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B站开展虚拟主播恶意内容及言论专项治理

2022-07-21 15:38 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月21日 消息:今日，哔哩哔哩发布《虚拟主播专项治理公告》称，发现部分虚拟主播与用户，通过挑战公序良俗的恶意内容及言论搏流量、搏出位。 因此，将于近期开展虚拟主播恶意内容及言论治理专项。

QQ截图20220721154031.jpg

包含但不限于针对以下行为做出治理与管控:

低俗色情类恶意行为及言论

对性器官、涉性部位及性行为进行直接展示、过度描述或模仿展示;

传播软色情、低俗或含有性暗示、性挑逗等易使人产生联想的内容;

制作、展示、销售成人用品及情趣用品或带有诱惑性的不雅着装;

其他有伤社会风化、易引起不良联想及模仿的内容，包括但不限于衣着暴露、言行低俗等;

传播淫秽色情及低俗不良信息，包括但不限于展示、模仿性行为或带有性暗示的挑逗行为，展示涉性物品、大尺度图片、漏点艺术品，利用封面标题等形式展示不雅信息、搏取关注等;

其他违反公序良俗的恶意行为及言论

恶意编造热点，揭秘炒作不良绯闻、丑闻、劣迹历史等;

传递不良价值观、宣扬挑战伦理道德的内容，包括展示不良生活方式与不伦关系、渲染颓废消极情绪与不健康观念、崇尚炫富拜金主义等;

恶意博眼球、蹭热点、吸引关注，包括但不限于通过猎奇、怪异、夸张、营销死亡或其他方式进行恶搞、炒作、揭秘等;

展示对观看者可能造成强烈感官和精神刺激，从而引发身心惊恐、焦虑、厌恶、恶心等不适感的画面，如吞食排泄物、展示尸体、特殊医学影像、密集恐惧画面等;

通过刷屏，恶意利用平台举报、点踩等功能干扰用户正常使用;

传播不健康的影视综或音乐作品，包括但不限于低俗、庸俗、媚俗作品及违禁作品;包含其中的血腥暴力、惊悚恐怖、不良画面等;

B站表示，对违反如上规则的主播及用户，将采取不限于降低曝光、下架视频、封禁直播间或账号封禁的处理方式。以上规则实施的第一个月将其设定为试运行阶段，试运行期间以删除内容及警告工会为主。试运行结束后，将参考过程中的经验和建议进行优化处理，并对依然存在如上行为的账号进行相应处罚。

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  • 一加Ace Pro有红外遥控功能吗？

    没有一加Ace Pro没有红外遥控功能，没办法用红外控制空调等家电设备。如今很多家电可以使用APP或者网关来控制各种功能，因此手机的红外使用频率越来越少，不少手机厂商也取消了这一功能。取消了红外之后，还可以腾出更多内部空间装其他的零部件，这对于手机的设计也更有好处。

    一加Ace Pro

  • 酷睿I7 11800H支持内存频率是多少？

    DDR4-3200MT/s。Intel Core i7-11800H的CPU 提供24MB 的3级缓存并支持 DDR4-3200MT/s内存，并且支持双通道。英特尔处理器有四种不同类型:单通道、双通道、三通道以及 Flex 模式，内存通道数目即为面向实际应用的带宽操作是双通道。

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  • 一加Ace Pro有屏下摄像头吗？

    没有一加Ace Pro预计会使用挖孔屏的设计，前置单摄像头，同时它的屏幕预计是6.7 英寸 AMOLED 柔性直屏，2412×1080分辨率，120Hz刷新率。一加Ace Pro其他核心配置还包括骁龙8 Gen1 plus芯片，满血版 LPDDR5+ 超频版 UFS3.1，安兔兔平台的跑分成绩预计超过114万

    一加Ace Pro

  • 酷睿I7 11800H和R7 6800H哪个好？

    R76800H更好。1.9-2.3GHz Intel Core i711800H 与3.2GHz AMD Ryzen76800H对比:两者对比Intel Core i711800H的优势:1.具有8MB 更大的 L3缓存大小两者对比AMD锐龙76800H的优势:1.较新 -8个月后发布2.支持四通道内存3.更现代的制造工艺 -6纳米与10纳米4.Turbo Boost 频率提高2%（4.7GHz 与4.6GHz）从跑分上来看，R7-6800H会比I7-11800H的跑分好一点，不过差距不是很大。

