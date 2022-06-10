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微信视频号可以换绑管理员了：一年最多可以换5次

2022-06-10 17:02 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月10日 消息:今日，微信宣布视频号一键就能换绑管理员，根据官方提供的流程，换绑步骤非常简单，几个步骤就能搞定。

官方提示，换绑通常会持续几秒~几十秒不等;不过，期间不能进行发表、评论、直播等操作。另外，每个帐号每年可以换5次管理员。

具体步骤如下:

首先，打开微信，“发现”→“视频号”→右上角小人→点击视频号头像，进入个人主页:

图片

其次，点击个人主页右上角，“···”-“帐号管理”-“更换管理员”:

图片

最后，填写新管理员微信号，待新管理员确认即可。

图片

另外，大家还应该清楚迁移之后，会有哪些内容可以迁移给新管理员，具体如下：

1.帐号信息:头像、昵称、简介、性别、地点;

2.认证:外显认证信息、认证类型、认证时间、认证主体、认证来源等;

3.所有发表动态，及动态数据（浏览、点赞、收藏）;

4.粉丝数及粉丝列表、视频号消息、设置、绑定的公众号、音乐视频、推广充值费用、商品页商品等都会被迁移。注意，视频号私信是不会被迁移的

Tips:迁移的时候，需要确认视频号已认证且未在直播中。同时，前后两名管理员的微信帐号需要满足下面条。

原管理员:

1.微信号处于安全状态，两周内未被盗、被冻结、修改密码等;

2.视频号资产已结清，包括:直播收入全部提现，并且到账;待打款佣金为0。

新管理员:

1.该微信号没有绑定其它视频号;

2.微信号已绑定手机号，处于安全状态，两周内未被盗、被封、修改密码等;

3.已关注当前视频号，且未被当前视频号拉黑;

4.微信号与原管理员微信号是微信朋友;

5.微信号处于可被搜索加好友状态;

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    如果照片中出现图像噪点、失真或色彩不均匀，请尝试以下方法。1. 照片出现随机的明亮像素、雾或线条形式出现的“噪点”在长时间曝光，高ISO感光度或照相机温度升高的情况下，“噪点”可能会更加明显。长时间连续使用相机时，相机可能会变热，从而导致随机分布明亮像素，雾或线条形式的“噪点”。降低ISO感光度或提高快门速度，或等待相机冷却后再继续拍摄。要减少长时间曝光拍摄的照片中随机分布的“噪点”，请启用长时间曝光降噪功能。按菜单按钮，然后在照片拍摄菜单中为长时间曝光降噪选择开。要减少以高ISO感光度拍摄的照片中随机分布的“噪点”，请启用高ISO降噪功能。按菜单按钮，然后在照片拍摄菜单中为高ISO降噪选择高、正常或低。2. 闪烁您可能会注意到在荧光灯或水银蒸汽灯等闪烁光源下拍摄的照片中出现条纹、曝光过度或曝光不足的区域或色彩不均匀的情况。要减少闪烁的影响，请按MENU按钮，然后在照片拍摄菜单中为闪烁消减拍摄选择开启。您还可以减少在荧光灯或汞蒸气灯下拍摄的动画中的闪烁和条纹。按菜单按钮，然后在短片拍摄菜单中闪烁消减选择自动以减少闪烁。3. 摩尔纹摩尔纹是由照相机图像传感器网格与被摄对象产生的图像之间的相互作用引起的现象。如果您发现照片中出现摩尔纹，请尝试更改与被摄对象的角度或距离，或者使用手动对焦对焦点进行微调。

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  • 高通骁龙8 Gen2参数性能怎么样？

    台积电4nm工艺，八核CPU，GPU为Adreno740高通骁龙8Gen2将会继续采用台积电4nm工艺，CPU为八核心设计，分别为1个X3大核、2个A720中核、2个A710中核以及3个A510小核，GPU为Adreno740，相比骁龙8Gen1来说在CPU架构设计上有了较大变化，从1+3+4三簇架构变成了1+2+2+3四簇架构。高通骁龙8Gen2发布时间将会在2022年年底，搭载这款处理器的手机会在2022年年底或2023年初开始发布和上市。

