奈雪的茶于佛山设新公司，经营范围含酒吧服务、食品互联网销售

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:企查查APP显示，近日，佛山市奈雪餐饮管理有限公司成立，法定代表人为彭心，注册资本100万元人民币，经营范围包含:餐饮管理;食品互联网销售;酒类经营;酒吧服务等。
股权穿透显示，该公司由奈雪的茶关联公司深圳市品道餐饮管理有限公司全资持股。
信息还显示，深圳市品道餐饮管理有限公司成立于2014年5月，法定代表人为彭心，经营范围含:住房租赁;社会经济咨询服务;市场营销策划;以自有资金从事投资活动;珠宝首饰零售;服装服饰零售等。
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或者说，曾经通过提供一个App或者小程序之类产品来吸引流量，然后再通过运营流量赚取广告或服务费，这种互联网模式已经死了，原因是针对流量投放广告的寒意早已传递给了每一个互联网人............字节跳动的PICO、腾讯的“全真互联网”，Meta全力奔向的VR、苹果重注的AR......全球所有互联网大厂都在挤入元宇宙领域，而且还在不断加注，重视程度也在逐年递增......需要跨越寒意的虽然不只是互联网人，但在互联网领域一直不变的就是变化，因此也许具备互联网思维共性的人，很可能会在寒意周期中最早做出改变，所以让我们尽情改变吧......
美国财政部于当地时间周五表示，它正在更新对美国科技公司的指导意见以扩大向伊朗人提供的互联网服务范围并反击伊朗政府本周阻止其公民上网的行动...美财政部副部长沃利·阿德耶莫在一份声明中称，周五通过该部门的外国资产控制办公室发布的变化将呼吁总部设在美国的科技公司向伊朗人民提供更多的数字服务--从获得云计算服务到更好的工具--以加强他们的在线安全和隐私...在未来几周，外国资产管制处将继续发布指导意见以支持政府对促进信息自由流动的承诺，伊朗政权一直拒绝向其人民提供信息，”阿德耶莫说道......
日前，SpaceX及特斯拉首席执行官马斯克 9 月 19 日在推特上回复用户提问时表示，SpaceX运营的“星链”互联网服务（Starlink）将寻求豁免于伊朗所受的国际制裁，以向伊朗用户提供互联网服务。该用户询问SpaceX运营的Starlink卫星系统是否能够为伊朗人民提供互联网接入服务。马斯克当日早些时候在推特上说，Starlink在所有大洲提供服务，包括南极洲。此前，马斯克向美国监管部门申请8. 86 亿美元的补贴，以便通过旗下SpaceX的卫星向农村地区提供宽带服务。但是，这一要求遭到了美国联邦通信委员会(FCC) 的拒绝?
互联网发展意义在于:工业互联网是国家强盛的基础设施，工业互联网加速三大产业发展，工业互联网拉动就业增长...在《“5G+工业互联网” 512 工程推进方案》 78 号)的推动下，多省市相继出台“5G+工业互联网”发展促进政策，“5G+工业互联网”建设不断提速...贤济联盟互联网具有强大的产业牵引能力和经济赋能效力......
尤其疫情影响下远程办公的需求激增，Figma的估值从2020年的20亿美元飙升至现在的200亿...今年5月，罗永浩在微博发布一则关于Master Go的视频，很多互联网从业者才第一次听说这个产品...2021年10月，Master Go所属公司蓝湖一年内拿到四笔投资，在C+轮融资时，拿到GGV和红杉的10亿元...以IBM为例，2012-2017的5年之间，这个比例从1:72提高到了1:8...2016年，产品正式对外上线;2017年推出付费服务...2020年，Figma的全球使用率超过Sketch，估值达到20亿美元......
大厂们瞄准线下生意，一方面是为了品牌传播，另外一方面则是近年来，线上互联网业务在探索上遇到瓶颈，无论是新产品还是新业务都处于缓慢发展的状态，而线下实体经济作为一个传统路线，互联网大厂在此前并未涉足过深...根据网易云“放刺FEVER”介绍，NO.9酒吧除举行派对聚会外，还将承载线下活动等多项服务，并邀请音乐人进行现场Live演出，为网音乐音乐的音乐人创造出场机会，其整体运营则是以网易云音乐平台数据特色内容，例如播放网音云音乐歌单、乐评、音乐人等，并将这些内容在线下空间进行延伸......
今年以来，各大互联网公司的股价纷纷腰斩，阿里的股价跌到了上市发行价，腾讯则跌回5年前...来自有数统计的数据显示，从中报数据来看，上半年互联网降本增效，仅头部10家企业就省出了339亿元...
