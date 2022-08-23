首页 > 业界 > 关键词  > 1688最新资讯  > 正文

1688将试点开放现货商品轻定制服务 首批试点开放这2个类目

2022-08-23 15:27 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月23日 消息:今天，1688发布《关于1688现货商品支持轻定制服务试点公告》。公告称，为了满足定制类买家在平台高效找加工定制品的需求，鉴于部分行业存在现货商品可为买家提供轻定制服务的实际情况，1688找工厂将从2022年8月30日起，在部分行业先行试点开放现货商品支持轻定制服务的能力。

届时买家可在现货商品上选择轻定制服务并进行下单，并参照加工定制合约方式提供履约服务，同时针对该部分支持轻定制服务的现货商品，取消商品标题对加工定制关键词的限制。

image.png

首批试点开放类目涉及2个类目:家用电器-厨房电器、个护家清-纸品湿巾，其他类目将根据试点情况酌情逐步开放。首批试点开放的商家仅限已经入驻找工厂且符合试点类目的商家开放。

现货商品新增轻定制服务操作说明:

1. 如何设置现货商品支持轻定制服务

在满足上述开放类目和商家的前提下，在现货商品发布和编辑页面，将会看到新增的支持轻定制版块（如下图），商家进行如下3个步骤的勾选，完成支持轻定制的设置:

1）勾选支持轻定制服务

2）在定制服务中，至少勾选了一项平台标准的轻定制服务（贴牌、印图印字、规格定制(颜色尺寸等)、包装定制)

● 贴牌:在商家发布的现有商品款式上，对商品的品牌标识进行自定义更换（如印logo、换吊牌铭牌、加洗唛等），从而更换该商品的品牌属性。

● 印图印字:即现货加印，支持在现有商品的某些特定区域，通过一定的工艺，加印买家要求的图片或文字。

● 规格定制:对现有产品进行轻量改款。如窗帘的尺寸定制等。

● 包装定制:为现有产品更换包装。如现有产品为简装可更换为商家提供的精品包装，或买家要求的包装类型。

3）根据工厂实际定制能力，严肃填写商品起订量和出货周期

买家在现货商品轻定制服务页面下单，将不再按照该商品现货发货时效进行考核，而是按照下单时双方约定的交期进行履约。（买家下单时会自动填入下单数量对应区间的出货天数，买家也可在提交合约前修改成双方约定的时间）。

2. 如何在支持轻定制的现货商品标题添加定制信息

针对勾选了轻定制服务设置的现货商品，商品标题中可添加定制类关键词。该功能升级适用于商品新发布和老品编辑两类场景，若商品标题添加了定制信息，建议商品详情进行对应的定制服务说明（例如:工艺、定制流程等）。

注:以上定制相关的描述只能用于商品标题、商品属性、商品详情等场景，不可通过定制相关的关键词做为sku低价引流，如:定制LOGO、定制请联系客服等作为SKU的描述，否则平台将视为SKU作弊进行处理。查看规则:https://club.1688.com/unithread/185453727.html

3.现货商品支持轻定制和加工定制品区别

现货商品支持轻定制服务，仅适用于工厂有现货库存且具备现货履约服务能力，同时能提供相应的轻定制服务。而加工定制品适用场景更广泛，可用于工厂现有款式订货、轻定制以及根据买家需求重度定制的场景。

若工厂不能提供定制服务，虚假勾选轻定制服务，买家下单后工厂拒绝提供相应定制服务，经核实查证后，平台将取消该商家的服务入口及标题上的定制关键词展示。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】新人首购1元起 腾讯云2核4G服务器每月16元

    腾讯云新活动来了,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 18元起
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 10元/每月
    2核2G学生服务器

    免费体验云服务器

    去看看
    免费体验云服务器 0元试用
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 1688消费品商品类目/属性规范升级 8月19日陆续生效

    1688平台发布通知称，平台将逐步升级类目/属性的发布规范，旨在通过对商品类目/属性的层级明确、属性值的完备、精准等方面的引导，帮助商家更好的完善商品信息的发布，从而给商家带来更多采购生意。 本次升级将于2022年8月19日陆续生效，升级内容如下:调整方向调整前调整后升级范围本次类目/属性规范升级共涉及女装、办公文化、美妆个护、内衣、家纺家饰、服饰配件、饰品的部分重点类目，其他行业/类目的升级时间以平台后续通知为准本次类目/属性规范升级共涉及女装、办公文化、美妆个护、内衣、家纺?

