宝马将把mini电动车型生产线迁至中国

站长之家 10 月 17 日讯：据第一财经消息，针对“宝马mini电动车型生产线迁至中国”一事，宝马中国回应称，牛津工厂将暂停电动车生产，但不会停止生产MINI车型，并明确与长城汽车合作的光束汽车将生产纯电动MINI。
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继德国大众宣布24亿欧元（约合人民币168亿元）的在华投资项目后，又传出德国宝马将MINI电动车产线迁至中国的消息...据报道，宝马集团打算停止在英国牛津工厂生产MINI电动车型，并将该生产线转移到中国...尤其是在新能源阵营，中国电池和整车供应链具备较强的竞争力，其它海外车企不断加大中国投资，或加强与中国企业的合作关系...就在本月13日，德国大众宣布投资24亿欧元，与中国智能计算平台提供商地平线共同成立一家新公司，聚焦自动驾驶领域的技术开发......
有报道称宝马集团打算停止在英国牛津工厂生产MINI电动车型，并将该生产线转移到中国...对此，宝马中国MINI品牌相关负责人对新京报回应称，牛津工厂在宝马集团的生产战略中发挥着重要作用，它具有高度的灵活性、竞争力和专业水准，并将持续成为 MINI 生产的战略核心...也就是说，并不是大家期待的MINI将重心转移到中国...有消息称，这款概念车未来将由宝马集团与长城汽车合资建立的光束汽车进行生产，并有望在2024年上市销售...
据国外媒体报道，汽车制造商宝马将把其Mini电动汽车生产线从英国转移到中国...外媒宝马位于英国牛津郊区的考利工厂每年可以生产4万辆Mini电动汽车，但该公司计划在2023年年底前停止在该工厂生产Mini电动汽车，这是因为在同一条生产线上生产电动汽车和汽油车的效率很低...外媒称，宝马的牛津工厂预计最早要到2030年才能生产新的电动汽车...宝马是过去几年里第二个将电动汽车生产线转移到别处的汽车制造商，此前本田关闭了斯文顿工厂，将生产线转移到了日本...
宝马集团位于英国牛津的考利工厂每年能够生产4万辆纯电动MINI新车，计划在明年年底前停止生产。此前本田也曾关闭其在英国的工厂，将生产转回日本。目前，宝马MINI品牌只有一款纯电动车型——即MINI Cooper SE两门车。
据韩国媒体和SBS电视频道报道，汽车行业消息人士透露，韩国現代汽车集团子公司起亚预计将从2024年开始在美国生产电动汽车...美国总统拜登上个月签署的《通胀削减法案》对韩国现代汽车公司和起亚公司打击颇大...大约三个月前，现代汽车集团宣布在美国投资超过100亿美元，其中包括在佐治亚州投资55亿美元的电动汽车工厂...现代汽车集团董事长上周前往华盛顿，韩国官员也同美方会见商谈此事，认为新法律可能违反美韩自由贸易协定等条约，要求美国将新规定推迟到2025年佐治亚州工厂完工...
众所周知，实践是检验真理的唯 一标准，想要判断一款产品是否优 秀，直接对其进行一番测试是最直接、最有效的方法。人们在购买电动车的时候，往往也会先看专业机构的测试结果，鲁大师第十七期智能化电动车测评排行榜近日新鲜出炉，其数据来源于鲁大师智慧实验室，测评的车型覆盖了市面上主流品牌的主流车型，可参考性高。本次测评的电动车是九号机械师MMAX90、绿源INNO7 PLUS、台铃超能二代玩家、新日DF5、小牛UQI+顶配版及哈啰D10 六款车型。最终经过鲁大师智慧实验室的数据测评，九号MMAX90 以总分 689 分登顶，展现出非常强悍的实力。?
据富士康内部人士透露，部分iPhone14产线升级为生产iPhone14Pro系列机型，未对生产造成太多影响...富士康郑州厂区直到今年8月才进入iPhone14系列量产期，生产线才仅用两三周就拆除了...今年下半年，在产线转换后，iPhone14Pro、ProMax将会占到整体系列出货量的60%–65%（先前预估55%–60%）...更重要的是，它还涨价了，除了128GB版保持5999元起不变，256GB涨价100元至6899元，512GB涨价300元至8699元...
福特在一则声明中声称，电马赫是中国市场首个由外资汽车品牌成立的专注于智能电动汽车研发和运营的独立实体，也是Ford Model e业务单元在中国的战略延伸与关键布局。和一些中国新造车势力一样，福特电马赫科技将在中国采用直销模式 通过进驻商圈、开设直营店，以此打响品牌知名度。
挥舞的国旗、激昂的红歌，作为大国品牌、中国航天事业合作伙伴的小刀电动车联动全国，开启快闪献礼活动，为祖国庆贺华诞...今年，小刀电动车开启“航天逐梦·骑迹中国”小刀长征版全国巡展活动，巡展途径芜湖、青岛、宁波、石家庄、南京、邯郸、杭州、泰安、郑州、阜新、洛阳等众多城市，所到之处受到当地消费者的关注...喵系长征版首 发便收获大批粉丝，跟随“航天逐梦·骑迹中国”小刀长征版全国巡展活动展出时，引发大量围观...小刀电动车将持续与中国航天事业深度合作，不断创新，以飞速发展的小刀速度，致敬中国速度!......
