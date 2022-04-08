郭明錤：苹果或在下半年推出新AirPods Pro

站长之家(ChinaZ.com) 4月8日 消息:日前，天风国际证券分析师郭明錤在推特发文透露，苹果可能会在 2022 年下半年推出新一代的AirPods Pro无线耳机，并将在此之后停产老款AirPods Pro。
注：图片来自苹果官网截图
郭明錤还表示，消费者可能不愿意为AirPods3 的新卖点多花 50 美元。AirPods最多只要 249 美元，没有更多的创新功能。
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站长之家(ChinaZ.com) 4月8日 消息:日前，天风国际证券分析师郭明錤在推特发文透露，苹果可能会在 2022 年下半年推出新一代的AirPods Pro无线耳机，并将在此之后停产老款AirPods Pro。
注：图片来自苹果官网截图
郭明錤还表示，消费者可能不愿意为AirPods3 的新卖点多花 50 美元。AirPods最多只要 249 美元，没有更多的创新功能。
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据MacRumors报道，苹果著名分析师郭明錤在社交媒体表示，苹果计划2022年下半年发布第二代AirPods Pro无线耳机...郭明錤此前称，与上一代AirPods Pro相比，新款AirPods Pro的H1芯片将会有明显升级...新款AirPods Pro充电盒将具备发声寻找功能，帮助用户在放错地方时找到它...彭博社的Mark Gurman和Debby Wu此前称，新款AirPods Pro将采用更加紧凑的设计，将取消耳塞下方的柄，设计类似于苹果去年发布的Beats Studio Buds......
日前苹果著名分析师郭明錤在社交平台发文透露，苹果可能会在 2022 年下半年推出第二代的AirPods Pro无线耳机，并将在此之后停产老款AirPods Pro...该芯片为耳机的主动降噪方面将会有提升，并且该技术的改进还会增加耳机单次充电使用时间，延长电池的使用寿命...
知名分析师郭明錤近日在社交媒体上表示，苹果计划在 2022 年下半年发布第二代AirPods Pro无线蓝牙耳机...苹果于 2019 年 10 月 30 日发布了 AirPods Pro，距今已有近两年半的时间...郭明錤此前曾声称，与第一代AirPods Pro 中的 H1芯片相比，第二代AirPods Pro将配备显着升级的无线芯片...如果这最终成为最终设计，那么新的 AirPods Pro 可能看起来类似于苹果去年发布的 Beats Studio Buds...
天风国际分析师郭明錤老师在最新推文中表示，苹果今年不会推出新款 Mac Mini，这修改了他在春季特别活动之前做出的预测。在最新推文中写道：“2023: Mac Pro, iMac Pro 和 Mac mini”。在发布会开始之前，郭明錤老师预测分析称苹果将会推出高端 Mac Mini 和没有采用 Mini LED 屏幕的 27 英寸显示器，而采用 Apple Silicon 的 Mac Pro 和 iMac Pro 会等到 2023 年推出。 目前，M1 Mac mini与继续采用英特尔芯片的老式高端机型一起销售。更新的型号可能会看到苹果推出M2和M2 Pro芯片。彭博社的Mark Gurman周二也在Twitter上说，苹果有M2版本
分析师郭明錤发推称，此前爆料已久的苹果 Apple Car 团队已经解散了一段时间...2021 年 11 月，彭博社 Mark Gurman 苹果正在加快该项目的工作，目标是具有完全自动驾驶功能的电动汽车...
美国当地时间3月15日，天风国际分析师郭明錤在Twitter上爆料，苹果造车项目团队已经解散一段时间，为了在2025年之前实现批量生产的目标，需要在3-6个月内进行重组...去年2月，郭明錤发布报告称，预计苹果公司将与韩国现代公司和美国通用汽车（GM）合作生产AppleCar...
知名分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）周五在 Twitter 上透露 —— 苹果可能要等到 2023 年，才会推出基于 M2 Pro 芯片的高端 Mac mini 机型...2022 春季新品发布会前，郭明錤曾分享有关苹果桌面 Mac 产品线的两个预测，比如今年会有更强性能的 Mac mini 和更实惠的 27 英寸显示器（非 mini-LED 背光）......
苹果分析师郭明錤表示，苹果最早将于2025年推出首款可折叠产品，或许是可折叠的 iPad 或 iPad 和 iPhone 混合体...郭明錤还认为，苹果可折叠产品的开发最初集中在中型设备上，之后是采用更大屏幕的设备，最后才扩展到像 iPhone 这样的小型设备...
