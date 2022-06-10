微信视频号可以换绑管理员了：一年最多可以换5次

站长之家(ChinaZ.com) 6月10日 消息:今日，微信宣布视频号一键就能换绑管理员，根据官方提供的流程，换绑步骤非常简单，几个步骤就能搞定。

官方提示，换绑通常会持续几秒~几十秒不等;不过，期间不能进行发表、评论、直播等操作。另外，每个帐号每年可以换5次管理员。

具体步骤如下:

首先，打开微信，“发现”→“视频号”→右上角小人→点击视频号头像，进入个人主页:

其次，点击个人主页右上角，“···”-“帐号管理”-“更换管理员”:

最后，填写新管理员微信号，待新管理员确认即可。

另外，大家还应该清楚迁移之后，会有哪些内容可以迁移给新管理员，具体如下：

1.帐号信息:头像、昵称、简介、性别、地点;

2.认证:外显认证信息、认证类型、认证时间、认证主体、认证来源等;

3.所有发表动态，及动态数据（浏览、点赞、收藏）;

4.粉丝数及粉丝列表、视频号消息、设置、绑定的公众号、音乐视频、推广充值费用、商品页商品等都会被迁移。注意，视频号私信是不会被迁移的。

Tips:迁移的时候，需要确认视频号已认证且未在直播中。同时，前后两名管理员的微信帐号需要满足下面条。

●原管理员: 1.微信号处于安全状态，两周内未被盗、被冻结、修改密码等; 2.视频号资产已结清，包括:直播收入全部提现，并且到账;待打款佣金为0。 ●新管理员: 1.该微信号没有绑定其它视频号; 2.微信号已绑定手机号，处于安全状态，两周内未被盗、被封、修改密码等; 3.已关注当前视频号，且未被当前视频号拉黑; 4.微信号与原管理员微信号是微信朋友; 5.微信号处于可被搜索加好友状态;

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