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  • 尼康Z7 II照片出现黑点怎么办？

    如果照片上出现黑点，请尝试以下方法。1. 进行图像传感器清洁*如果照片上出现黑点，则需要使用[清洁图像传感器]去除图像传感器表面的灰尘。按菜单按钮，在设置菜单中选择清洁图像传感器，选择立即清洁，然后按确定。相机将清洁图像传感器。*仅适用于有图像传感器清洁功能的机型。2. 使用吹气球清洁图像传感器无法通过清洁图像传感器*从图像传感器上清除的灰尘可用吹吹气球清除。使用不带刷子的吹气球吹去传感器上的灰尘和绒毛。*仅适用于有图像传感器清洁功能的机型。使用吹气球时，请选择无刷子的吹气球。刷子的硬毛可能会损坏传感器。吹气球无法清除的灰尘，建议交由尼康授权的维修人员清除，在任何情况下都不要触摸或擦拭传感器。3. 清洁镜头.使用吹气球清除前后镜片上的细绒和灰尘后，请用清洁布*轻轻擦拭它们。注意:没有先清除灰尘或绒毛就擦拭镜头可能会划伤镜头表面。*镜头清洁布:用于清除相机和镜头上的灰尘或绒毛的布。

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  • 小米12 Ultra是直屏吗？

    不是小米12 Ultra使用的是曲面屏幕，屏幕是2K 120Hz的三星E5屏幕。这款屏幕还支持LTPO 3.0 自适应高刷新率，也就是让屏幕在静态的时候刷新率更低，如看图片，文字的时候，如果屏幕没有滑动，则刷新率比较低，可以更加省电。去年的小米11 Ultra的屏幕是一块6. 81 英寸的四曲面全面，预计今年小米12 Ultra在屏幕方面也会差不多，但屏幕技术会有进一步提升。

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  • 尼康Z7 II曝光过度怎么办？

    如果照片曝光过度，请尝试以下方法。1. 检查快门速度在“快门优先自动”或“手动”模式下选择较慢的快门速度可能会导致曝光过度。通过选择更快的快门速度来调整曝光。可以通过旋转主指令拨盘来调节快门速度。2. 检查曝光补偿设置为正值进行曝光补偿可会导致曝光过度，请避免设置为正值。可以通过按住曝光补偿按钮并旋转主指令拨盘来调节曝光补偿。可以在控制面板*，显示屏和取景器中查看相机设置。*仅适用于装有控制面板的相机。3. 启用自动ISO感光度控制当光线较强时，高ISO感光度会导致曝光过度。如果无法在所选值下获得最佳曝光，则在模式P，S，A和M中启用自动ISO感光度控制时，照相机自动调整感光度。可以通过按住ISO按钮并旋转副指令拨盘来启用自动ISO感光度控制。可以在控制面板*，显示屏和取景器中查看相机设置。*仅适用于装有控制面板的相机。4. 检查测光矩阵测光对整个画面进行测光，这可能导致高对比度的主体曝光过度。例如，如果背景比主要拍摄对象暗，矩阵测光可能会导致曝光过度。根据拍摄环境选择适合的测光选项。可以通过按“ i”按钮显示“ i”菜单，使用多重选择器的测光，然后按OK来改变测光选项。

    尼康Z7 II

  • 尼康Z7 II兼容哪些镜头配件？

    尼康Z7 II可与所有Z卡口镜头一起使用。1.确认镜头名称中包含“NIKKOR Z”。2.你可使用FTZ卡口适配器将F卡口镜头安装到Z卡口照相机上。根据所使用镜头的不同，某些功能可能不可用。3.Z 7II的Z卡口规格——55mm大直径卡口和16mm短法兰距，是发挥Z卡口镜头的光学性能的保障，能令您满怀信心地迎接未来的影像发展。这种规格支持尼克尔Z卡口镜头为大量的光线传输到高像素传感器而优化。因此实现了从边缘到边缘的高清晰度。景深自然、虚化效果柔和美丽，点光源锐利清晰。所有这些不仅将影像水平提升到一个新的高度，而且还会持续下去。从广角到f/2. 8 长焦变焦，以及清晰、美丽的f/0.95、f/1. 2 和f/1.8 定焦镜头，尼克尔Z卡口镜头以新的高度给您和他人留下深刻的印象。

