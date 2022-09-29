名创优品：2022财年实现营收100. 86 亿元 同比增长11.2%

站长之家 9 月 29 日讯：名创优品公布数据称， 2022 财年实现营收100. 86 亿元，同比增长11.2%。净利润6. 38 亿元人民币，去年同期亏损为14. 2 亿元。门店网络销售的产品GMV总计约184. 0 亿元。
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站长之家 9月 7 日讯：蔚来汽车发布公告称， 2022 年二季度营收102. 9 亿元，同比增长21.8%...
根据 Counterpoint 的 IoT 服务最新研究报告，印度的 TWS（真无线耳机）出货量在 2022 年第二季度实现了强劲的季度增长，同比增长 168%，环比增长 62%...预计 2022 年市场将增长 47%；「印度制造」份额达 16%，是有史以来的最高水平...
营收方面，Keep于2020年、2021年分别实现营收11.07亿元、16.19亿元，截止到2022年3月31日的3个月内，实现营收4.17亿元，同比增长37.6%...数据显示，截至2022年3月30日的3个月内，Keep的收入结构中，自有品牌产品（消费品）贡献了2.13亿元营收，占比51%，会员订阅及线上付费内容贡献了1.61亿元，占比38.6%，广告和其他服务贡献了4330万元，占比10.4%......
小鹏汇天飞行汽车将海外公开首飞据小鹏汽车微信公众号消息近日小鹏汇天飞行汽车旅航者X2在迪拜民航局监管下进行了评审工作通过特定运行风险评估并获得在迪拜开展海外首次公开飞行许可据悉旅航者X2是由小鹏汇天自主研发制造的第五代飞行汽车X2首次采用封闭式座舱呈现水滴状光洁纯粹的造型X2全机身采用碳纤维结构X2可搭载两位乘客目前X2搭配 手动驾驶和自动驾驶两种驾驶模式在 X2的自动飞行过程中乘客只须通过一 键启动一键返航一键降落等简单操作即可拥有安全智能的飞行体验iPhone14Pro DXOMARK 影像分数公布昨日质量评估公司DXOMARK宣布iP
据 Counterpoint 全球电动汽车销量追踪报告的最新研究数据，2022年 Q2全球电动汽车（EV）的销量同比增长61%，达到218万辆。在电动汽车的总销量中，纯电动汽车（BEV）约占72%，其余为插电式混合动力电动汽车(PHEV)。中国仍然是电动汽车销量市场的领跑者，其次是欧洲和美国。2022年 Q2中国电动汽车销量同比增长近92%，达到124万辆，而2021年 Q2仅为64万辆。高级分析师 Soumen Mandal 在评论市场动态时表示:「随着全球半导体存量短缺的情况得到缓解，汽车制造商能够逐步满足大众对电动汽车日益增长的需?
8月29日，健合（H&H）国际控股有限公司(股份代号:HK.1112，以下简称“健合集团”)，正式公布2022年上半年业绩报告。结合2022年上半年健合业绩分析，集团营收59.6亿元，呈报增长达9.8%，其中宠物营养与护理用品业务(PNC)实现全球市场双位数强势增长，同比实现增长35.4%，营收达7.3亿元!2022上半年健合业绩显示:总营收59.6亿元随着社会的发展和人民生活水平的提高，越来越多的人选择养宠，中国宠物市场受新一代年轻养宠人不断增加以及越发注重科学健康喂养等方面影响，我国宠物消费市场正在高速发展阶段。驱动着宠物营养健康行业的“创新提?
8月25日，逸仙电商发布2022年第二季度财务业绩报告，第二季度实现营收9.52亿元，护肤业务同比增长49.2%达到3.18亿元...截至2022年6月底，逸仙电商现金、限制性现金和短期投资30.6亿元人民币，经营性现金流增长241.6%至人民币1.119亿元，实现了自上市以来的首次运营现金流正值...根据Q2财报显示，逸仙电商研发投入3200万元，研发费用占比从上年同期的2.3%增加到3.4%......
