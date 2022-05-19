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快手打击招嫖行为 处置违规账号34768个

2022-05-19 16:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月19日 消息:今日，快手发布关于打击招嫖的处罚公告称，近期，平台接到举报，发现有不法分子在直播间内隐晦发布网络招嫖暗语及联系方式，诱导用户添加其微信、QQ等社交账号进行线下交易。

QQ截图20220519163924.jpg

快手表示，为了进一步保障用户安全，打击违法行为，平台开展专项打击，根据不法分子不断变化的作弊手法，完善技术手段，进一步加强人工审查，对发布违规内容的账号进行核查处置。

快手公布数据称，截止目前，平台共处置此类违规账号34768个。

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