直播间售?
近日，抖音粉丝破亿的带货主播疯狂小杨哥”遭知名打假人王海打假。事件起因是王海拆解小杨哥直播间售卖的金正破壁机和绞肉机后发现均为虚标功率。其中，破壁机标注功率为300W，实际为105W，而绞肉机标注功率300W，实际功率仅120W。随后，王海向抖音电商客服投诉该产品，客服回复称退款退货补偿100元。王海不接受抖音电商客服给出的解决方案，并在微博发布打假报告。11月15日，该破壁机品牌金正生活电器”官方发布声明回应，不存在虚假宣传，疯狂小杨哥社交账号转发了该声明，并在评论区回复网友称：我只想做好自己，一切为你们服务，但是?
近日，职业打假人王海发文称，疯狂小杨哥带货销售的金正破壁机和绞肉机虚标功率。对此，金正生活电器官方今天下午作出回应，称该公司的食品加工器(多功能料理机) 轻音加热破壁机两款产品均符合国家标准，不存在虚假宣传，疯狂小杨哥官方账号也转发了此条声明。针对金正生活电器的回应，王海在个人微博发文表示：厂家和疯狂小杨哥继续忽悠。王海指出，金正破壁机和绞肉机铭牌上均标示搅拌功率300W（根据对3C证书的比对，搅拌功率就是指搅拌电机的功率），而拆开看电机却只有105W（赠品绞肉机120W）。我们以飞利浦一款破壁加热机为例：其3C?
11月14日消息，日前，知名打假人王海发布视频表示，疯狂小杨哥三只羊直播间售卖的金正破壁机和绞肉机均为虚标功率。据介绍，破壁机标注功率为300W，实际仅为105W，绞肉机标注功率300W，实际功率为120W。由于产品的页面标注退一赔三，且这款产品的卖价为399元，售出的数量为6.8万。如果按照退一赔三，那么他将赔付的总金额高达一个亿。对于王海的打假，疯狂小杨哥目前暂未回应，不过相关产品已经下架。有网友对此表示：明明是金正品牌，非要标注小杨哥专属，这是抢着买单赔偿了”。值得注意的是，近日，疯狂小杨哥在社交平台更新了一则动态
近日，网红疯狂小杨哥”因带货的某品牌破壁机和绞肉机，被职业打假人王海举报虚标功率，事件不断发酵引起网友热议。涉事品牌官方对此回应，称该公司的食品加工器(多功能料理机) 轻音加热破壁机两款产品均符合国家标准，不存在虚假宣传，小杨哥官方账号也转发了此条声明。王海则回应表示：厂家和疯狂小杨哥继续忽悠。据封面新闻报道，王海表示，自己与小杨哥等并无私怨，测评打假也非报复行为。王海称：希望这些带货的网红，还有平台，能够真诚地对待消费者，不要那么傲慢。因为我们介入打假这件事，本来就不应该发生。正是因为他们的傲慢?
近日，抖音网红疯狂小杨哥称自己花了一亿多元人民币在合肥购置了一处房产，用来当做三只羊全球总部。该消息曝出后，疯狂小杨哥引发业界关注。随后职业打假人王海发文称，疯狂小杨哥带货销售的金正破壁机和绞肉机虚标功率。对此，金正生活电器官方今天下午作出回应，称该公司的食品加工器(多功能料理机) 轻音加热破壁机两款产品均符合国家标准，不存在虚假宣传，疯狂小杨哥官方账号也转发了此条声明。金正生活电器表示，食品加工器（多功能料理机)、轻音加热破壁机标注的功率300W是指产品整机的额定功率。执行的标准为GB4706.1-2005和GB470
声明:本文来自于微信公众号19号商研社，作者:叶曼至，授权站长之家转载发布。小杨哥的上亿流量，谁都想蹭抖音上粉丝数破亿，最近还斥资1亿元买楼的网红“疯狂小杨哥”，已经火遍全网。该平台商品品类主要以食品饮料、日用百货、美妆护肤为主，部分商品销量已过万件。
针对“疯狂小杨哥被打假”的情况，中山市监局工作人员表示，已经在关注此事，已收到相关举报，会依法依规处理，目前正在处理中。另外合肥市监局表示，已接到市民投诉“疯狂小杨哥”售卖的相关产品的问题，投诉内容会反馈到相关部门协调处理。截至2022年11月1日，“疯狂小杨哥”抖音平台拥有粉丝9999万+，快手平台拥有粉丝5406万。
花一亿元买楼的疯狂小杨哥遭知名打假人王海打假。“疯狂小杨哥”在其直播间售卖的破壁机和绞肉机的标注功率和实际功率不符合，其中破壁机存在冒用3C认证等情况。合肥市监察局表示，已接到市民对“疯狂杨小哥”所售产品相关问题的投诉，投诉内容将反馈相关部门协调处理。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。