1987年9月20日，西方世界第一次通过互联网收到了中国来信。"Across the Great Wall we can reach every corner in the world"（“越过长城，走向世界”），这是中国第一封电子邮件，也是中文互联网激荡三十五年的开端。1987年9月14日21时07分，中国第一封电子邮件，从北京发往德国。1987年9月14日发送，9月20日收到，足足走了6天。1987年想向世界问好并不轻松，各种不起眼的小障碍让9月14号就发送的邮件6天后才顺利到达德国卡尔斯鲁厄。1994年
随着流量红利结束，消费互联网好似一夜夏转冬，阿里腾讯们纷纷转战产业互联网，寻求“新增长曲线”...近年来，生活服务领域需求持续升级，消费者对服务的“即时性”提出更高要求，消费互联网有望继续开拓新业态...艾媒咨询指出，2021年中国跑腿经济市场规模达131亿元，预计2025年市场规模将达664亿元...根据艾瑞消费者调研数据显示，近25%的消费者每月使用即配服务达10次以上，而每月至少使用一次即配服务的消费者已超90%......
北京智博领航教育科技有限公司早在创立之初就将‘网络教育’列入公司的发展计划，着重发展发展‘互联网+教育’成为实现教育现代化的重要选择...科技已经渗入到北京智博领航教育科技有限公司的血液中，也体现在学员们学习、工作和生活中的方方面面...由于AI和大数据的加持，学员做错的题目也会成为判断其对应知识点掌握情况的重要依据，北京智博领航教育科技有限公司APP会据此向学员推送针对性练习，帮助其在薄弱部分不断强化...
适合。天玑1080处理器的性能是和骁龙778G差不多的，虽然性能上比不是上目前最顶尖的CPU，但是应付一般的游戏还是可以的，并且天玑1080搭载 MediaTek HyperEngine3.0游戏引擎，可带来高性能、低延迟的游戏体验，借助 MediaTek 第三代 APU 可进一步优化游戏时的平台能效。此外，天玑1080支持 Sub-6GHz5G 全频段高速网络以及 Wi-Fi6连接。
苹果官网会下架iPad 10在发布上架后，旧款机型iPad 9会从苹果官网下架，但消费者还可以在电商平台以及线下渠道商处购买到，并且旧款会有一些降价幅度。考虑到新款和旧款实际上价格差距不是特别大，那么还是比较推荐购买新款的iPad 10，它的性能更好，外观也有变化，重量变得更轻，出门携带也更方便。
天玑8100。天玑1080对标的是骁龙778G，天玑1080采用八核 CPU:2个 ARM Cortex-A78核心，频率高达2.6GHz。6个 ARM Cortex-A55核心，频率高达2GHz。天玑8100采用台积电5nm 制程，CPU 部分包含4个2.85GHz A78核心 +4个2.0GHz A55核心，GPU 为 Mali-G610，采用自研 APU580架构，天玑8100的4个 A78大核频率为2.85Ghz，天玑8000为2.75GHz;
2022年10月底或11月初iPad 10预计在10月25日发布，之后就可以在苹果官网下单购买，最快预计在10月底或11月初可以买到。这款平板主要升级在外观，边框变窄，处理器升级为A14，其他方面的变化不大。对于主要需求是看视频、看课件、网课的用户来说，这款平板的性价比是比较高的。
可以iPad 10购买时可以享受教育优惠。苹果的教育优惠覆盖iPad、Mac等产品，全年都可以享受这项优惠，只要你是符合条件的消费人群即可，包括准大学生、在职的教职工、在校大学生人群，凭有效证件即可在苹果官网下单或者苹果直营店购买。此外在每一年的暑假，苹果还会推出返校活动，在教育优惠的基础上，购买指定的iPad、Mac型号，可以享受到AirPods耳机赠品活动。
骁龙778G。天玑1080对标的就是骁龙系列的778G这个处理器，也是一个经典的处理器了，性能不错，性价比也很高，天玑1080定位中端机，爆料称安兔兔跑分52万。骁龙778G是高通公司于2021年5月18日发布的5G移动平台。骁龙778G采用了6纳米工艺技术，骁龙778G 5G芯片组采用高通Kryo 670CPU，具有第六代人工智能引擎，采用Hexagon 770处理器，具有12 TOPS性能。
是iPad 10充电接口会变成Type-C，充电速度也会变快，原本的是20W，现在有望提升到30W的水平。这主要是因为Type-C支持更快的充电速度，原本的Lighting充电协议比较旧，支持的功率较低。
2022年10月11日。2022年10月11日，联发科发布了新款中档芯片天玑1080。天玑1080延续了 MediaTek 天玑5G 移动平台的性能和能效技术优势，提供多种先进功能，更好地满足用户对5G 智能手机的期待。MediaTek 最新的天玑1080进一步增强了在性能、影像、显示等方面的表现，助力终端快速推向大众市场。
722克Quest Pro将于 10 月 25 日正式开售， 10 月 28 日发货，定价为 1499 美元（约合人民币 10741 元）。Quest Pro是第一款采用高通骁龙XR2 +处理器以及12GB内存、256GB存储空间和90Hz刷新率的VR设备。Quest Pro配备两块2. 48 英寸的LCD屏幕+MiniLED背光板，单眼分辨率为1800×1920，刷新率为90Hz。官方表示，Quest Pro的每英寸的像素数比Quest2 多37%，每度像素数多10%。
