苹果计划在 2024 年推出 13 英寸的 OLED 屏 MacBook Air

站长之家(ChinaZ.com) 6月17日消息:据显示行业分析师Ross Young称，苹果似乎「越来越有可能 」在2024年推出配备OLED显示屏的新13英寸MacBook。

Young在一条推文中说，这款笔记本或是新的MacBook Air，但他说有可能会是其他型号。曾准确透露iPhone13Pro、iPad mini、MacBook Pro和其他设备的一系列显示屏相关信息的Ross Young，还预计苹果将在2024年发布配备OLED显示屏的11英寸和12.9英寸iPad Pro新机型。

Young表示，所有三款新设备的OLED显示屏将采用两层串联结构，其中有两个红、绿、蓝发射层，可以提高亮度，降低功耗。OLED显示屏也不需要背光，以进一步提高电源效率。

Young说，所有设备都将采用LTPO显示技术，实现1Hz和120Hz之间的可变刷新率，苹果称这一功能为ProMotion。自2017年以来发布的所有iPad Pro型号已经具有ProMotion功能，但刷新率只能降至24Hz，而ProMotion将是MacBook Air的新功能。

苹果目前正专注于将其Mac和iPad产品线过渡到带有miniLED背光的LCD显示屏，而OLED显示屏将是下一代。与miniLED显示屏不同，OLED面板使用自发光像素，不需要背光，这可以提高对比度，并进一步促进延长电池寿命。

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