一张图看懂 | iPhone现在占据了美国智能手机大部分市场

站长之家（ChinaZ.com）9月13日 消息:自2007年iPhone 在旧金山举行的 Macworld 大会上发布以来，目前该品牌手机全球销量已超过12亿部。

如今，智能手机市场是一个竞争激烈的领域。在全球范围内，iPhone 已经占据了智能手机市场份额的16% 。而在美国，iPhone 成功赢得了更多消费者的心。

英国《金融时报》Counterpoint Research的新数据指出，iPhones现在占美国已安装用户群的50%。

是什么原因让这个品牌如此受欢迎?

“已安装用户群”是一个特别有趣的统计数据，因为它不仅跟踪在给定时期内售出的设备，还查看所有仍在使用的设备。

iPhone:美国眼中的苹果

专家指出，与其他市场相比，苹果旗舰设备在美国的表现优于其他市场的原因有很多。

在所有主要智能手机制造商中，苹果的品牌忠诚度最高。90%的美国 iPhone 用户计划下一步手机仍会购买 iPhone 。

iPhone的贬值速度似乎比其他设备慢

从广义上讲，美国消费者的价格敏感度低于许多其他国家的消费者。

苹果公司一直致力于保护用户隐私和数据，而这一信息似乎引起了消费者的共鸣。

赢得隐私战争

近年来，个人数据保护和网络安全已成为主流关注点，苹果已将安全放在首位。

当然，无论使用什么设备，都可能会存在安全漏洞。尽管如此， Beyond Identity最近的一项调查表明，iPhone 用户不太可能成为安全漏洞的受害者，并且更有可能在发生漏洞时恢复数据。

该调查还指出，iPhone 用户不太可能拥有敏感数据，例如图像和视频、信用卡信息、密码和个人数据在发生泄露时受到损害。

除了这些发现之外，苹果还一直看好将其设备打造成安全可靠的品牌。

简而言之:无论 iPhone 是否比其他设备更安全，在美国人关注隐私的时候，苹果都会利用其营销力量来影响公众舆论。根据这些最新安装的用户基数，该策略似乎正在取得成效。

站长之家注:文章数据来自visualcapitalist。

（举报）