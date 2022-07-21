B站开展虚拟主播恶意内容及言论专项治理

声明:本文来自于微信公众号锌刻度（ID:znkedu），作者:流 星，授权站长之家转载发布。今年虚拟主播圈似乎格外热闹，观众们先是见证了国内虚拟女团A-SOUL“翻车”，又见证了“虹男人”们在B站引发的打赏狂欢，而现在，他们又将见证新的历史——7月15日，因《原神》而荣登二次元游戏顶流宝座的米哈游，将自家旗下的原创IP角色鹿鸣（@yoyo鹿鸣_Lumi）送进了直播间。不过，鹿鸣在直播间的表现，并没有像《原神》在游戏市场的表现那样惊人，在短短的半小时直播中，这位V圈新秀一共收获了超过47.6万“看过”和超过310名舰长。对于经历了A-SOUL成