DoNews10 月 9 日消息（郭睿琦）在 2021 年 10 月的时候，微软发布了一款XSX mini冰箱，其售价为99. 99 美元，大小可存放 12 管可乐...新款冰箱在内部空间有所压缩，只能存放 8 管可乐，但售价也有所调整，为79...
M2芯片，支持新的悬停 Apple Pencil 功能、Wi-Fi 6E2022款iPad Pro有11 英寸和12. 9 英寸两个版本选择，搭载M2 芯片，支持新的悬停 Apple Pencil 功能、Wi-Fi 6E ，搭载 iPadOS 16 操作系统，支持台前调度、桌面级 App、参考模式等。 支持RAW 硬件加速和ProRes 编解码引擎，可拍摄智能 HDR 4 照片。11 寸依然采用 LCD 屏幕，12.9 寸则是 XDR显示屏。11 英寸 iPad Pro 无线局域网版本售价 6799 起，无线局域网 ＋ 蜂窝网络版本售价 7999 起；12.9 英寸 iPad Pro 无线局域网版本售价为9299 起，无线局域网 ＋ 蜂窝网版本售价为10499 起，都是128GB版本起售。
A14处理器，USB-C接口，10.9英寸全面屏屏幕iPad10 使用了全面屏和直角边设计，拥有 10.9 英寸 Liquid 视网膜显示屏，依然是非全贴合设计，搭载 A14 处理器，配备了USB-C接口。相机方面， 搭载了12MP 前置摄像头以及 12MP 后置摄像头，同时录像升级到了 4K 视频，支持Apple Pencil（第 1 代），因此要给这根笔充电的话，需要使用USB-C 转 Apple Pencil 的转换器，官网价格为 67 元。新 iPad10 有 64GB 和 256GB 两种配置，有蓝色、粉色、黄色和银色可选。 wifi 64G 版 3599 起，蜂窝 4799 元。新款 iPad 10将在10 月 20 日上午 9 点接受订购，10 月 26 日发售。
支持MagSafe无线充电2022 款iPad Pro可以支持MagSafe无线充电，预计充电速度为15W左右，而iPad Pro的有线充电最快可达35W。实际上平板电脑使用无线充电可能会不如智能手机那么需求那么大，且考虑到平板的电池更大，需要更多的充电时间，因此无线充电相对来说不如有线充电更快充满电。
能插Type-c接口的耳机2022 款iPad Pro可以插入Type-C接口的耳机，因为没有3.5mm耳机孔，因此无法使用3.5mm耳机。如果有需要使用3.5mm的有线耳机，需要使用typec耳机转3.5mm转接口的转接线。当然，iPad Pro搭配苹果自己的AirPods系列耳机也比较方便，软件适配比较好，切换设备快捷。
不可以2022 款iPad Pro不支持打电话或接听电话功能，但可以支持Face Time、微信、QQ等社交软件的视频通话功能。iPad Pro2022不能像iPhone一样打电话，它主要的功能是在视频编辑、绘画以及其他办公学习方面的工作。
可以2022 款iPad Pro最高可以支持35W的PD快充，小米充电器只要可以满足PD充电协议，充电功率不会太低，至少在20W以上的话，都是可以给iPad Pro充电，根据充电器协议会提供不同的功率，最好是越高越好。其他品牌的充电器也一样，支持PD快充协议，然后功率最好在35W以上最好。
深空灰色、银色2022 款iPad Pro预计只有两款颜色，分别是深空灰色和银色，不会有iPad Air系列上的多彩颜色。2022 款iPad Pro作为苹果的高端平板产品，在外观上一直保持比较低调的设计风格，在颜色方面也没有提供多彩颜色，前几代机型都是深空灰色和银色两种，因此这一代机型也预计只有两种颜色。
有2022 款iPad Pro会提供128GB到2TB不同存储的版本，如果对于有视频编辑或其他专业需求的用户，最好是购买存储容量较大的版本，如果使用需求较低的话，低存储版本的也可以满足日常的使用需求。不过考虑到iPad长期使用后，下载安装的APP数量可能会越来越多，128GB对于长期使用的话可能会有点不够。
可能会增加2022 款iPad Pro在外观还是和上一代保持一致，为全面屏的设计，而灵动岛是苹果在iPhone14Pro上开始推出的一个新设计，这个设计是在软件方面进行改变，没有硬件的要求，因此iPad Pro理论上完全可以适配灵动岛功能，且它的灵动岛会比iPhone14 Pro上更好看，因为它没有中间挖孔的摄像头，灵动岛无论是横置状态还是竖直状态都可以使用，同时，只要苹果愿意的话，实际上旧款的iPad Pro也有可能适配灵动岛。
会2022 款iPad Pro上市之后，上一代的2021款肯定会降价，不过在苹果官网上会直接下架旧款机型，电商平台上依旧会继续销售2021款，价格也会降低，预计至少降价800元-1000元以上。2022 款iPad Pro预计起售价格和上一代一样，11英寸6199元起售，12.9英寸8499元起售。
