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小米头戴设备专利获授权，松紧可调节

2022-09-28 15:06 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月28日 消息:企查查APP显示，近日，北京小米移动软件有限公司“头戴设备”专利获授权。

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企查查专利摘要显示，该头戴设备包括镜架、镜带和伸缩组件，镜带与镜架相连，伸缩组件与镜架和镜带中的至少一者相连，镜带与镜架和伸缩组件中的至少一者构成松紧力可调的收紧套。本实用新型提供的头戴设备能够调整对头部的压迫力，进而具有佩戴稳定性和舒适性高的优点。

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    Raptor Lake。i5-13600KF是Raptor Lake 架构。Raptor Lake是英特尔即将推出的第13代英特尔酷睿处理器的代号，该处理器基于混合架构，采用Gracemont节能核心。在2022年9月27日的创新活动中，英特尔正式公布了2022年10月20日推出的六款未锁定的 Raptor Lake SKU。

    i5-13600KF

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    是Redmi Note 12支持5G双卡双待，支持SA/NSA双组网模式，它使用的预计是联发科天玑1080芯片，该芯片是6nm制程工艺的5G芯片，是一款中端的5G芯片，8 个核心，其中CPU采用了A78 架构，最高主频可以达到3.0GHz，它的GPU和天玑1000+相同，均为MaliG77MC9。

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  • Redmi Note 12能玩原神吗？

    可以Redmi Note 12处理器预计是天玑1080芯片，天玑1080采用台积电6nm+A78架构，工艺制程、频率均弱于天玑8000。性能方面，天玑 1080 的安兔兔跑分则在50W到60W之间，属于中端芯片。原神这款游戏对手机处理器的要求至少是骁龙845，这是2017年发布的处理器，安兔兔跑分大约是26. 5 万分。天玑1080的性能要比骁龙845更强，技术也更先进，因此玩原神基本没问题。

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  • i5-13600KF和i5-13600K怎么选？

    看需求。i5-13600K和i5-13600KF其实差距就仅仅一个核显，其他的参数都是一样的，唯独就是i5-13600K是带核显的而i5-13600KF是不带核显版本的，所以这两个CPU到底怎么选择，就看你需不需要核显了。如果你是打算再买个独立显卡，那么就买K版本，如果不打算买独立显卡，就买KF版本，不过大部分人都是会买独立显卡的，但是如果你不是特别缺200块钱的话，建议还是买带核显版本的，毕竟如果是电脑日常的故障检查的话，有核显会方便很多。

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  • Redmi Note 12有高刷吗？

    有Redmi Note 12预计和上一代的Note11一样，也是使用90Hz的刷新率，Redmi Note 12 Pro有望使用120Hz的刷新率。Redmi Note 12虽然是定位高性价比的一款产品，但屏幕刷新率预计是使用90Hz的，而不是120Hz的，这也是拉开和Pro的差距。但90Hz刷新率已经可以玩不少游戏的高帧率模式，对于动态画面的表现也比很多60Hz屏幕的手机更好。

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  • Redmi Note 12是曲面屏吗？

    不是Redmi Note 12预计会继续保持该系列直屏屏幕设计，该手机将会使用LCD屏幕，分辨率至少是FHD+全高清。参考上一代Note11的屏幕参数，这一代的Note12屏幕预计也支持 90Hz 的高刷新率和 240Hz 触控采样率，并且支持50/60/90Hz三挡刷新率。

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  • i5-13600KF属于什么档次的？

    高端cpu。i5-13600KF是英特尔2022年9月底发布的，属于最新的13代的CPU，目前来说是I5中最好的CPU，性能也自然不必多说，默认运行频率为3.5GHz，但根据工作负载可提升至5.1GHz，拥有14核以及20线程，具有24MB 的三级缓存。

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  • i5-13600KF是几核几线程的？

    14核20线程。英特尔酷睿 i5-13600KF 是一款14核的桌面处理器，得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到20个线程，相比I5-12600KF多了4个能效核以及4个线程，而且睿频频率也相对提升了200MHz，价格仅仅比12600KF多了400块钱，所以本次的提升还是很不错的。

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  • iPhone14 Pro双十一有货吗？

    有iPhone14 Pro双十一已经距离首发时间过去1个多月，这个时间段基本上在电商平台和线下直营店都有现货可以直接出售，因此不必再纠结会不会买不到。今年iPhone14 Pro的销量比普通版本明显要好，因此苹果也增加了iPhone14 Pro的产能来满足需求，预计在增加产能后苹果销量。

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  • iPhone14 Pro双十一会降到多少？

    降价幅度不大iPhone14 Pro刚刚发布后就销售十分紧张，基本上要在官网排队数周时间才能等到货，现在也出现不少加价的现象。目前来看到双十一期间iPhone14 Pro不会有明显的降价。普通版的iPhone14由于销量成绩不如往年，因此才有可能降价促销，预计促销力度在500元左右，如果不是入手Pro系列的话，可以考虑在双十一购买iPhone14。

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