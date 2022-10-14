主流ai自动绘画网站有哪些？推荐五款大厂出品ai绘画生成器

站长之家(ChinaZ.com) 10月14日 消息:最近，关于AI绘画的话题备受关注，也有人好奇包括百度、谷歌、微软等互联网大厂出品的ai自动绘画网站有哪些。本文将跟大家分享五款大厂出品ai绘画生成器。

一、文心一格（百度出品）

网址:https://yige.baidu.com/

「文心·一格」测试生成的

「文心·一格」是基于百度文心大模型能力的AI艺术和倡议辅助平台。可以根据用户输入的关键字来创作出一幅画作。

文心一格现可以支持国风、油画、水彩、水粉、动漫、写实等十余种不同风格高清画作的生成，还可以支持不同的画幅选择。目前，平台处于公测阶段，提交公测申请即可开启创作。

趣AI | 百度推AI自动绘画生成器「文心·一格」，智能生成多风格艺术画作

二、Imagen（谷歌出品）

网址:https://imagen.research.google/

注:图片均来自imagen官网截图

根据官方简介，Imagen 是一个人工智能系统，可以从输入文本中创建逼真的图像。

具体来说，谷歌推出的一款文本-图像的扩散（CLIP）模型，可以根据给定的提示词，生成高度契合文本含义及具有照片般真实感的图像。

据称，Imagen可以创建比OpenAI的人工智能工具DALL-E2更逼真和逼真的图像。

《趣AI | 谷歌新AI系统Imagen有点强，输入文本就能生成逼真的图像》

三、Parti（谷歌出品）

网址:https://parti.research.google/

注：图片来自Parti官网截图

Parti是Imagen 之后又出了一个更强，像素更高，细节更丰富的AI绘画工具，最多能支持扩展到200亿个参数。

谷歌推出的一款路径自回归文本-图像生成模型，擅长处理长而复杂的提示文本，可生成特定视角、涉及多个参与者和对象、具有精致细节的图像。

四、NUWA（女娲）（微软出品）

官网: https://nuwa-infinity.microsoft.com/#/

Github: https://github.com/microsoft/NUWA

注：图片来自NUWA官网截图

微软推出的一款无限视觉合成的生成模型，能根据给定的文本生成任意大小的高分辨率图像或长时间视频。

该工具可以生成任意大小的高清图象，并支持视频导出。其一大亮点是它的无限延展能力，另外还支持图像转视频。

五、Make-A-Scene（Meta出品）

网址:https://about.fb.com/news/2022/07/metas-new-ai-research-tool-turns-ideas-into-art/

注:左侧为草图和文字输入，右侧为生成图片

Meta 推出的新一代 AI 创意工具，可以在用户创作的粗略草图的基础上，结合文本提示生成具象的图像，即使用者可以通过草图控制最终图像的具体效果。

该工具可以捕捉预先设置的场景布局，使草图也成为输入内容的一部分。创建者还可以用纯文本提示生成自己的想要的布局效果。

《趣AI | Meta推新AI绘画生成器:草图加文字就能生成理想的艺术画作》

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