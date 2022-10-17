宝马将把mini电动车型生产线迁至中国

众所周知，实践是检验真理的唯 一标准，想要判断一款产品是否优 秀，直接对其进行一番测试是最直接、最有效的方法。人们在购买电动车的时候，往往也会先看专业机构的测试结果，鲁大师第十七期智能化电动车测评排行榜近日新鲜出炉，其数据来源于鲁大师智慧实验室，测评的车型覆盖了市面上主流品牌的主流车型，可参考性高。本次测评的电动车是九号机械师MMAX90、绿源INNO7 PLUS、台铃超能二代玩家、新日DF5、小牛UQI+顶配版及哈啰D10 六款车型。最终经过鲁大师智慧实验室的数据测评，九号MMAX90 以总分 689 分登顶，展现出非常强悍的实力。?