2022 款iPad Pro性能更强2022 款iPad Pro毫无疑问各方面的参数性能更加强大。CPU方面，iPad Pro 2022搭载了M2芯片，iPad Air5处理器是M1，这两个芯片差距一代，iPad Air5 性能接近上一代的iPad Pro2021。屏幕方面，iPad Pro 2022使用了mini-LED屏幕，支持ProMotion 自适应刷新率技术，拥有高刷新率，屏幕色彩表现更出色、内容更加细腻；iPad Air5屏幕则是60Hz。外观方面iPad Pro 2022的屏幕大了0.1寸，黑边更窄，也更薄，外观更胜一筹，同时iPad Pro 2022支持Face ID面容解锁，iPad Air5是电源结合指纹解锁方式，前者更加先进和便利。iPad Pro 2022价格虽然比iPad Air5贵1500元左右，但考虑到性能更优秀，尤其是那些需要视频编辑、绘画的用户，基本上优先考虑iPad Pro，如果没有专业需求的话，那么iPad Air适合对大多数的消费者。
4个2022 款iPad Pro内置了四扬声器系统，同时还有五个录音棚级麦克风，可用于通话、视频拍摄和音频录制，可录制立体声录音。2022 款iPad Pro在外放音效上是平板电脑中顶级配置，还可以提供空间音频等效果，玩游戏看视频的表现十分出色。
没有2022 款iPad Pro的解锁方式是Face ID面容解锁，不支持指纹解锁方式。目前iPad基本款，也就是数字系列是Touch ID正面指纹解锁，iPad Air系列是电源结合指纹解锁方式，苹果暂时还未推出屏下指纹解锁方式。
手写笔需额外购买2022 款iPad Pro可以支持第二代的Apple Pencil，但手写笔需要自己在苹果官网或者电商平台购买，当然也有其他品牌推出支持iPad Pro的手写笔，不过效果不一定可以和苹果的手写笔相媲美，因此如果需要使用手写笔建议购买苹果的Apple Pencil。
不是2022 款iPad Pro11英寸会使用LCD屏幕，12.9英寸版本才会使用mini-LED屏幕，11英寸版本的屏幕亮度低，仅有 600 尼特，mini LED最高可达1000尼特亮度，缺少极致动态范围，黑色显示也不及mini LED那么纯粹。不过11英寸的屏幕也支持原彩显示、自适应120Hz刷新率、P3色域、和超低反射率等功能。
第六代2022 款iPad Pro是第六代的iPad Pro产品。上一代iPadPro2021款是iPad Pro第五代，搭载 Apple M1 芯片，于北京时间 2021 年 4 月 21 日凌晨发布。2022 款iPad Pro预计会在2022年10月中下旬发布，其搭载了M2芯片，有11英寸和12.9英寸两个版本，11英寸的屏幕为LED屏幕，12.9英寸使用的是mini-LED。
有2022 款iPad Pro有两个尺寸版本，分别是11英寸和12.9英寸，它们的屏幕会不一样，11英寸的会使用LED屏幕，12.9英寸使用的是mini-LED屏幕，它们的处理器都升级到了M2芯片，继续使用Face ID面容解锁，目前还不清楚新推出的灵动岛功能是否会在iPad Pro上也被使用。
不可以2022 款iPad Pro只适配二代笔，第一代的Apple Pencil不可以使用。第二代Apple Pencil可以使用磁吸式功能，吸附在iPad Pro的边框上，同时还可以无线充电，携带时也更加方便，第一代的笔则没有吸附以及无线充电功能。
蜂窝版可以2022款iPad Pro分为WIFI版和蜂窝版两种版本，其中蜂窝版本可以在插入电话卡之后。2022款iPad Pro还支持5G网络，可支持的频段包括:5G NR （频段 n1， n2， n3， n5， n7， n8， n12， n20， n25， n28， n38， n40， n41， n66， n71， n77， n78， n79）4FDD-LTE (频段1，2，3，4，5，7，8，11，12，13，14，17，18，19，20，21，25，26，28，29，30，32，66，71) TD-LTE (频段34，38，39，40，41，42，46，48) UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850，900，1700/2100，1900，2100MHz) GSM/EDGE (850，900，1800，1900MHz)。
预计2022年11月初2022 款iPad Pro预计会在10月中下旬发布，届时会直接上架苹果官网，用户可以直接下单预定，而发货时间会在下单之后的一周左右，大概就是10月底或11月初这段时间。2022 款iPad Pro有两个尺寸版本，分别是11英寸和12.9英寸，处理器升级到了M2，其中11英寸可能会使用LED屏幕，12.9英寸版本使用mini-LED屏幕。