    ​1688 ​1688政策 ​1688规则

  • 1688修订《1688工业品牌商家服务协议》：删除不退款约定

    对《 1688 工业品牌商家服务协议》做如下修订:删除不退款的约定;调整履约保证金要求;明确违约金相关内容:明确 3000 元违约金及您需要支付违约金的相关情形（包括但不限于您提前终止协议、违反平台约定或平台规则而被提前终止等）;细化了平台向您退款的内容:细化了退款的的前提条件以及退款计算规则（将以服务的实际开通天数为基础进行计算）;增加了 1688 员工出现不正当竞争行为时，举报渠道:competition-compliance@alibaba-inc.com;其他内容修订......

    ​1688工业品牌 ​服务协议 ​1688工业

  • 1688将不再发放1688SKA荣誉牌匾 10月1日起生效

    1688平台发布公告称，因业务调整，1688平台将于2022年10月1日起不再发放1688SKA荣誉牌匾（即1688超级重点商家牌匾）...公告称，对于1688平台已发放牌匾的商家，仍应按照《1688SKA荣誉牌匾管理规范》使用牌匾...1688还发布了工业品牌商家服务协议修订通知，对《1688工业品牌商家服务协议》做如下修订:...3、  明确违约金相关内容:明确3000元违约金及您需要支付违约金的相关情形（包括但不限于您提前终止协议、违反平台约定或平台规则而被提前终止等），具体见第十五条;......

    ​1688平台 ​1688规则 ​1688功能

  • 1688宣布破损包赔/少货包赔服务升级为破损必退/少货必退

    1688平台发布公告称，为了持续提升买家购物体验及复购粘性，加速行业品质标杆商品孵化，促进1688.com交易市场的持续健康发展，破损包赔/少货包赔保障将升级为破损必退/少货必退...升级后服务适用的范围:全网大市场和营销场景的商品，升级后服务带来的变化如下:...a） 为实现平稳升级，在旧保障下线前新保障和旧保障将同时存在，您可以通过:--点击破损包赔/少货包赔的按钮进行升级...c） 若未能及时进行旧保障的升级，您仍可在--点击破损必退/少货必退的开通按钮进行开通...

    ​1688 ​少货包赔 ​少货必退

  • 1688公布破损包赔少货包赔服务升级为破损必退少货必退

    1688 平台发布公告称，为了持续提升买家购物体验及复购粘性，加速行业品质标杆商品孵化，促进1688.com交易市场的持续健康发展，破损包赔/少货包赔保障将升级为破损必退/少货必退...具体来说，自 2022 年 10 月起，破损包赔、少货包赔保障服务将调整下线，对应服务协议终止...

    ​1688

  • 1688将对女装行业进行价格体验治理 合规商品可获更多流量曝光

    通知称，为提升买家采购体验，1688平台将于2022年8月12日起，对女装的二级类目陆续进行价格体验治理;平台鼓励商品展示价格尽可能接近实际成交价，运费和起批量保持合理范围...对于商品展示价格越接近实际成交价的商品，将有机会获得更多流量曝光，同时有机会享有专属活动资源...对于展示价格和实际成交价价差较大的商品（包含:展示价格过高或过低、运费过高、SKU价格作弊等异常情况），如涉及虚假交易、价格欺诈等违法违规行为的，平台将依照相应规则进行处罚...

    ​1688 ​1688女装 ​1688平台

  • 1688将对伙拼批发团活动参与商家收取技术服务

    1688 日前发布通知称，商家报名参加 1688 伙拼批发团活动， 1688 平台将根据商家伙拼批发团自然年售后期结束的订单累计成交的金额收取相应的技术服务费...如商家不同意修改，请届时立即停止使用“服务”；如商家在修改事项生效之后仍继续合作，将视为已接受修订的内容，当与阿里巴巴发生争议时，应以最新约定的内容为准，本规则于 2022 年 8 月 15 日首次生效...

