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实火！刘畊宏抖音直播收入10天涨10倍 网友提醒刘畊宏燃脂操别乱练

2022-04-21 16:52 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日 消息:近日，刘畊宏靠着在抖音直播健身大火，相关话题也多次登上微博热搜。截至发稿，#刘畊宏燃脂操别乱练#话题排在今日微博热搜第四，阅读量高达2. 3 亿，讨论量达1. 9 万。

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蝉妈妈数据显示，近 30 天，刘畊宏直播累计观看人次超 1 亿，单场直播最高达 4476 万观看，创下抖音直播 2022 年最新纪录。其中 4 月 17 日的直播专场，持续了 1 小时 50 分，单场观看人数1390. 8 万，平均在线人数 70 万，最高的时候有 110 万人同步观看。

另据《中国企业家》从刘畊宏工作人员处得知， 4 月 10 日，刘畊宏直播结束后，收获了 26 万音浪， 4 月 19 日，则收获了 240 万音浪。按照音浪与人民币1: 10 的兑换比例，短短 10 天内，刘畊宏的直播收入从2. 6 万元暴涨至 24 万元，接近 10 倍增长。

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刘畊宏的快速走红让不少网友感到惊讶，毕竟半个月前，他不过是一个港台“糊咖”。近一周以来，刘畊宏抖音直播间是全平台涨粉排行榜首位。从 4 月 17 日到 4 月 20 日，他在抖音上 3 天涨粉 1100 万，目前其粉丝数达到 2150 万，涨粉速度直逼李佳琦。

对此，网友感慨称刘畊宏可能是薇娅停播后，第一个让李佳琦感受到威胁的主播。还有网友调侃称如果他两组一个CP，名字就叫“谋财害命”组合，一个费钱一个费命。

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