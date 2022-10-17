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网店擅用吴京肖像被判赔20万 法院：构成肖像权侵害

2022-10-17 16:06 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月17日 消息:近日，吴京与深圳市诚讯创佳电子商务有限公司及其中山分公司相关网络侵权责任纠纷一审文书公开。

文书显示，原告吴京诉称，得知被告一深圳诚讯公司与其分公司深圳诚讯公司中山分公司在“拼多多”电子销售平台上大量发布“汽车省油节油神器”、“汽车故障检测仪”等系列商品并配有原告肖像，属于直接将原告作为产品代言人进行广告宣传，销售范围极广且销量极高，极易给原告带来诸多风险，致使社会公众误解原告是其产品代言人，对原告的肖像权构成严重侵害。

原告表示，被告的行为严重侵害了原告的肖像权、名誉权和姓名权，根据相关法律规定，被告应停止侵害，赔偿损失，消除影响，赔礼道歉等侵权责任。

QQ截图20221017160654.jpg

法院审理认为，深圳诚讯公司、深圳诚讯公司中山分公司未经原告同意，在其主办的拼多多店铺多次使用原告肖像进行店内产品广告展示，深圳诚讯公司、深圳诚讯公司中山分公司使用的图片系原告的个人照，照片展示了原告面部正面形象，具有高度识别性，二公司上述行为构成对原告肖像权的侵害，应承担相应的民事责任。

最终，法院判决被告深圳市诚讯创佳电子商务有限公司在涉案店铺发布致歉声明，并赔偿吴京经济损失20万元及公证费2000元。

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  • iPad 10可以支持5G网络吗？

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  • i9-13900KF有核显吗？

    没有。i9-13900KF是没有核显的版本，因为名字后缀是KF，K一般代表着是可以超频，F代表着是没有核显，是需要额外购买独立显卡和散热的，所以KF的版本会比K的版本贵上200块钱左右，如果你需要核显的话，就需要买i9-13900K而不是i9-13900KF。

    i9-13900KF

  • iPad 10支持妙控键盘吗？

    支持iPad 10支持妙控键盘双面夹，苹果官网售价1999元，该键盘采用分体式设计包括一个拆分式键盘和一片保护背板，均可通过磁力吸附到 iPad 上，用途灵活多样；键盘采用 1 毫米键程的剪刀式结构；宽大的触控板可随处点按，支持各种多点触控手势和 iPadOS 中的光标；还提供一列 14 个功能键；用途多样的分体式设计，拥有拆分式键盘。

    iPad 10

  • i9-13900KF是几核几线程？

    24核32线程。英特尔酷睿 i9-13900KF 是一款24核的桌面处理器，得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到32个线程，采用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构。

    i9-13900KF

  • iPad 10和iPad 9区别是什么？

    外观、处理器、屏幕等不同外观：iPad 10和iPad 9的区别变化十分大，最大的就是外观模型改变，从使用了很多年的模具变成了类似iPad Air的全面屏设计。屏幕：iPad 10屏幕是10.9英寸Liquid 视网膜显示屏，iPad 9是10.2英寸视网膜显示屏解锁：iPad 10指纹解锁位置是在电源键上，iPad 9指纹解锁是正面的Touch ID扬声器：iPad 10是双扬声器，iPad 9是单扬声器处理器：iPad 10是A14 仿生芯片，iPad 9是A13仿生芯片颜色：iPad 10颜色更丰富，有银色、蓝色、粉色、黄色四种颜色可选，iPad 9只有深空灰和银色接口：iPad 10接口是Type-C，iPad 9是lighting摄像头：iPad 10后置1200 万像素广角摄像头，ƒ/1.8 光圈，iPad9后置800 万像素广角摄像头 ƒ/2.4 光圈

    iPad 10

  • iPad 10电池续航怎么样？

    视频时间最长可达10小时iPad 10内置 28.6 瓦时锂聚合物充电电池，使用无线局域网浏览网页，或观看视频，使用时间最长可达 10 小时；蜂窝版本使用蜂窝网络浏览网页，使用时间最长可达 9 小时。充电方面，iPad10使用USB-C接口充电线，提供的充电器功率是20W。

    iPad 10

  • i9-13900KF什么时候发布的？

    2022年9月28日。英特尔酷睿 i9-13900KF 是一款24核的桌面处理器，于2022年9月28日推出。Core i9-13900KF 具有36MB 的三级缓存，默认运行频率为3GHz，但根据工作负载可提升至5.8GHz。

    i9-13900KF

  • iPad 10摄像头参数性能怎么样？

    后置单摄1200万像素广角摄像头，ƒ/1.8 光圈iPad 10后置1200 万像素广角摄像头，ƒ/1.8 光圈，最高可达 5 倍数码变焦，可以支持4K 视频拍摄：24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps；前置横向 1200 万像素超广角摄像头，122° 视角，ƒ/2.4 光圈，支持1080p 高清视频拍摄：25 fps、30 fps 或 60 fps。

