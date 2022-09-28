小米头戴设备专利获授权，松紧可调节

站长之家（ChinaZ.com）9月28日 消息:企查查APP显示，近日，北京小米移动软件有限公司“头戴设备”专利获授权。
企查查专利摘要显示，该头戴设备包括镜架、镜带和伸缩组件，镜带与镜架相连，伸缩组件与镜架和镜带中的至少一者相连，镜带与镜架和伸缩组件中的至少一者构成松紧力可调的收紧套。本实用新型提供的头戴设备能够调整对头部的压迫力，进而具有佩戴稳定性和舒适性高的优点。
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专利摘要显示，本实用新型公开一种头戴设备，头戴设备包括镜架、镜带和伸缩组件，镜带与镜架相连，伸缩组件与镜架和镜带中的至少一者相连，镜带与镜架和伸缩组件中的至少一者构成松紧力可调的收紧套...
站长之家ChinaZcom 9月23日 消息企查查APP显示近日小米汽车科技有限公司申请的充电设备方法装置车辆电子设备和存储介质专利获授权专利摘要显示本专利涉及充电技术领域该充电设备包括控制器控制开关充电电池第一接口第二接口和第三接口第一接口用于与待充电车辆的充电接口连接第二接口和第三接口用于与预设充电设备连接控制器用于控制控制开关的第一端与控制开关的第二端连通或控制控制开关的第一端与控制开关的第三端连通以与预设充电设备为待充电车辆充电本公开中的充电设备可以主动为待充电车辆充电能够将充电过程与用户行为解耦无需用?
控制器用于通过通信组件从数据源设备中获取与语音信号对应的图像数据，将图像数据传输至显示组件进行显示...眼镜设备的镜架主体与显示组件以可拆卸的方式进行电连接，在保证眼镜设备的传输数据功能的情况下，避免了眼镜设备由于设备笨重导致的不宜长时间佩戴的问题...
企查查APP显示，9月27日，腾讯科技（深圳）有限公司“即时通讯消息处理方法、终端及服务器”专利获授权...该实施例在不向目标群组增加新成员的前提下，通过在群组中额外配置只具有可读权限而不具有群组消息发送权限的账户列表，该列表中的成员能够读取群组中的信息，如此，任意两个群组之间的信息交互无需用户手动转发，提高了群组间的信息交互效率...
天眼查信息显示，阿里巴巴集团控股有限公司一项名为“声音弹幕的应用方法、装置、设备及可读存储介质”专利获授权，该专利可根据在当前视频的播放过程中接收的用户声音数据，生成对应的目标声音弹幕...该专利还可以根据接收的声音弹幕播放指示，播放目标声音弹幕...
华为技术有限公司申请的“卫星通信的方法和装置”专利已获授权，专利摘要显示，该方法能够在提高通信性能的前提下，降低终端设备的能耗和通信复杂度...
摘要显示，本申请通过耳侧佩戴装置采集用户的脑电信号；并当判断所述耳侧佩戴装置能够从所述用户的左耳道和右耳道均能采集到脑电信号时，对左右耳道的脑电信号进行差分处理，得到脑电信号；基于所述脑电信号检测所述用户的注意力类型...本申请可用于自动驾驶领域对驾驶员的注意力进行智能检测，并基于检测结果对用户进行预警或者进行驾驶模式的切换...
天眼查显示，华为技术有限公司此前申请的“卫星通信的方法和装置”专利已获授权...今日余承东在为华为Mate50系列预热时表示，华为即将发布一项“向上捅破天”的新技术，很可能指的是卫星通信技术，而此前iPhone14也传出将支持卫星通信，如果这一消息属实那么华为mate50系列在这一方面再次抢先苹果了...
结合郭明錤的爆料来看，Mate 50系列支持卫星通信应该是没跑了，那么Mate 50将抢先iPhone实现卫星通信...华为技术有限公司此前申请的卫星通信的方法和装置”专利已获授权...今年7月，中国卫星导航系统管理办公室发布消息称，中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国电子科技集团有限公司以及国产手机厂商，联合完成了国内首颗手机北斗短报文通信射频基带一体化芯片研制，实现了大众智能手机卫星通信能力......
企查查APP显示，北京小米移动软件有限公司、北京小米松果电子有限公司申请的“地震信息提醒方法、装置、路由器、电子设备及存储介质”专利公布...企查查专利摘要显示，该申请中处于地震区域的路由器可以通过对外广播的方式将携带地震信息和唤醒信息的广播信号发送给处于关机状态的电子设备，使得处于关机状态的电子设备在唤醒信息的驱动下输出所述地震信息，进而使得处于关机状态的电子设备也能够起到地震信息提醒的作用...