    ​1688 ​批发

  • 1688平台升级“骚扰他人规则” 8月3日生效

    1688平台发布了骚扰他人规则的变更通知，更改后的规则于8月3日生效...骚扰他人情节严重的，影响他人正常生活，给他人身心造成伤害、或造成恶劣影响的行为，通过电话、短信、阿里旺旺、邮件、钉钉等方式包括但不限于:1.多次发生“情节一般”情形 （3次及以上）;2.对他人进行侮辱、辱骂、威胁、恐吓等行为;向他人频繁发送垃圾信息、进行网络电话轰炸等行为;未经同意，频繁在深夜、凌晨等不适宜沟通交流的时间段内联系他人......

    ​1688平台 ​1688规则 ​隐私信息

  • 快手电商开放畜牧活体类目 并新增商品发布规范

    本公告于2022年8月15日发布，2022年8月23日生效（含相关新增/修订规则）...快手电商还新增了《畜牧养殖-畜牧活体类目商品发布规范》，规范适用于--类目下发布的商品...1-- 和类目下发布的商品信息需包含:商品/赠品主体、品种、性别、年龄、体重、颜色、检疫情况等信息...2-- 类目下发布的商品信息需包含:商品/赠品主体、品种、性别、尺寸、年龄、颜色等信息...

    ​快手电商 ​快手商家 ​商品类目

  • 1688平台修订实力商家相关服务协议 删除不退款约定

    1688平台发布了实力商家相关服务协议修订通知，修订后的协议将于2022年8月22日生效...通知称，为了更好地服务平台的实力商家会员，进一步提高您的服务体验和保障您的权利，1688平台现对《实力商家服务协议》及《深度认证服务协议》做如下修订:...2、明确违约金相关内容:明确3000元违约金及您需要支付违约金的相关情形（包括但不限于您提前终止协议、违反平台约定或平台规则而被提前终止等），具体见第五条、第八条;......

    ​1688平台 ​1688协议 ​1688政策

  • 苹果iPhone14有哪些型号？

    iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Plus苹果iPhone14系列一共有四个型号，分别是iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Plus，其中iPhone 14 Plus是新增加的型号，屏幕尺寸为6.7英寸，取代之前的小屏幕版本Mini。今年升级幅度比较大的是iPhone 14 Pro系列，屏幕为新设计的药丸屏幕，支持息屏显示功能

    iPhone14

  • 米兔儿童电话手表6C支持5GWiFi吗？

    不支持。米兔儿童学习手表6C仅支持连接2.4GWiFi，但不支持企业级加密WiFi和5G WiFi。5G Wi-Fi（802.11ac）是指运行在5Ghz无线电波频段，且采用802.11ac协议的Wi-Fi。更高的无线传输速度是5G Wi-Fi的最大特征。业界认为，5G Wi-Fi的入门级速度是433Mbps，这至少是Wi-Fi速率的三倍，一些高性能的5G Wi-Fi还能达到1Gbps以上。

    米兔儿童电话手表6C

  • 苹果iPhone14怎么设置人脸识别？

    设置内使用面容ID添加苹果iPhone14设置人脸识别的方法是【设置】——【面容ID及密码】——【重设面容ID】，同一个iPhone手机可以设置两个面容，可以选择一个用户戴口罩和不戴口罩两种情况下的人脸识别。

    iPhone14

  • 米兔儿童电话手表6C无法打电话怎么办？

    按照以下方法操作。若您遇到无法给儿童电话手表打电话的情况，可能原因如下：1、手表安装的SIM卡支持来电显示，且在手表端开启了通话白名单，未将联系人添加至手表；2、新添加的手机号未同步至手表通讯录；3、手表所处环境网络信号比较差；4、手表中安装的SIM卡已经欠费停机；5、确保手表中安装的SIM卡支持通话功能，而不是仅上网的流量卡。

