快手打击招嫖行为 处置违规账号34768个

今日下午，快手官方发布《关于严厉打击恶意营销行为的公告》称，平台通过提升技术手段与人工审核等方式，深入清理各类恶意营销内容和帐号。对借社会热点、近代历史人物和事件进行营销、散布历史虚无主义有害信息的行为开展进一步专项打击，包括以低成本制作同质化视频、剪辑影视剧作品等方式博取流量、引流变现的行为，一经发现违规，将从严从重从快处置。快手公布数据称，本次共清理违规视频1516条，处置违规帐号296个。此外，快手提示，网络空间不是法外之地，请大家杜绝传播不实信息和任何以获取流?