没有Redmi Note 12没有呼吸灯，但可以设置息屏显示功能来显示短信、未接来电、APP消息等提示。设置方法在手机设置菜单中点击【息屏与锁屏】；点击【息屏来通知时】选项；选择【亮屏】即可。
有Redmi Note 12会和上一代一样继续保留3.5mm耳机孔。拥有耳机孔的好处是可以在听歌的时候，也一边充电或者是连接电脑等设备，但缺点是增加了手机进水进灰尘的风险，这也是为什么很多手机已经取消了3.5mm耳机孔的。
2X8G。i5-13600KF普通朋友就直接配2X8G的内存条就好了，目前已经是够用了，i5-13600KF是支持DDR4-3200MT/s和DDR5-5600MT/s，推荐配置DDR5的内存条，因为现在的内存条价格并不昂贵，所以能上DDR5自然是最好的，最高是支持5600MT/S，大概2X8G两根目前是600多左右。
有Redmi Note 12支持NFC功能，NFC功能在天星金融·钱包App开通后，通过双击电源键可使用交通卡、Mi Pay、门卡、eID、车钥匙等功能。NFC功能是目前比较常见的一个功能，可以用来支付，门禁，智能设备控制等，因此大多数手机已经支持了NFC。
Raptor Lake。i5-13600KF是Raptor Lake 架构。Raptor Lake是英特尔即将推出的第13代英特尔酷睿处理器的代号，该处理器基于混合架构，采用Gracemont节能核心。在2022年9月27日的创新活动中，英特尔正式公布了2022年10月20日推出的六款未锁定的 Raptor Lake SKU。
是Redmi Note 12支持5G双卡双待，支持SA/NSA双组网模式，它使用的预计是联发科天玑1080芯片，该芯片是6nm制程工艺的5G芯片，是一款中端的5G芯片，8 个核心，其中CPU采用了A78 架构，最高主频可以达到3.0GHz，它的GPU和天玑1000+相同，均为MaliG77MC9。
可以的。你可以在Core i5-13600KF上自由调整解锁倍频，大大简化了超频，因为你可以轻松拨入任何超频频率。默认运行频率为3.5GHz，但根据工作负载可提升至5.1GHz，使用高级矢量扩展 （AVX） 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。
可以Redmi Note 12处理器预计是天玑1080芯片，天玑1080采用台积电6nm+A78架构，工艺制程、频率均弱于天玑8000。性能方面，天玑 1080 的安兔兔跑分则在50W到60W之间，属于中端芯片。原神这款游戏对手机处理器的要求至少是骁龙845，这是2017年发布的处理器，安兔兔跑分大约是26. 5 万分。天玑1080的性能要比骁龙845更强，技术也更先进，因此玩原神基本没问题。
125W。Core i5-13600KF 的 TDP 为 125 W，耗电量很大，因此绝对需要良好的散热。Intel 的处理器支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。
预计是IP53防水Redmi Note 12的防水级别预计是IP53级别防水。IP53级别可以防护日常生活的泼溅，或者雨水，但是不可以在水中长时间停留，否则极容易进水，也不建议带入到浴室、桑拿房等蒸汽较重的地方。如果进水的话，建议关机，并第一时间送往维修点检查。
有Redmi Note 12系列有红外线功能，基本可以取代电视遥控器、空调遥控器，来直接控制一些家电，是一个比较受欢迎的功能。虽然现在很多家用设备支持了网关功能，使用的便利性比红外遥控更好，但在一些场景下，红外遥控也十分的方便快捷。
10纳米。i5-13600KF是采用10纳米工艺制造，于2022年9月推出。它是酷睿 i5系列的一部分，采用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到20个线程。Core i5-13600KF 使用 PCI-Express Gen5连接。
有Redmi Note 12系列预计会有120W的快充。入网信息显示，Redmi Note 12三款型号的充电速度分别是22101316C：Redmi Note12，67W充电器；22101316UCP：Redmi Note 12 Pro，120W充电器 ；22101316UC：Redmi Note 12 Pro+，210W充电器。
看需求。i5-13600K和i5-13600KF其实差距就仅仅一个核显，其他的参数都是一样的，唯独就是i5-13600K是带核显的而i5-13600KF是不带核显版本的，所以这两个CPU到底怎么选择，就看你需不需要核显了。如果你是打算再买个独立显卡，那么就买K版本，如果不打算买独立显卡，就买KF版本，不过大部分人都是会买独立显卡的，但是如果你不是特别缺200块钱的话，建议还是买带核显版本的，毕竟如果是电脑日常的故障检查的话，有核显会方便很多。
有Redmi Note 12预计和上一代的Note11一样，也是使用90Hz的刷新率，Redmi Note 12 Pro有望使用120Hz的刷新率。Redmi Note 12虽然是定位高性价比的一款产品，但屏幕刷新率预计是使用90Hz的，而不是120Hz的，这也是拉开和Pro的差距。但90Hz刷新率已经可以玩不少游戏的高帧率模式，对于动态画面的表现也比很多60Hz屏幕的手机更好。
不是Redmi Note 12预计会继续保持该系列直屏屏幕设计，该手机将会使用LCD屏幕，分辨率至少是FHD+全高清。参考上一代Note11的屏幕参数，这一代的Note12屏幕预计也支持 90Hz 的高刷新率和 240Hz 触控采样率，并且支持50/60/90Hz三挡刷新率。
高端cpu。i5-13600KF是英特尔2022年9月底发布的，属于最新的13代的CPU，目前来说是I5中最好的CPU，性能也自然不必多说，默认运行频率为3.5GHz，但根据工作负载可提升至5.1GHz，拥有14核以及20线程，具有24MB 的三级缓存。
14核20线程。英特尔酷睿 i5-13600KF 是一款14核的桌面处理器，得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到20个线程，相比I5-12600KF多了4个能效核以及4个线程，而且睿频频率也相对提升了200MHz，价格仅仅比12600KF多了400块钱，所以本次的提升还是很不错的。
有iPhone14 Pro双十一已经距离首发时间过去1个多月，这个时间段基本上在电商平台和线下直营店都有现货可以直接出售，因此不必再纠结会不会买不到。今年iPhone14 Pro的销量比普通版本明显要好，因此苹果也增加了iPhone14 Pro的产能来满足需求，预计在增加产能后苹果销量。
降价幅度不大iPhone14 Pro刚刚发布后就销售十分紧张，基本上要在官网排队数周时间才能等到货，现在也出现不少加价的现象。目前来看到双十一期间iPhone14 Pro不会有明显的降价。普通版的iPhone14由于销量成绩不如往年，因此才有可能降价促销，预计促销力度在500元左右，如果不是入手Pro系列的话，可以考虑在双十一购买iPhone14。