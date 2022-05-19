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唯品会2022一季度财报：营收252亿元 同比下滑11.3%

2022-05-19 17:31 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月19日 消息:今日，唯品会发布2022一季度财报称，该季度营收为252亿元，同比下滑11.3%，预估257.4亿元。归属于唯品会股东的净利润为11亿元，上年同期为15亿元。

唯品会 (3)

用户数方面，2022第一季度，唯品会活跃客户数量为4220万，上年同期为4580万。

唯品会预计，2022年第二季度总净营收将达到222亿元至237亿元，同比下滑约25%至20%。

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