    I7-11800H

  • 一加Ace Pro有哈苏镜头合作吗？

    有一加Ace Pro会继续有哈苏的合作镜头调教，预计该手机会使用1600 万像素前置摄像头，后置摄像头是5000 万像素主摄+ 800 万像素超广角镜头+ 200 万像素微距镜头组成的后置三摄模组。哈苏相机成立已有 81 年，在相机领域的技术十分成熟。 2022 年哈苏和OPPO达成了影像战略合作，在OPPO旗下的多款手机中开始使用哈苏合作调教的镜头

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  • 酷睿i7 11800H和I5 12500H对比哪个好？

    I512500H更好。1.9-2.3GHz Intel Core i7-11800H8核与2.5GHz i5-12500H12核基准测试对比:两者对比Intel Core i7-11800H的优势:1.最高支持128GB DDR4-3200RAM2.具有6MB 更大的 L3缓存大小3.Turbo Boost 频率提高2%（4.6GHz 与4.5GHz）两者对比Intel Core i5-12500H的优势:1.较新 -8个月后发布2.拥有4个以上的物理核心从跑分结果上来看，I5-12500H的跑分性能会比Core i7-11800H的跑分高出一点，所以就性能上来看I5-12500H更胜一筹。

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  • 一加Ace Pro有音量按钮吗？

    没有一加Ace Pro从目前的图片来看，取消了三段式音量键，这样可以让手机的侧面更加简洁，也可以提升手机的防尘防水性能，同时这样的设计使得一加10T有更多的内部空间来塞下大容量电池以及高功率快充，还保障手机有更好的信号表现

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  • 酷睿I7 11800H是哪一年的？

    2021年5月。英特尔酷睿 i7-11800H 是一款 8 核移动处理器，于 2021 年 5 月推出。它是酷睿 i7 系列的一部分，采用带有 BGA 1787 的 Tiger Lake-H 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数为有效地翻了一番，达到 16 个线程。Core i7-11800H 具有 24MB 的三级缓存，默认运行频率为 1900 MHz，但根据工作负载可提升至 4.6 GHz，倍频器锁定在 Core i7-11800H 上，这限制了它的超频潜力。

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  • 一加Ace Pro摄像头参数怎么样？

    后置三摄，5000万像素主摄一加Ace Pro配备的可能是 1600 万像素前置摄像头，以及由 5000 万像素主摄+ 800 万像素超广角镜头+ 200 万像素微距镜头组成的后置三摄模组。一加Ace Pro预计是一款比较均衡的智能手机，还会有150W的快充以及骁龙8Gen 1 Plus处理器，各项性能都是安卓中的旗舰配置。

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  • 酷睿I7 11800H相当于台式什么CPU？

    I5-12400。酷睿I711800H的性能是和酷睿I5-12400差不多。在基准测试中，Core i5-12400的整体性能优于 Core i7-11800H。此外，游戏基准测试显示它在所有游戏测试中也优于 Core i7-11800H， Core i7-11800H 的核心数量为6个，而 Core i5-12400的核心数量为8个，它的线程数也比 Core i5-12400多，由于 TDP 显着降低，Core i5-12400比 Core i7-11800H 输出的热量更少。

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  • 一加Ace Pro充电速度是多少瓦？

    150瓦一加Ace Pro内置 4800mAh 电池，支持 150W 快充，目前这一快充速度在智能手机中属于非常快的，目前比这一速度还快的只有165瓦快充和200瓦快充，其他大多数的安卓快充是在60瓦-120瓦之间。预计使用150W快充，可以让一加Ace Pro在1小时内就将手机充满电量

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  • 酷睿I7 11800H算高端处理器吗？

    算。Intel Core i7-11800H是一款高性能笔记本电脑处理器。i7-11800H 拥有八个处理核心和 4.6GHz 的最高时钟速度，是硬核游戏或视频编辑等密集型任务的最佳选择之一，酷睿 i7-11800H 的功耗为 45 瓦。尽管如此，i7-11800H 等 45 瓦 H 系列处理器仍然是游戏和其他高性能笔记本电脑的标准 CPU，其中还包括强大的显卡。

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  • 一加Ace Pro是屏下光学指纹解锁吗？

    是一加Ace Pro采用屏下光学指纹解锁，该手机使用一块6.7英寸 AMOLED 柔性直屏，2412×1080分辨率，120Hz 刷新率，搭载骁龙8Gen1Plus芯片，最高提供16GB LPDDR5+512GB UFS3.1版本，除了配备光学屏下指纹，还配备线性马达、双扬声器、NFC 等

