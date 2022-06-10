B站将在6月13日正式复工 陈睿称疫情对B站的影响将逐步降低

站长之家(ChinaZ.com) 6月10日 消息:在昨日发布财报后，B站董事长兼首席执行官陈睿表示，疫情对于B站的基本面不会有任何影响，在上海的8千多名员工从3月14日起开始居家办公，这周开始才逐步地恢复公司通勤，6月13日起所有员工才会正式全部回公司上班。对于公司业务的影响，短期来讲是有影响的，比如广告和电商，但是对于B站长期的发展是没有影响的。

昨日晚间，B站发布了截至3月31日的2022年第一季度财报。财报显示，该季度B站营收为50.541亿元，同比增长30%。净亏损22.841亿元，去年同期为9.049亿元。

其中，来自于移动游戏的营收为13.578亿元，同比增长16。来自于增值服务的营收为20.522亿元，同比增长37%。来自于广告的营收为10.408亿元，同比增长46%。来自于电商业务及其他业务的营收为6.033亿元，同比增长16%。

用户数方面，一季度B站平均月活跃用户数为2.936亿，移动月活跃用数为2.764亿，同比增长31%、33%。平均日活跃用户数7940万，同比增长32%。平均月付费用户数为2720万，同比增长33%。单个用户日均使用时长增至95分钟。大会员数量达2010万，同比增长25%。

哔哩哔哩预计，2022年第二季度净营收将达到48.5亿元至49.5亿元。

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