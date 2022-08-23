1688将试点开放现货商品轻定制服务 首批试点开放这2个类目

站长之家（ChinaZ.com）8月23日 消息:今天，1688发布《关于1688现货商品支持轻定制服务试点公告》。公告称，为了满足定制类买家在平台高效找加工定制品的需求，鉴于部分行业存在现货商品可为买家提供轻定制服务的实际情况，1688找工厂将从2022年8月30日起，在部分行业先行试点开放现货商品支持轻定制服务的能力。

届时买家可在现货商品上选择轻定制服务并进行下单，并参照加工定制合约方式提供履约服务，同时针对该部分支持轻定制服务的现货商品，取消商品标题对加工定制关键词的限制。

首批试点开放类目涉及2个类目:家用电器-厨房电器、个护家清-纸品湿巾，其他类目将根据试点情况酌情逐步开放。首批试点开放的商家仅限已经入驻找工厂且符合试点类目的商家开放。

现货商品新增轻定制服务操作说明:

1. 如何设置现货商品支持轻定制服务

在满足上述开放类目和商家的前提下，在现货商品发布和编辑页面，将会看到新增的支持轻定制版块（如下图），商家进行如下3个步骤的勾选，完成支持轻定制的设置:

1）勾选支持轻定制服务

2）在定制服务中，至少勾选了一项平台标准的轻定制服务（贴牌、印图印字、规格定制(颜色尺寸等)、包装定制)

● 贴牌:在商家发布的现有商品款式上，对商品的品牌标识进行自定义更换（如印logo、换吊牌铭牌、加洗唛等），从而更换该商品的品牌属性。

● 印图印字:即现货加印，支持在现有商品的某些特定区域，通过一定的工艺，加印买家要求的图片或文字。

● 规格定制:对现有产品进行轻量改款。如窗帘的尺寸定制等。

● 包装定制:为现有产品更换包装。如现有产品为简装可更换为商家提供的精品包装，或买家要求的包装类型。

3）根据工厂实际定制能力，严肃填写商品起订量和出货周期

买家在现货商品轻定制服务页面下单，将不再按照该商品现货发货时效进行考核，而是按照下单时双方约定的交期进行履约。（买家下单时会自动填入下单数量对应区间的出货天数，买家也可在提交合约前修改成双方约定的时间）。

2. 如何在支持轻定制的现货商品标题添加定制信息

针对勾选了轻定制服务设置的现货商品，商品标题中可添加定制类关键词。该功能升级适用于商品新发布和老品编辑两类场景，若商品标题添加了定制信息，建议商品详情进行对应的定制服务说明（例如:工艺、定制流程等）。

注:以上定制相关的描述只能用于商品标题、商品属性、商品详情等场景，不可通过定制相关的关键词做为sku低价引流，如:定制LOGO、定制请联系客服等作为SKU的描述，否则平台将视为SKU作弊进行处理。查看规则:https://club.1688.com/unithread/185453727.html

3.现货商品支持轻定制和加工定制品区别

现货商品支持轻定制服务，仅适用于工厂有现货库存且具备现货履约服务能力，同时能提供相应的轻定制服务。而加工定制品适用场景更广泛，可用于工厂现有款式订货、轻定制以及根据买家需求重度定制的场景。

若工厂不能提供定制服务，虚假勾选轻定制服务，买家下单后工厂拒绝提供相应定制服务，经核实查证后，平台将取消该商家的服务入口及标题上的定制关键词展示。

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