    iPad 10

  • iPad 10可以支持什么显示器？

    支持一台分辨率最高达 4K (30Hz) 或 1080p (60Hz) 的外接显示器iPad 10可以外接支持一台分辨率最高达 4K (30Hz) 或 1080p (60Hz) 的外接显示器，连接方式有通过 USB-C 进行原生 DisplayPort 输出或使用转换器支持进行 VGA、HDMI 和 DVI 输出。同时iPad 10还可以视频镜像，隔空播放镜像、照片和视频输出至 Apple TV* (第二代或后续机型) 或支持隔空播放的智能电视，最高可达 4K；通过 USB-C 数字影音多端口转换器和 USB-C VGA 多端口转换器支持视频镜像和视频输出 (转换器需单独购买)。

    iPad 10

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    10.9英寸Liquid 视网膜显示屏，2360 x 1640 像素分辨率iPad 10使用Liquid 视网膜显示屏，10.9 英寸LED 背光多点触控显示屏，采用 IPS 技术，2360 x 1640 像素分辨率，264 ppi，支持原彩显示，500 尼特亮度，采用防油渍防指纹涂层，支持 Apple Pencil (第一代)。

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    2022款iPad Pro

  • i7-13700K保修几年？

    三年。i7-13700K是保修三年，英特尔® 盒装处理器三年有限保修适用于包装在正版英特尔封装中、并作为独立组件出售给最终客户的符合条件的英特尔® 处理器和散热解决方案。

    i7-13700K

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    雷雳 3 (速率最高可达 40Gb/s)2022 款iPad Pro接口的输出速度为雷雳 3 (速率最高可达 40Gb/s) 、USB 4 (速率最高可达 40Gb/s)、 USB 3.1 第二代 (速率最高可达 10Gb/s)，同时它还可以支持一台分辨率最高达 6K (60Hz) 的外接显示器。

    2022款iPad Pro

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    广角：1200 万像素和 ƒ/1.8 光圈、超广角：1000 万像素、ƒ/2.4 光圈和 125° 视角2022 款iPad Pro后置摄像头为广角：1200 万像素和 ƒ/1.8 光圈和超广角：1000 万像素、ƒ/2.4 光圈和 125° 视角，支持2 倍光学变焦 (缩小) 、最高可达 5 倍数码变焦；视频拍摄可支持4K 视频拍摄：24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps (广角)以及ProRes 视频拍摄：最高可达 4K，30 fps (128GB 容量机型最高可达 1080p，30 fps)。前置原深感摄像头是1200 万像素超广角摄像头，122° 视角、ƒ/2.4 光圈。

    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro续航怎么样？

    无线局域网浏览网页，或观看视频，使用时间最长可达 10 小时2022 款iPad Pro使用无线局域网浏览网页，或观看视频，使用时间最长可达 10 小时；无线局域网 + 蜂窝网络机型使用蜂窝网络浏览网页，使用时间最长可达 9 小时；内置电池方面，11 英寸 iPad Pro 内置 28.65 瓦时锂聚合物充电电池，12.9 英寸 iPad Pro 内置 40.88 瓦时锂聚合物充电电池。

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    2022款iPad Pro

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    M2芯片，支持新的悬停 Apple Pencil 功能、Wi-Fi 6E2022款iPad Pro有11 英寸和12. 9 英寸两个版本选择，搭载M2 芯片，支持新的悬停 Apple Pencil 功能、Wi-Fi 6E ，搭载 iPadOS 16 操作系统，支持台前调度、桌面级 App、参考模式等。 支持RAW 硬件加速和ProRes 编解码引擎，可拍摄智能 HDR 4 照片。11 寸依然采用 LCD 屏幕，12.9 寸则是 XDR显示屏。11 英寸 iPad Pro 无线局域网版本售价 6799 起，无线局域网 ＋ 蜂窝网络版本售价 7999 起；12.9 英寸 iPad Pro 无线局域网版本售价为9299 起，无线局域网 ＋ 蜂窝网版本售价为10499 起，都是128GB版本起售。

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    A14处理器，USB-C接口，10.9英寸全面屏屏幕iPad10 使用了全面屏和直角边设计，拥有 10.9 英寸 Liquid 视网膜显示屏，依然是非全贴合设计，搭载 A14 处理器，配备了USB-C接口。相机方面， 搭载了12MP 前置摄像头以及 12MP 后置摄像头，同时录像升级到了 4K 视频，支持Apple Pencil（第 1 代），因此要给这根笔充电的话，需要使用USB-C 转 Apple Pencil 的转换器，官网价格为 67 元。新 iPad10 有 64GB 和 256GB 两种配置，有蓝色、粉色、黄色和银色可选。 wifi 64G 版 3599 起，蜂窝 4799 元。新款 iPad 10将在10 月 20 日上午 9 点接受订购，10 月 26 日发售。

    iPad 10

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