    尼康Z7 II

  • 小米12 Ultra换屏幕多少钱？

    1500元左右小米12 Ultra如果是保外的换屏价格在1500元左右。这里参考去年的小米11 Ultra，官方屏幕和摄像头保外指导价分别是 1650 元、 1370 元，电池保外指导价为 179 元，电池盖为 420 元，前置摄像头为 85 元，副板为 55 元，人工费均为 40 元。如果是购买了MiCare保障服务， 679元可以享受 2 年两次碎屏服务其他品牌的换屏价格也都不菲，比如苹果的iPhone13系列换屏价格，分别是1699 元、 2149 元、 2149 元、 2559 元，iPhone13Pro Max换屏价格最高，达到了2559元。

    小米12 Ultra

  • 小米12 Ultra拍照专业模式在哪里？

    相机APP内小米12 Ultra专业模式的拍照在相机APP可以选择。打开手机内的【相机】-左下角【专业】，即可看到各种不同的专业参数，用户可针对自己需要使用到的专业参数进行调整。专业模式可以设置的参数包括iso、快门时间和对焦距离，合理使用这些参数功能，可以拍摄出各种比较高质量的照片和视频。

    小米12 Ultra

  • 尼康Z7 II自动上传没用了怎么办？

    请按照方法检查自己的相机。照片无法通过自动上传以上传至智能设备：使用自动上传时确保智能设备显示SnapBridge应用程序。确认照相机已与智能设备配对。确认照相机和智能设备已通过蓝牙连接。根据所使用操作系统和/或SnapBridge应用程序版本的不同，照相机可能无法从智能设备下载位置数据或显示来自智能设备的位置数据。

    尼康Z7 II

  • 小米12 Ultra重量是多少？

    234克小米12 Ultra机身是陶瓷后盖和铝制中框，尺寸约为161.9 x 74.3 x 9.5毫米，加上后置摄像头厚度13.1毫米，重量 234 克。小米12 Ultra较重的机身一个原因是配备的摄像头模组，摄像头模组上还有比较厚的保护模块，所以整体上小米12 Ultra重量会比较重。但小米12 Ultra的屏幕也比较大，达到6.7英寸，内置了5000mAh的电池，所以相对很多安卓手机会比较重一点。

    小米12 Ultra

  • 尼康Z7 II图像不自然怎么办？

    请按照以下方法进行调试。若要减少噪点，请调整ISO感光度、快门速度或动态D‑Lighting等设定。长时间曝光或照相机温度升高时在高ISO感光度下所拍的照片中，噪点可能会更明显。不规则间距明亮像素、雾像或亮点可能会因为照相机内部电路温度的升高而增加。不使用时请关闭照相机。拍摄过程中，若您按下X按钮放大镜头视野，屏幕中可能会出现不规则间距明亮像素、雾像、条纹或意外的色彩。请注意，屏幕中噪点的分布可能与最终照片中的不同。

    尼康Z7 II

  • 小米12 Ultra能拍多远距离？

    数十米远的距离小米12 Ultra的后置摄像头分别是主摄5000万像素(IMX989，OIS)+4800 万像素超广角(OIS)+4800万像素潜望长焦( 120 倍变焦)，在长焦方面可以比较清楚的拍摄距离在几十米外的景物。不过在拍摄较远的景物时，镜头可能会比较晃。如果参考去年小米11 Ultra的拍摄水平，应该拍摄10米范围内的景物效果会比较好。另外在近距离对焦方面，小米12Ultra最近可使用超广角对焦约5cm内的景物。

    小米12 Ultra

  • 尼康Z7 II无法连接到HDMI设备怎么办？

    请按照以下方法进行检查。1.确认已正确连接HDMI连接线。2.是否在设定菜单的[HDMI]>[高级]>[外部录像控制]中选择了[开启]？3.若使用设定菜单中的[重设所有设定]项目恢复默认设定，照片可能会正确显示。