据国外媒体报道，当地时间周三，苹果公司宣布，将于10月27日公布2022财年第四财季财报...苹果于北京时间9月8日凌晨1点发布了iPhone 14系列机型，该系列包含4款机型，分别为iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max...苹果公司在更新其投资者网页时表示，在10月27日发布第四财季财报后，苹果将召开投资者电话会议...
名创优品MINISO公布Q3 财季未经审计财报的数据显示，该季度公司总营收达到了22. 3 亿元人民币，相比较于去年同期的16. 3 亿人民币，实现了同比增长37％，在疫情大环境的压力之下，叶国富带领名创优品MINISO探索出了新的突破口，海外业务和潮玩业务TOP TOY正在帮助其重回增长的轨道，成为名创优品MINISO的第二增长曲线，内外市场都呈现出强劲的动力和市场竞争力，保持强劲增长势头...作为名创优品子品牌，TOP TOY在潮玩市场的确迸发出了巨大的增长潜力......
叶国富已在零售领域摸爬滚打十几年，期间不断带领名创优品MINISO扩大规模，截止名创优品MINISO成功进驻了美国、加拿大、墨西哥、西班牙、法国、冰岛、巴西、印度、印尼等全球 100 多个国家和地区，在全球拥有超 5000 家门店，叶国富也展现出了极强的领导能力和杰出的社会责任感，本次登榜可谓实至名归......
5年以上。其实现在电脑配置如果需求不是很高的话，5年以上是完全可以用到的，就像显卡，很多年前的1060到2022年依然是主流配置，所以并不是电脑买了2,3年就需要更换一些配件，其实大部分普通玩家对游戏要求不是特别高，只要能流畅运行就好了，所以普通玩家是可以用到5年以上的。
可以Redmi Note 12可以设置门禁，因为它支持NFC功能，可以配对门禁卡之后替代门禁的效果。具体的设置方法：打开钱包app，点击【门卡】。选择门卡的类型，点击【添加】。将门卡贴于手机背面NFC区域检测写入卡数据即可。
13代。i5-13600KF是第13代的英尔特I5的CPU，采用14核心20线程，还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。为了与机器中的其他组件进行通信，Core i5-13600KF 使用 PCI-Express Gen 5 连接。该处理器没有集成显卡，你需要单独的显卡。
可以Redmi Note 12可以使用分屏功能可以在同一个界面开启两个应用操作。具体的操作方法是：从手机手势条处上划并停顿进入多任务界面；长按需要分屏的应用，点击分屏按钮，选择另一个要分屏的应用即可。
30、40系显卡都可以。i5-13600KF是性能很强大的CPU，要说到配什么显卡的话，如果不讨论矿卡，就是心里能接受30系显卡的话，那么可以搭配任何30系显卡，都足以玩市面上任何游戏，40系显卡目前就发布了4090和4080，虽然性能上很好，但是价格也是极贵，如果你能耐心等到4060或者4050这样的显卡发布的话，那么也是可以到时候考虑的。
稳定60帧Redmi Note 12至少可以玩和平精英稳定的60帧画面。Redmi Note 12手机将配备天玑1080芯片，性能上市中端水平，在中等画质的情况下，可以玩和平精英在60帧是没有问题的。如果想要玩高画质，可能会对手机有一些要求。或者在玩游戏的时候使用手机散热背夹，降低手机的温度，这样的话也可以在比较高的帧率下运行。
10月20日。i5-13600KF是9月27日公布的，正式的发售日期是2022 年 10 月 20 日，英特尔酷睿 i5-13600KF 是一款 14 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月推出。它是酷睿 i5 系列的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到 20 个线程。
可以Redmi Note 12支持内存卡，支持最高512GB扩展储存。SIM卡类型为Nano SIM卡/Micro SD卡(二选一)+Nano SIM卡，支持扩展存储(最高512GB)。实际上最好在购买手机时就选择适合自己的存储版本，这样可以减少使用内存卡，手机自带的存储也比内存卡运行速度更快，读写速度更快更安全。