    米兔儿童电话手表6C

  • 苹果iPhone14能分期购买吗？

    能苹果iPhone14系列可以支持苹果官网的分期购买，苹果官网支持最多 24 期分期付款，招行、建行和工商银行三家信用卡，最高 24 期分期免息消费；苹果官网还支持花呗最高 12 个月的分期免息；苹果天猫旗舰店支持花呗分期免息，分期数为 12 期；京东平台则支持京东白条的分期免息政，同样也是 12 期分期

    iPhone14

  • 米兔儿童电话手表6C无法开机怎么办？

    按照以下办法尝试。若米兔儿童手表系列产品无法开机，建议你：1、可能是手表电量不足，请先充电 5 分钟及以上，手表充电自动开机后可以正常使用；2、检查手表充电接口，充电线，电源适配器及插座板是否供电正常；3、若是磁吸充电接口的手表，检查手表本体和磁吸充电线上的金属探针是否有污垢，将其清理干净（干净的绒布）后，查看能否正常充电；4、若以上方法均无效，建议售后检测。

    米兔儿童电话手表6C

  • 苹果iPhone14可以买了吗？

    9月中旬才可以预定苹果iPhone14系列将在北京时间9月8日凌晨发布，大概在发布会的一周之后开始接受预定，发货时间预计是两周后。如果是下单时间比较晚或者是热门的型号，等待的时间可能会比较晚。第一批货源最好是在苹果官网、直营店、天猫旗舰店、京东自营店以及苹果授权经销商购买。

    iPhone14

  • 苹果iPhone14会不会取消刘海？

    普通版iPhone14不会取消苹果iPhone14普通版不会取消刘海屏设计，高端的iPhone14 Pro系列大概率会取消刘海，改为药丸屏的设计。iPhone14普通版除了还是刘海屏之外，屏幕刷新率还是60Hz，且不支持息屏显示功能。

    iPhone14

  • 米兔儿童电话手表6C支持电信吗？

    支持。米兔儿童电话手表6C是支持电信的，不过也需要注意以下几点：1、电信用户需先开通VoLTE语音通话服务方可使用语音通话功能;2、不支持电信制式的虚拟运营商SIM卡的VoLTE业务，使用该虚拟SIM卡的手表将无法使用语音通话功能;3、停用SIM卡数据流量后VoLTE功能无法使用，请勿停用。

    米兔儿童电话手表6C

  • 米兔儿童电话手表6C支持5G吗？

    不支持。米兔儿童学习手表6C网络支持情况:4G:移动/联通/电信;3G:联通/电信;2G:移动。所以米兔儿童电话手表6C最高支持4G，5G的网络目前还是不支持的，不过就4G来说已经是完全足够用了。

    米兔儿童电话手表6C

  • 苹果iPhone14会不会改typeC？

    不会苹果iPhone14系列的接口会继续是lighting，不会使用Type-C。预计最快也要等到iPhone15系列才会使用Type-C接口。在苹果旗下产品中，目前Mac、iPad均陆续使用了Type-C，就连AirPods系列耳机的充电盒也开始使用Type-C，因此未来替换接口会是一个大趋势。

    iPhone14

  • 米兔儿童电话手表6C是小米的还是杂牌？

    是小米公司的。小米米兔儿童手表6C是小米旗下的儿童手表。2022年5月，小米推出了一款新的儿童手表 —— 米兔儿童学习手表6C，目前预售中，定价499元，5月31日19:55首发479元。米兔儿童学习手表6C 新增了仰卧起坐、运动王者、体测达标等，可监测及记录儿童活动情况，例如监测孩子的每天步数信息、消耗的卡路里、活动时间等。

    米兔儿童电话手表6C

  • 苹果iPhone14会不会涨价？

    不会苹果iPhone14系列整体的价格预计不会上涨。iPhone14普通版128GB的起售价预计和上一代iPhone13一样，都是5999元起，但iPhone14 Pro最低存储版本可能是256GB起售，因此相对来说Pro系列价格略有上涨。目前苹果的价格相对安卓旗舰手机还是贵一点点，但从过去一年的市场表现来看，iPhone销量还是十分不错，苹果有可能以更有吸引力的价格来提高市场份额，挤压安卓手机份额

    iPhone14

  • 苹果iPhone14会有拍月亮功能吗？

    有苹果iPhone14系列会加入新的天体摄影模式，提升iPhone在弱光环境下的拍照性能，尤其是在室外和夜景环境中，这和很多安卓手机中的月亮模式有点类似，但具体的效果还需要等待正式的拍照情况来看。同时iPhone14系列将配备4800W像素的后置摄像头，因此Pro系列的拍照能力提升比较明显

    iPhone14

  • 米兔儿童电话手表6C支持哪些网络？

    支持以下网络。米兔儿童学习手表6C网络支持情况:4G:移动/联通/电信;3G:联通/电信;2G:移动。温馨贴士:1、电信用户需先开通VoLTE语音通话服务方可使用语音通话功能;2、不支持电信制式的虚拟运营商SIM卡的VoLTE业务，使用该虚拟SIM卡的手表将无法使用语音通话功能;3、停用SIM卡数据流量后VoLTE功能无法使用，请勿停用。

