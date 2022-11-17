疯狂小杨哥公布质检报告：所售破壁机样品所检项目合格

站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:今日午间，疯狂小杨哥公布所售金正破壁机的质量检验报告，检验结论显示，该样品所检项目合格。

此前，打假人王海发布视频称，“疯狂小杨哥”在其直播间售卖的破壁机和绞肉机的标注功率和实际功率不符合，其中绞肉机功率为300W，实际功率为120W;破壁机功率为300W，实际功率为105W。

按照“退一赔三”的规则，王海称小杨哥将赔偿超1亿元。

随后，市监局表示，已经在关注此事，会依法依规处理，目前正在处理中。

（举报）