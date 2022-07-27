华为正式发布HarmonyOS 3：六大功能全面更新与优化

站长之家（ChinaZ.com）7月27日 消息:今晚，在华为HarmonyOS3及华为全场景新品发布会上，华为正式发布HarmonyOS3操作系统，同时发布彩色喷墨打印机PixLab V1、华为WATCH3Pro new等产品。

HarmonyOS2自发布以来，升级速度屡创记录，百天破亿，版本升级率高达77%，是史上发展最快的终端操作系统。截止目前，搭载HarmonyOS2的华为设备已经突破3亿台。HarmonyOS3在上一代成功的基础上，进行了全面的更新与优化，为用户带来“常用常新、更进一步”的升级体验。

何刚表示，HarmonyOS3超级终端支持包括打印机、智能眼镜、车机在内的12种智能设备组合协同。除手机外，智慧屏、PC等设备也可以成为超级终端的中心设备，带来前所未有的办公、娱乐、运动和出行体验。

据华为终端BG首席运营官何刚介绍，HarmonyOS3带来六大升级体验，包括超级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐私安全、信息无障碍，呈现常用常新的智慧体验。

首批Beta尝鲜机型清单如下:

华为P50系列:华为P50、华为P50Pro、华为P50Pro典藏版、华为P50Pocket、华为P50Pocket艺术定制版。

华为Mate40系列:华为Mate40、华为Mate40Pro、华为Mate40Pro4G、华为Mate40Pro+、华为Mate40RS保时捷设计、华为Mate40RS保时捷设计典藏版。

华为智慧屏V系列:华为智慧屏V65Pro、华为智慧屏V75Pro。

华为MatePad系列:华为MatePad Pro12.62021。

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