    一加Ace Pro

  • 酷睿I7 11800H和I7 12700H差距大吗？

    有以下差距。14核的2.3GHz Intel Core i712700H 与8核的1.9-2.3GHz i711800H比较。两者对比Intel Core i7-12700H的优势:1.较新 -8个月后发布2.拥有6个以上的物理核心3.在单核 Geekbench v5测试中快13% -1761对1558点4.Turbo Boost 频率提高2%（4.7GHz 与4.6GHz）两者对比Intel Core i7-11800H的优势:最高支持128GB DDR4-3200RAM性能跑分I7-12700H比I7-11800H多20%左右。

    I7-11800H I7-12700H

  • 三星Galaxy Z Flip4电池容量多大？

    3700mAh三星Galaxy Z Flip4电池是3700mAh，使用25瓦充电，和上一代的电池及充电差不多。由于折叠屏手机的特殊性，电池容量要比同尺寸的手机更小，充电速度也不会太快。但对比国产其他品牌的折叠屏手机，三星的快充还是比较慢，后续也有更多的提升空间。

    Galaxy Z Flip4

  • 酷睿I7 11800H和R7 5800h哪个好？

    性能差不多。Intel Core i7-11800H有8个内核和16个线程，基于 Intel Core i7系列的第11代。该处理器使用带有BGA1787插槽的主板，于2021年第二季度发布。AMD Ryzen75800H具有8核16线程，基于 AMD Ryzen7系列的第4代。该处理器使用带FP6插槽的主板，于2021年第二季度发布。Cinebench R23的单核跑分结果:i7-11800H的单核得分是1492，AMD Ryzen75800H的单核得分为1445。Cinebench R23的多核跑分结果:i7-11800H的多核得分是12180，AMD Ryzen75800H的多核得分为12788。

    I7-11800H

  • 三星Galaxy Z Flip4屏幕参数怎么样？

    主屏6.7英寸，副屏2.1英寸三星Galaxy Z Flip4采用的主屏尺寸为6.7英寸，副屏尺寸为2.1英寸，将搭载高通骁龙8 Gen 1 Plus处理器，提供8GB 内存与 128GB / 256GB 存储。Galaxy Z Flip4继续采用翻盖式折叠屏手机的设计风格，主屏还将使用挖孔屏设计，前置单摄像头，后置双摄像头。

    Galaxy Z Flip4

  • 三星Galaxy Z Flip4是什么处理器？

    骁龙8Gen1Plus三星Galaxy Z Flip4处理器是高通骁龙8Gen1Plus，该处理器也被使用在了三星Galaxy Z Fold4手机上，目前该处理器被使用大多数安卓旗舰手机上，其性能仅次于苹果的A15,，安兔兔的跑分成绩超过了111万分。对比骁龙8Gen 1，骁龙8Gen1Plus使用的是台积电的4nm工艺，在功耗发热等方面表现更好，性能有10%以上的提升。

    Galaxy Z Flip4

  • 酷睿I7 11800H能玩大型游戏吗？

    能玩。现在市面上搭载酷睿I7 11800H芯片的笔记本电脑的显卡是完全不会差的，要玩大型的游戏酷睿I7-11800H作为处理器的话性能已经是够用了，加上显卡不会太差，现在3A大作都是可以带的动的，而且一些大作也是可以高特效运行，如果是玩大型网游那就更不在话下。

    I7-11800H

  • 酷睿I7 11800H是什么水平的处理器？

    高端处理器。Intel Core i7-11800H是一款高端八核 SoC，适用于游戏笔记本电脑和移动工作站。它属于 Tiger Lake H45系列，于2021年年中发布。由于采用了新的 Tiger Lake 架构，i7-11800H在单线程和多线程性能 方面应该与旧的 Intel Core i9-10875H（Comet Lake-H，2.3-5.1GHz，16MB L3）相似或更快，并且与锐龙75800H(Zen3，3.2-4.4GHz，16MB L3)。因此，i7非常适合甚至非常苛刻的任务。该芯片采用第二代10纳米英特尔 SuperFin 工艺生产，应该可以与7纳米台积电（例如 Ryzen4000系列）相媲美。默认 TDP 在2.3GHz 基本速度下为45W，在35W 下，基本时钟速度降至1.9GHz（cTDP 下降）。

    I7-11800H

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