    尼康Z7 II

  • 小米12 Ultra能拍月亮吗？

    能小米12 Ultra的后置摄像头有一颗4800万像素潜望长焦，支持120倍变焦，可以拍摄比较高清晰的月亮照片。另外在去年的小米11 Ultra上，已经支持了月亮模式。打开手机上的MIUI相机和AI场景相机，普通拍照模式下对准月亮，放大到 4 倍变焦以上，手机即可AI智能判断并提供月亮模式的选项。月亮模式实际上是利用了手机相机以及AI对月亮的智能判断让手机拍到的月亮更加清晰，更容易看到月球上的环形山等地形。

    小米12 Ultra

  • 小米12 Ultra续航能力怎么样？

    不错小米12 Ultra的电池容量是5000mAh，使用67W的快充，并且使用的是骁龙8Gen 1Plus处理器，对比上一代的骁龙888，在能耗方面有了进一步的提升，屏幕方面也采用了更先进的三星E5屏幕，因此小米12 Ultra的续航表现有望比小米11 Ultra更好，如果是普通用户正常使用一天应该是没有问题。加上充电功率是67W，可以很快就给手机充到比较高的电量。

    小米12 Ultra

  • 尼康Z7II照相机显示TCP/IP错误怎么办？

    连接设定需要调整，按照以下步骤进行。请检查主计算机或无线路由器的设定并适当调整照相机设定，选择[创建配置文件]可创建一个新的网络配置文件。选项说明[常规][配置文件名称]：重新命名配置文件。默认配置文件名称和网络SSID相同。[密码保护]：选择[开启]时需要输入密码后才可更改配置文件。若要更改密码，请加亮显示[开启]并按下2。[无线]基础结构模式：调整设定以通过路由器连接至网络。[SSID]：输入网络SSID。[通道]：自动选择。[验证/加密]：选择[开放]或[WPA2-PSK-AES]。[密码]：输入网络密码。访问点模式：调整设定以直接无线连接至照相机。[SSID]：选择照相机SSID。[通道]：选择[自动]或[手动]。[验证/加密]：选择[开放]或[WPA2-PSK-AES]。[密码]：若[验证/加密]选为[WPA2-PSK-AES]，您可选择照相机密码。[TCP/IP]调整TCP/IP设定以进行基础结构模式连接。需要IP地址。若[自动获得]选为[启用]，用于基础结构模式连接的IP地址和子网掩码将通过DHCP服务器或自动IP寻址获取。选择[禁用]时，请手动输入IP地址（[地址]）和子网掩码（[掩码]）。

    尼康Z7 II

  • 小米12 Ultra的ppi是多少？

    515ppi小米12 Ultra屏幕的ppi是515，这块屏幕是三星2K E5 OLED屏幕，支持120Hz高刷新率和LTPO2.0智能刷新率，当屏幕处于静态情况下屏幕的刷新率会更低，比如在看图片情况下刷新率较低，当系统检测到屏幕在滑动时等会提高刷新率，如果是在观看视频的时候，将以一个固定的刷新率工作，这样可以大大减少消耗。小米12 Ultra屏幕还支持屏下指纹识别，但没有屏下摄像头功能，它的前置摄像头位于屏幕的中间顶部，为一个挖孔屏设计，摄像头的像素为3200万像素

    小米12 Ultra

  • 尼康Z7II电池续航是多久？

    可拍摄约440张照片。尼康Z7II配备了功能强大的EN-EL15c锂离子电池组。一次充电 可拍摄约440张*1照片。除此之外，新推出的MB-N11电池匣 （另购）与仅使用相机拍摄时相比，一次充电可拍摄的照片数 量和视频记录的时间均增加到约1.9倍*2，而且电池可热插 拔，帮助您持续发挥创造力。 1.在设置菜单中将[节能（照片模式）]选择为[启用]，将显示器模式选择为[仅 显示器] 时。当显示屏模式选择为[仅取景器]时，视频时长约105分钟。2.当使用插入2块充满电的EN-EL15c 电池的MB-N11电池匣时。

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