不超频不需要。i5-13600KF的功耗相对比12600KF的12代来说并没有增加，都是125W，如果你平时玩游戏什么的都不需要超频的话，那么风冷就足够了，不过得买质量好一点的，也不要贪图便宜，如果你有超频的需求的话，那么就需要上个水冷了，总体而言，就功耗来说，13代的CPU确实还是有点大的，夏天一般都有空调也不会太热，风冷也就足够了。
没有Redmi Note 12没有呼吸灯，但可以设置息屏显示功能来显示短信、未接来电、APP消息等提示。设置方法在手机设置菜单中点击【息屏与锁屏】；点击【息屏来通知时】选项；选择【亮屏】即可。
有Redmi Note 12会和上一代一样继续保留3.5mm耳机孔。拥有耳机孔的好处是可以在听歌的时候，也一边充电或者是连接电脑等设备，但缺点是增加了手机进水进灰尘的风险，这也是为什么很多手机已经取消了3.5mm耳机孔的。
2X8G。i5-13600KF普通朋友就直接配2X8G的内存条就好了，目前已经是够用了，i5-13600KF是支持DDR4-3200MT/s和DDR5-5600MT/s，推荐配置DDR5的内存条，因为现在的内存条价格并不昂贵，所以能上DDR5自然是最好的，最高是支持5600MT/S，大概2X8G两根目前是600多左右。
有Redmi Note 12支持NFC功能，NFC功能在天星金融·钱包App开通后，通过双击电源键可使用交通卡、Mi Pay、门卡、eID、车钥匙等功能。NFC功能是目前比较常见的一个功能，可以用来支付，门禁，智能设备控制等，因此大多数手机已经支持了NFC。
Raptor Lake。i5-13600KF是Raptor Lake 架构。Raptor Lake是英特尔即将推出的第13代英特尔酷睿处理器的代号，该处理器基于混合架构，采用Gracemont节能核心。在2022年9月27日的创新活动中，英特尔正式公布了2022年10月20日推出的六款未锁定的 Raptor Lake SKU。
是Redmi Note 12支持5G双卡双待，支持SA/NSA双组网模式，它使用的预计是联发科天玑1080芯片，该芯片是6nm制程工艺的5G芯片，是一款中端的5G芯片，8 个核心，其中CPU采用了A78 架构，最高主频可以达到3.0GHz，它的GPU和天玑1000+相同，均为MaliG77MC9。
可以的。你可以在Core i5-13600KF上自由调整解锁倍频，大大简化了超频，因为你可以轻松拨入任何超频频率。默认运行频率为3.5GHz，但根据工作负载可提升至5.1GHz，使用高级矢量扩展 （AVX） 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。
可以Redmi Note 12处理器预计是天玑1080芯片，天玑1080采用台积电6nm+A78架构，工艺制程、频率均弱于天玑8000。性能方面，天玑 1080 的安兔兔跑分则在50W到60W之间，属于中端芯片。原神这款游戏对手机处理器的要求至少是骁龙845，这是2017年发布的处理器，安兔兔跑分大约是26. 5 万分。天玑1080的性能要比骁龙845更强，技术也更先进，因此玩原神基本没问题。
125W。Core i5-13600KF 的 TDP 为 125 W，耗电量很大，因此绝对需要良好的散热。Intel 的处理器支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。
预计是IP53防水Redmi Note 12的防水级别预计是IP53级别防水。IP53级别可以防护日常生活的泼溅，或者雨水，但是不可以在水中长时间停留，否则极容易进水，也不建议带入到浴室、桑拿房等蒸汽较重的地方。如果进水的话，建议关机，并第一时间送往维修点检查。
有Redmi Note 12系列有红外线功能，基本可以取代电视遥控器、空调遥控器，来直接控制一些家电，是一个比较受欢迎的功能。虽然现在很多家用设备支持了网关功能，使用的便利性比红外遥控更好，但在一些场景下，红外遥控也十分的方便快捷。