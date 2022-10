奈雪的茶于佛山设新公司，经营范围含酒吧服务、食品互联网销售

1987年9月20日,西方世界第一次通过互联网收到了中国来信。"Across the Great Wall we can reach every corner in the world"(“越过长城,走向世界”),这是中国第一封电子邮件,也是中文互联网激荡三十五年的开端。1987年9月14日21时07分,中国第一封电子邮件,从北京发往德国。1987年9月14日发送,9月20日收到,足足走了6天。1987年想向世界问好并不轻松,各种不起眼的小障碍让9月14号就发送的邮件6天后才顺利到达德国卡尔斯鲁厄。1994年