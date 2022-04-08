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郭明錤：苹果或在下半年推出新AirPods Pro

2022-04-08 16:23 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月8日 消息:日前，天风国际证券分析师郭明錤在推特发文透露，苹果可能会在 2022 年下半年推出新一代的AirPods Pro无线耳机，并将在此之后停产老款AirPods Pro。

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注：图片来自苹果官网截图

郭明錤还表示，消费者可能不愿意为AirPods3 的新卖点多花 50 美元。AirPods最多只要 249 美元，没有更多的创新功能。

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