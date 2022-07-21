B站开展虚拟主播恶意内容及言论专项治理

站长之家（ChinaZ.com）7月21日 消息:今日，哔哩哔哩发布《虚拟主播专项治理公告》称，发现部分虚拟主播与用户，通过挑战公序良俗的恶意内容及言论搏流量、搏出位。 因此，将于近期开展虚拟主播恶意内容及言论治理专项。
包含但不限于针对以下行为做出治理与管控:
低俗色情类恶意行为及言论
对性器官、涉性部位及性行为进行直接展示、过度描述或模仿展示;
传播软色情、低俗或含有性暗示、性挑逗等易使人产生联想的内容;
制作、展示、销售成人用品及情趣用品或带有诱惑性的不雅着装;
其他有伤社会风化、易引起不良联想及模仿的内容，包括但不限于衣着暴露、言行低俗等;
传播淫秽色情及低俗不良信息，包括但不限于展示、模仿性行为或带有性暗示的挑逗行为，展示涉性物品、大尺度图片、漏点艺术品，利用封面标题等形式展示不雅信息、搏取关注等;
其他违反公序良俗的恶意行为及言论
恶意编造热点，揭秘炒作不良绯闻、丑闻、劣迹历史等;
传递不良价值观、宣扬挑战伦理道德的内容，包括展示不良生活方式与不伦关系、渲染颓废消极情绪与不健康观念、崇尚炫富拜金主义等;
恶意博眼球、蹭热点、吸引关注，包括但不限于通过猎奇、怪异、夸张、营销死亡或其他方式进行恶搞、炒作、揭秘等;
展示对观看者可能造成强烈感官和精神刺激，从而引发身心惊恐、焦虑、厌恶、恶心等不适感的画面，如吞食排泄物、展示尸体、特殊医学影像、密集恐惧画面等;
通过刷屏，恶意利用平台举报、点踩等功能干扰用户正常使用;
传播不健康的影视综或音乐作品，包括但不限于低俗、庸俗、媚俗作品及违禁作品;包含其中的血腥暴力、惊悚恐怖、不良画面等;
B站表示，对违反如上规则的主播及用户，将采取不限于降低曝光、下架视频、封禁直播间或账号封禁的处理方式。以上规则实施的第一个月将其设定为试运行阶段，试运行期间以删除内容及警告工会为主。试运行结束后，将参考过程中的经验和建议进行优化处理，并对依然存在如上行为的账号进行相应处罚。
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