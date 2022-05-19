快手打击招嫖行为 处置违规账号34768个

站长之家（ChinaZ.com）5月19日 消息:今日，快手发布关于打击招嫖的处罚公告称，近期，平台接到举报，发现有不法分子在直播间内隐晦发布网络招嫖暗语及联系方式，诱导用户添加其微信、QQ等社交账号进行线下交易。
快手表示，为了进一步保障用户安全，打击违法行为，平台开展专项打击，根据不法分子不断变化的作弊手法，完善技术手段，进一步加强人工审查，对发布违规内容的账号进行核查处置。
快手公布数据称，截止目前，平台共处置此类违规账号34768个。
（举报）
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昨日晚间，快手官方发布了关于打击招嫖的处罚公告，平台共处置此类违规账号34768个...快手表示，近期平台接到举报，发现有不法分子在直播间内隐晦发布网络招嫖暗语及联系方式，诱导用户添加其微信、QQ等社交账号进行线下交易...一直以来，快手高度重视社区生态健康，为了进一步保障用户安全，打击违法行为，平台开展专项打击，根据不法分子不断变化的作弊手法，完善技术手段，进一步加强人工审查，对发布违规内容的账号进行核查处置...
昨日晚间，快手发布了关于打击恶意营销行为的第二期公告，最新处置相关违规账号321个...根据社区管理规定，一经发现违规将对帐号予以降权30天处理，请注意规范自身行为，若再次违规将会采取封禁帐号等从重处理...应遵守《互联网信息服务管理规定》不得制作、复制、发布传播法律法规禁止的信息内容...
快手电商表示，为维护平台经营秩序，保障广大用户的合法利益，快手电商平台根据《实施细则（商户）》、《实施细则（营销）》规定，对商户/带货达人违规销售平台禁售商品——“商品本身信息涉及功效类虚假宣传的商品”进行严厉处置，并予以公示，严格规范电商售卖行为，对违规行为零容忍...根据部分违规名单违规处理措施，大量违规账号被处以扣 100 分，支付违约金 20 万元，永久封禁快手账号、永久下架全部商品、禁止上架新商品......
抖音安全中心发布公告，称平台在日常巡检中发现，个别用户在各方关注的“西藏航空客机事件”中发布虚假信息，冒充当事人或当事人亲属，对事件处理与平台生态均造成了恶劣影响...经过平台核查，上述信息均属用户为蹭热度发布的不实信息...
公告显示，快手一直致力于创建绿色平台，一贯秉承尊重原创、打击盗版、侵权必究的态度...2021 年 12 月至今，平台共打击盗版直播内容 1338 个，封禁账号 4 个...
昨日晚间，快手发布了关于清朗·网络暴力专项治理行动的最新一期公告，本次公清理违规信息350153条，处置违规用户3985个...快手表示，为切实保障广大网民合法权益，快手持续加大对涉网暴帐号的处置力度，重点整治借社会热点事件进行人肉搜索、挑动网民对立、攻击辱骂他人、散布不友善言论等行为，本次行动共清理违规信息30153条，处置违规用户3985个...
就在刚刚，快手发布关于清朗·网络暴力专项治理行动的公告称，将持续加大对涉网暴帐号的处置力度，平台将在以下几个方面重点治理:...一、建立健全识别预警机制，升级网络暴力发现、识别、治理机制，清存量、抑增量，及时预警网络暴力苗头性、倾向性问题...四、加大对违法违规帐号、机构和网站平台处置处罚力度，针对首发、多发、煽动和跟风发布等不同情形，分类处置网络暴力相关帐号，连带处置违规帐号背后MCN机构......
昨日晚间，快手官方公布了关于严厉打击诈骗类帐号的最新一期公告，4月份共处罚诈骗类相关账号111万个...快手官方表示，2022年4月，快手社区安全和风控团队通过风控的识别模型，对宠粉诈骗、私单交易诈骗、刷单兼职诈骗、婚恋交友诈骗等内容和帐号进行了专项治理，共处罚帐号111w万...根据快手专项打击数据，处罚帐号总数1112000+，其中宠粉送礼诈骗128200+;私单交易诈骗670700+;刷单兼职诈骗257200+;婚恋交友诈骗55900+...
今日下午，快手官方发布《关于严厉打击恶意营销行为的公告》称，平台通过提升技术手段与人工审核等方式，深入清理各类恶意营销内容和帐号。对借社会热点、近代历史人物和事件进行营销、散布历史虚无主义有害信息的行为开展进一步专项打击，包括以低成本制作同质化视频、剪辑影视剧作品等方式博取流量、引流变现的行为，一经发现违规，将从严从重从快处置。快手公布数据称，本次共清理违规视频1516条，处置违规帐号296个。此外，快手提示，网络空间不是法外之地，请大家杜绝传播不实信息和任何以获取流?
公告称，视频号安全团队近期加强了对“疗效营销”这类违规行为的管理力度...为保护用户权益，肃清平台环境，视频号安全团队对涉及上述违规行为的帐号及内容予以禁止发布视频或清除相关违规视频等处罚，累计处置6645条违规视频...针对视频号创作者累计处置:836条色情招嫖视频，457个帐号;34360条恶意营销视频，4926个帐号;899个仿冒搬运帐号......
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