推荐购买iPad 10定位的是入门级的平板电脑，如果你的需求主要是看视频、看课件，简单的视频编辑、图片编辑，那么iPad 10的性能足够使用。它的处理器是A14，也就是iPhone12上同款的处理器，除了绝大多数的软件都是可以满足的，只要你没有较大的软件编辑需求，那么iPad 10对于很多人都是值得购买的，尤其是有比较多苹果产品，如iPhone、Apple Watch、AirPods产品的用户，使用iPad也十分便捷。
适合。i7-13700K性能是目前最顶级的处理器之一，所以自然应付直播来说是完全没问题的，其次直播需要比较好的网络，如果对直播感兴趣的朋友需要多往这上面考虑，其次显卡也是比较重要的，如果是游戏主播的话，显卡至少都要是30系的。
2022年10月25日Meta首席执行官扎克伯格于10月11日在Connect大会上表示，该公司旗下最新款的虚拟现实（VR）头盔Meta Quest Pro售价将为 1500 美元，并将于 10 月 25 日开始发货。Quest Pro搭载升级版高通骁龙XR2+ Gen1 芯片，并采用全新的Pancake光学方案，体积比Quest2 缩小了40%。显示方面，Quest Pro配备两块2. 48 英寸的LCD屏幕+MiniLED背光板，单眼分辨率为1800×1920，刷新率为90Hz。官方表示，Quest Pro的每英寸的像素数比Quest2 多37%，每度像素数多10%。Quest Pro还拥有多达 10 个高分辨率摄像头，其中外部 5 个，内部 5 个，分别为：正面 2 个可捕获四倍于Quest2 像素的1280× 1024 摄像头； 1 个用于实现彩色透视的4680×3456 RGB摄像头；侧面 2 个用于头部追踪和深度识别的摄像头； 5 个位于头显内拥有眼动追踪、面部识别和追踪的摄像头。
预计10月25日iPad 10也就是iPad 2022款预计在2022年10月25日发布，届时可能直接在苹果官网上架，而不是通过发布会的形式公布。iPad 10在外观上有可能比iPad 9的尺寸更小，但屏幕还是10.2英寸，边框会变窄，同时处理器会升级到A14，非全贴合的LCD屏幕，支持第一代的苹果手写笔，起售价预计是64GB 2499元。
有无核显区别。i7-13700K是有核显的版本，而i7-13700KF是没有核显版本，有核显的可以直接开机直接玩，当然了核显的性能就很差劲了，i7-13700KF就是没核显版本，买回来如果没有独立显卡是不能开机的，需要额外按照独立显卡和散热器，其他方面的参数都是没有什么变化。
没有Redmi Note 12 Pro没有光学防抖，虽然在拍照和摄影的时候会出现画面抖动，但考虑到Redmi Note 12 Pro是一部入门级的智能手机，在相机方面的配置就不算高，因此它没有光学防抖也在情理之中。不过在其他配置比如处理器、快充、屏幕等，它是该价位段性价比很高的一款手机。
可以。i7-13700K自然是可以安装win10的，不过跑分上来看win11会更高一点，如果是担心系统不能安装的情况一般是不会的。Windows10是微软于2015年推出的Windows NT内核操作系统，为Windows8.1的后继者。设计目标是统一包括个人电脑、平板电脑、智能手机、嵌入式系统、Xbox One、Surface Hub和HoloLens等设备的操作系统。根据微软官方统计，Windows10的占有率已经超越Windows7，在所有Windows中位列第一。
有Redmi Note 12 Pro有对称式超线性双扬声器，支持JBL音质认证、Hi-Res Audio认证、Hi-Res Wireless认证、杜比全景声，其支持的音频格式包括：MP3，FLAC，APE，AAC，OGG，WAV，AMR，AWB。
可以。i7-13700K直接拿来玩一些老游戏还是可以的，核显是UHD Graphics 770，这个核显的性能能够玩一些配置要求不高的网游，比如英雄联盟、DNF等，但是新的网游就可能带不动了，如果要玩的舒服还是需要配一个好一点的独立显卡。
可以Redmi Note 12 Pro支持双卡不限运营商，主副卡均可采用 5G，双卡不限运营商均可 5G 驻网，支持移动/联通/电信 5G/4G/3G/2G，支持双卡 VoLTE 高清语音，最好在使用前联系当地运营商了解具体的使用规则。
不高。i7-13700K核显是UHD Graphics770，提供32个执行单元 （EU） 和高达1.55GHz 的时钟速度(取决于 CPU 型号)。性能取决于它所集成的 CPU 型号和使用的内存。游戏性能甚至在仅适用于720p 和低细节设置的低要求游戏的快速型号上也是如此。可以玩诸如GTA5、CSGO、英雄联盟，如果不介意玩游戏30帧的话，那么巫师3、地平线4、新世界这样的网游也都是可以30帧左右，人多的话就会卡，所以拿来玩玩老游戏还是不错的。