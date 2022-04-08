郭明錤：苹果或在下半年推出新AirPods Pro

天风国际分析师郭明錤老师在最新推文中表示，苹果今年不会推出新款 Mac Mini，这修改了他在春季特别活动之前做出的预测。在最新推文中写道：“2023: Mac Pro, iMac Pro 和 Mac mini”。在发布会开始之前，郭明錤老师预测分析称苹果将会推出高端 Mac Mini 和没有采用 Mini LED 屏幕的 27 英寸显示器，而采用 Apple Silicon 的 Mac Pro 和 iMac Pro 会等到 2023 年推出。 目前，M1 Mac mini与继续采用英特尔芯片的老式高端机型一起销售。更新的型号可能会看到苹果推出M2和M2 Pro芯片。彭博社的Mark Gurman周二也在Twitter上说，苹果有M2版本