    米兔儿童电话手表6C

  • 米兔儿童电话手表6C支持什么SIM卡？

    Nano-SIM。米兔儿童学习手表6C无内置SIM卡，SIM卡需要单独购买，需插入SIM卡后才可以使用手表完整功能。未插入SIM卡的情况下，灭屏1小时后会自动关机。支持标准Nano-SIM卡，请勿使用剪卡插入手表卡槽内，否则可能造成SIM卡无法正常插拔并损坏卡槽。支持4G全网通网络，中国移动、中国联通、中国电信的SIM卡均可使用（SIM卡需开启数据流量功能，上网套餐建议500MB以上，流量实际消耗量以实际使用情况为准）。

    米兔儿童电话手表6C

  • 苹果iPhone14建不建议买？

    推荐购买iPhone14 Pro苹果iPhone14如果是普通版本的话，不太建议购买。首先它的处理器是满血版A15，和iPhone13 Pro同款，但对比iPhone13 Pro，iPhone14没有120Hz高刷新率的屏幕，也没有后置三摄和激光雷达，机身材质也是铝金属，相对而言没有那么优秀。iPhone14 Pro升级的幅度就比较大，处理器是新的A16，屏幕采用了新设计的药丸屏幕，后置摄像头升级幅度更大，主摄换成了4800万像素。如果想要购买这一代iPhone14系列的话，比较推荐购买Pro版本

    iPhone14

  • 米兔儿童电话手表6C一直自动关机怎么办？

    按照以下方法操作。米兔儿童学习手表6C出现自动关机，请您检查：1、为了保证手表在用户购买后仍然有电可以正常开机使用，手表在未插入SIM卡使用时会在手表灭屏 1 小时候后自动关机，请插入 SIM卡并正常绑定后使用；2、确认SIM卡是否已正常识别并连网成功，手表在未识别到SIM卡时会在手表灭屏 1 小时后自动关机，如果未识别到SIM卡，可尝试重启手表或更换SIM卡验证是否是SIM卡的问题。3、为了增加手表续航，手表默认在休眠时段（21:00-7:00）自动关机，可在米兔App---我的---省电优化---休眠时段---调整休眠时间、或关闭休眠功能。

    米兔儿童电话手表6C

  • 苹果iPhone14发售初期会缺货吗？

    有可能苹果iPhone14系列在发售初期有可能出现部分型号、颜色缺货。实际上几乎每一年苹果新旗舰iPhone发布后，在第一个月都会出现一些机型的缺货，而在今年由于Pro系列的改动比较大，有可能会比较吸引消费者更换Pro系列，因此前期Pro系列抢购的热潮可能比较大，因此iPhone14 Pro系列比较有可能缺货。如果是新配色，比如紫色，以及热门的粉丝等颜色，更有可能是前期比较容易缺货的机型

    iPhone14

  • 米兔儿童电话手表6C怎么强制关机重启？

    长按电源键15秒。米兔儿童电话手表6C出现异常时，长按电源键15秒可以强制重启。手表已插入SIM卡且已经绑定的情况下，手表端不支持关机，可以在米兔App上控制手表关机;手表未插入SIM卡或未绑定的情况下，长按电源键5秒左右可关机;手表未插入SIM卡的情况下，灭屏1小时后会自动关机。 -- 【米兔App端关机方法】在米兔APP/--/我的/--/手表管理/--/手表关机/--/选择“关机”并确定后，手表会立即关机且不会自动启动，也可以上下滑动选择“关机**小时后自动开机”并确定后（可设置1~12小时），手表会立即关机且在**小时后自动开机。

    米兔儿童电话手表6C

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM