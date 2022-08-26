抖音修订《【酒类】行业管理规范》 不接受普通店铺入驻

站长之家（ChinaZ.com）8月26日 消息:8月25日，抖音发布关于《【酒类】行业管理规范》修订的意见征集通知，意见征集期为2022年8月25日—2022年8月31日。修订后的规则，核心变化如下:
1、国产白酒细化定准需求及外化国产白酒品牌白名单。品牌定准指商家售卖的商品品牌需包含在平台品牌名单内方可销售。
店铺类型定准:
酒类全部类目仅接受官方旗舰店、旗舰店、专卖店、专营店铺入驻。
不接受普通店铺（企业店+个体店）入驻。
营业执照:开店主体注册资本需高于50万人民币（含50万），另需确保未在企业经营异常名录中且所售商品在营业执照经营范围内。
体验分:体验分>4.2分且商品体验分>4.0分（仅针对已有体验分商家）。
2、关于组套商品发品约束
酒类赠品/组套商品（包含多品牌、同品牌不同系列规格等;出厂即为组合商品不受组套限制）需通过组套工具发出，同时需满足以上定准要求。
3、新增类目剔除规则，将重大违规行为作为类目准出条件。
出现以下违规行为:发布非约定商品、发布禁售商品、明示或暗示酒具有滋补/养生/壮阳等功效、通过作弊手段规避平台监管、虚构商品信息、提供虚假资质材料，将会被剔除酒类目。
被剔除“酒类”类目后，需满60天后方可再次提报开通酒类目，平台评估通过后，方可重新入驻。部分经营期间严重违规的商家将被永久禁止酒类目开通权限。
4、其他酒滋补保健规则拆分未剔除的滋补保健相关部分。
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