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抖音直播开展“暑期未成年人保护”专项治理 7月份处罚直播间11W+个

2022-08-16 15:05 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月16日 消息:今日，抖音直播发布了“暑期未成年人保护”专项治理公示第一期内容，7月份因违规被梯度回收直播权限的直播间总计11W+个。

公告称，为更好地保护未成年人权益，建立健康向上的社区生态。2022年7月开始，抖音直播开展“暑期未成年人保护”专项治理行动，严厉打击不良内容，进一步严防未成年人直播、充值及打赏消费等行为，对违规帐号进行短期、长期回收直播权限等梯度处罚治理。平台保持每日24小时不间断地直播间消费巡航，系统日均拦截疑似未成年用户消费账号超12万个，守护未成年人消费安全。

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2022年7月1日-7月31日，在抖音直播“暑期未成年人保护”专项治理行动中，因违规被梯度回收直播权限的直播间总计112784个。

抖音直播将在加强未成年人保护方面，持续重点实施以下举措:

一、禁止未成年人参与直播打赏

抖音直播禁止0-18岁的未成年人参与直播充值打赏消费，并严厉打击违规诱导未成年人用户使用打赏服务，对明知或应知用户是未成年人仍以任何形式欺骗、诱导、胁迫未成年人充值消费的主播和经纪机构，秉承“零容忍”态度从严处罚。

二、严禁未成年人直播，避免直播不良导向

抖音直播禁止0-18岁的未成年人开通直播权限。所有用户在抖音开播均需要实名认证，未成年用户无法发起直播。平台将加大出镜直播审核力度，如发现未成年人冒用成年人帐号直播或与成年人共同出镜，将对直播予以提示和拦截。16-18岁的未成年人如遇特殊情况需开播，需获得其监护人书面同意并向相关部门报备。针对出现不良导向内容、话题、评论的直播进行重点治理，避免引发未成年人跟风模仿。

三、建立专门服务团队

抖音直播建立了全链路预防未成年人打赏及退款处理流程，如遇未及时开启青少年模式，或使用成年人手机进行打赏消费的情况，平台开通了7*24小时青少年守护热线:400-9922-556，由专人专线指引「未成年人消费充值返还」操作。一经核实，平台将于24小时内发起全额退款，并对用户进行回访建联，保障退款完成返还。

四、加强直播消费巡航和拦截

抖音直播持续加大预防未成年人直播消费巡航和拦截力度。系统检测到消费帐号疑似未成年人，将立即对帐号弹窗并要求实名认证，用户拒绝认证，本次消费将被拦截;如果认证为未成年人，帐号将禁止任何充值、消费行为。为优化未成年人直播打赏消费退款流程，除客服专线400-992-2556提供服务外，平台上线全流程智能客服提醒功能，覆盖接收申请、材料提交、退款等节点。

五、优化升级“青少年模式”

抖音直播不断优化升级未成年保护措施，主动向未成年人用户提供“青少年模式”，在该模式下，未成年人无法观看直播、无法进行充值打赏，防范未成年人沉迷网络直播。

六、加强网络素养教育

抖音直播将持续严厉打击各类涉青少年群体不良文化、不良导向信息，对网民举报和自身巡查发现的涉未成年人有害信息及时清理，对发现的违规帐号及时处置;通过加强对主播、经纪机构的培训和正向引导，提升直播参与主体的网络素养;此外，平台号召监护人主动帮助未成年人开启“青少年模式”，引导未成年人正确合理使用网络，与平台一起共同建立平台、社会、监护人相互配合的全方位防控体系，为未成年人打造健康绿色的网络环境。

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