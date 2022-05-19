唯品会2022一季度财报：营收252亿元 同比下滑11.3%

站长之家（ChinaZ.com）5月19日 消息:今日，唯品会发布2022一季度财报称，该季度营收为252亿元，同比下滑11.3%，预估257.4亿元。归属于唯品会股东的净利润为11亿元，上年同期为15亿元。
用户数方面，2022第一季度，唯品会活跃客户数量为4220万，上年同期为4580万。
唯品会预计，2022年第二季度总净营收将达到222亿元至237亿元，同比下滑约25%至20%。
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唯品会公布2022年第一季度财报...财报显示，截至2022年3月31日，唯品会拥有现金及现金等价物和限制性现金143亿元（23亿美元）、短期投资50亿元...
唯品会对外披露2022年第一季度报告，数据显示，2022年第一季度，唯品会实现净收入252亿元，Non-GAAP净利润14亿元，Non-GAAP净利率保持在5%以上...截至2022年3月，唯品会公益投入的资金累计已超过3.67亿元，唯爱妈妈服务的困境单亲家庭已超过5.7万个，唯爱心公益计划已联合社会各界上线超过30个优质公益项目，超过1179万名会员参与，捐出超过180亿颗唯爱心......
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搜狐发布了2022年第一季度财报，财报显示，该季度搜狐营收1.93亿美元，同比下降13%，市场预期1.69亿美元...品牌广告收入为2400万美元，同比下降23%，在线游戏收入为1.58亿美元，同比下降11%...
腾讯发布2022年第一季度财报称，该季度实现营收1355亿元，同比持平，市场预期1410.58亿元。其中，增值服务业务营收727亿元，同比增长1%。网络广告业务收入180亿元，同比下降16%。社交及其他广告收入157亿元，同比下降15%。金融科技及企业服务业务收入428亿元，同比下降11%。社交网络收入为 291 亿元。媒体广告收入 23 亿元，同比下降 27%。
其中油烟机零售额市场规模54. 1 亿元，同比下滑6.6%，燃气灶33. 8 亿元，同比下滑4.6%，消毒柜8. 2 亿元，同比下滑17.6%，一季度整体表现不好，不过细分市场仍存在亮眼的新机会：...燃气灶——改变油烟机在厨电品类，甚至厨房家电的主导地位，向更高端发展;围绕绿色家电进行新一轮升级......
比亚迪发布公告称，2022年一季度实现营收668.25亿元，同比增长63.02%;净利润8.08亿元，同比增长240.59%;经营活动产生的现金流量净额为119.33亿元，同比增长8312.29%...根据比亚迪每月产销数据透露，其3月新车销量为104，878辆，同比增长156.95%...
虎牙直播发布2022一季度财报称，该季度实现营收24.646亿元，去年期为26.048亿元，毛利润达3.34亿元...营收构成方面，来自于直播的收入为21.52亿元，来自于广告和其他业务的收入为3.13亿元，同比增长47.2%...用户数方面，虎牙直播服务的移动端平均MAU（移动端平均月活用户数）为8190万，同比增长8.5%...
英特尔第一财季营收为184亿美元，与上年同期的197亿美元相比下降7%；净利润为81亿美元，与上年同期的34亿美元相比增长141%...
4月29日消息，永辉超市发布2022年第一季度报告，数据显示，2022年第一季度，永辉实现营业收入达272.43亿元，同比增长3.45%；归母净利润达5.02亿元，同比增长2053.54%；扣非后归母净利润达6.28亿元，同比增长263.07%。现金流方面，2022年一季度，永辉实现经营性现金流25.89亿元，同比大增80.02%。 同日，永辉还披露了2021年年报。数据显示，永辉2021年全年营收达910.62亿元，经营性现金流为58.27亿元。2021年，永辉全渠道数字化零售转型推进顺利，线上销售额达131.3亿元，同比增长25.6%，占总收入比重为14.42%。 2021年，永辉科技投入达7.4
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