据MacRumors报道，知名的分析师郭明錤今天在推特上说，由于成本问题，苹果不太可能在2022年推出任何具有新的mini-LED显示屏产品...郭明錤表示，只有苹果现有的mini-LED产品，如12.9英寸的iPad Pro，可能会在2022年更新，今年苹果没有其他产品过渡到mini-LED...这一预测与显示器行业顾问Ross Young分享的信息相冲突，他在本周早些时候说，苹果可能在6月推出带有mini-LED的27英寸显示器...
前两天的春季新品发布会上，苹果推出了Studio Display显示器，售价11499元起，比之前的Pro Display XDR便宜多了，但是没有mini-LED面板技术，郭明錤爆料称苹果今年都没有mini-LED屏幕的新品了...苹果这是为何？原因也很简单，mini-LED还是太贵，哪怕是苹果这样的大户人家也用不起了，因为上了mini-LED屏，产品价格就要大幅上涨，特别是大尺寸的mini-LED产品......
AMD原本面向OEM的新一代入门级显卡RX 6400即将进入零售市场，预计发布时间5月10日，和升级版的RX 6950 XT、RX 6750 XT、RX 6650 XT一同登场，更低..
4月10日消息，富士通近日宣布，已经成功开发出全球最快的量子计算机模拟器，并运行在富士通 PRIMEHPC FX 700超级计算机集群系统上，能够处理36量子..
辽宁一男子网购价值15288元的显卡，4月9日收到的却是砖头...据极目新闻报道，该男子为了打游戏，于4月2日在某二手平台花了15288元买了一块显卡，4..
艺恩娱数的统计显示，《月球陨落》在内地已经累计上映17天，总票房达1.24亿元...该片实际上早在2月就于北美上映，最终取得1.9亿美元的票房成绩.....
受疫情影响，上海很多居民吃饭成了问题，互联网公司纷纷出手了。4月10日上午，在上海市疫情防控工作新闻发布会上，京东集团副总裁王文博表示，京东..
电动球阀以结构简单、易于控制、流量大、阀前阀后差压小，成本相对较低，接口丰富等众多特点，广受各个行业所青睐，广泛应用于暖通行业、水务、消..
2022年4月9日，佳贝艾特旗下明星产品佳贝艾特悦白羊奶粉焕新升级，重磅官宣品牌喜迎黄磊、唐嫣双代言...升级后的佳贝艾特悦白羊奶粉，通过天然小分..
对此，在药品仓配实现全程冷运的基础上，顺丰同城的骑手们也进行了专业的岗前培训，所有配送都需要采用专门的保温设备对药品进行分类摆放，并全程..
优秀的冲牙器/水牙线则费心费力地提升人群适应性，并针对核心技术不遗余力的调校和优化，例如脉冲频率范围及长期衰减度、准确度、偏差值等20多项，..
索尼游戏三兄弟套装已在京东开启预售，4月18日结束预售!为满足不同的用户需求，索尼有三大套装供选:游戏套装（含X91K + PS5）、视听套装、全享套装..
4月8日下午，凤凰传奇放出了《孤勇者》的翻唱，冲上B站排行榜第一名...这一版本演绎出了抗争、悲壮的一面，对旧机制大肆破坏的亢奋和争取新秩序时..
4月9日，小米董事长雷军分享了一篇关于兰博基尼拖拉机变超跑”励志故事...在小米的地下车库看到一辆深灰的兰博基尼Urus，超帅...这句话伤害了费鲁..
注意了，微软开始警告那些以纯文本格式存储密码的人。有些人将密码存储在记事本中，并将它们保存为 .txt 文件，这种做法极不安全。借助Sun Valley..
就在日前，我们见识到了AMD Zen4架构霄龙7004处理器对应的主板设计，可以看到硕大的SP5 LGA6096插座、12条DDR5内存插槽。今天，我们又第一次看到了..
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已经用上12代酷睿处理器的朋友，你的芯片弯了吗？原来，12代酷睿Alder Lake升级为LGA1700接口后，处理器和插槽均为长方形，部分散热器下压力不均匀..
受今年以来全球原材料价格持续大幅上涨的影响，2022年5月10日起，蔚来将对旗下产品价格进行适当调整...1、车价方面：ES8、ES6及EC6各版本车型起售..
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埃隆-马斯克周六晚在一系列推文中建议对付费的TwitterBlue服务进行改革--包括更便宜的订阅价格、去除广告和提供加密货币支付选项。马斯克现在是Tw..
蔚来汽车在其官方App上发布关于近期生产与交付情况说明”，说明指出，自3月份以来，因为疫情原因，公司位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙..