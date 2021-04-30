苹果将拒绝为标记为丢失的 iPhone 提供维修服务

根据苹果内部一份备忘录，如果一台 iPhone 在 GSMA Device Registry 网站标记为丢失，苹果零售店 Apple Store 和苹果授权服务商将拒绝为这台 iPhone 提供维修服务。
苹果技术人员可以通过内部 Mobile Genius 或 GSX 系统查看设备是否被标记为丢失。这一新举措会进一步降低被盗 iPhone 拿到苹果零售店维修的数量。
GSMA Device Registry 是全球数据库，当用户的手机丢失或被盗后，可以在网站上登记。
腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
根据MacRumors获得的一份苹果内部备忘录，当客户携带要维修的设备时，如果在GSMA设备注册表中报告iPhone丢失，Apple Store和苹果授权服务提供商将收到警报，并拒绝为该iPhone提供维修...表明该设备已被报告为丢失，他们将被要求拒绝维修...如果客户无法禁用“查找我的iPhone”，Apple Store和苹果授权服务提供商将无法维修 iPhone，而该政策将有助于防止苹果维修从未启用“查找我的 iPhone”的被盗 iPhone...
对于手握iPhone的用户来说，如果你的手机丢失或者被盗，官方也是给出了新的指导方案...根据苹果最新泄露的一份内部备忘录，如果某一台iPhone在GSMA设备注册数据库中被报告为丢失/被盗，当客户将设备送来维修时，这台设备将被苹果直营商店和苹果授权服务提供商拒绝维修并告知详情...根据苹果周一分享的备忘录，如果苹果技术人员在其内部的MobileGenius或GSX系统中看到一条信息，表明该设备被报告为失踪，他们会被指示拒绝维修...
由于苹果在3月9日凌晨的发布会上才推出支持5G的第三代iPhone SE，目前苹果官网在售的也是这一款，前代已从苹果官网下架，因而苹果此番削减的iPhone SE，就将是苹果新推出的这一款的产量...新推出的支持5G的iPhone SE，被认为在新兴市场会有可观的销量，苹果削减产量，势必也会影响到最终的销量......
根据分析师 Jeff Pu 的报告，iPhone14已经正式进入工程验证阶段，这意味着 iPhone14的主要功能已经确定，不会增加新功能了...预计 iPhone14Pro 和 iPhone14Pro Max 将搭载 A16芯片，A16芯片的尺寸比 A15更大，而且会使用台积电4nm 工艺...
一份新的报告显示，2023年的iPhone系列可能会采用传闻已久的潜望式设计，配备5倍光学变焦...在9to5Mac看到的一份说明中，海通国际证券的分析师Jeff Pu称，根据他的供应链调查，iPhone14现在处于工程验证测试阶段（EVT） 阶段，没有受到之前深圳疫情的影响...他说，A16芯片将用于iPhone14Pro和14Pro Max，尽管迁移到4纳米技术，但与A15相比，它的芯片尺寸更大...另一方面，定价是关键，预计iPhone14的起价将接近iPhone13的价格...
知名分析师郭明錤表示，苹果的下一代高端手机iPhone 14 Pro和Pro Max，可能会拥有更厚更凸的摄像头模组...他表示，与iPhone 13 Pro的主摄单元相比，新一代 4800 万模块的对角线长度将增加约25%至35%，而其7P镜头的高度（厚度）将增加5%至10%...
iPhone 14 可能无缘潜望式变焦镜头...而传说中的 2022 款入门 iPhone 智能机，据说会被称作 iPhone 14 / 14 Max...iPhone 14 机型将保持后置双摄，而 iPhone 14 Pro / Pro Max 将拥有包括长焦镜头在内的后置三摄，且其变焦能力至少会不逊于 iPhone 13 Pro...此外分析师注意到高端 Pro 机型将迎来 48MP 广角相机升级，且苹果有望于明年的 iPhone 15 Pro 产品线上引入支持 5X 光变的潜望式镜头......
据一位分析师称，如果硬件订阅的传言属实，那么苹果可能即将进行广泛的业务转变--从iPhone出货量转向安装基础货币化。摩根士丹利首席分析师Katy Huberty在给投资者的一份说明中指出，传言中的硬件订阅将允许用户通过每月付款来拥有iPhone，“投资者的叙述将从交易性销售转向定期性销售”。Huberty表示，目前苹果平均每天硬件和服务支付的费用为1美元。然而她认为，普通用户也愿意支付更多的钱来使用苹果设备和软件。至于硬件订阅和iPhone升级计划之间的区别。如一个纯粹的订阅服务将取消有限的付款期，这意味着iPhone用户将可“每月支付一
苹果已经宣布，将在 iPhone SE3的制造中使用新的无碳冶炼工艺生产的铝...苹果公司称，与目前的铝冶炼工艺不同，新技术将在不产生任何直接碳排放的情况下生产铝...因此，Elisys 生产过程有可能通过从根本上改变铝的生产方式，从而对环境产生持久的变化...
现在，最新发布的iPhone SE单品正在被全球问题的“完美风暴”严重影响...观察家们预计苹果受到了俄军入侵乌克兰和通货膨胀的一记重拳，但对于一款全新的手机来说，削减20%产能的数字的依然令人惊讶--这是自2020年以来该系列的第一个产品，这一比例意味着该季度的下降幅度大约落在200-300万部手机之间...全球芯片短缺仍然是一个因素，还有更广泛的通货膨胀问题，这些都影响了购买决定...除了对iPhoneSE的影响，该出版物指出，2022年全年的AirPods订单也被大幅缩减了约1000万......
中国耐用型手机制造商Doogee推出了S98手机，该手机在后置摄像头阵列中间有一个类似智能手表的副显示屏，电池可以持续使用三天，并配备了2000万像素..
恰好是市场领导者的三星，似乎暂时停止了对其新的可折叠手机的创新...据该泄密者称，三星的下一代可折叠手机将是其前辈的稍好版本...我更关心Fold..
3月30日晚，中国东航发布了2021年报，实现营业总收入671.3亿，同比增长14.5%；实现归母净利润-122.1亿，同比下降3.2%...东航表示，目前事故原因尚..
今日晚间，京东方发布2021年年报，全年实现营业收入2193.10亿元，同比增长61.79%，实现归属于上市公司股东净利润258.31亿元，同比增长412.96%，业..
3月29日，微信客户端中多家与数字藏品相关的公众号突然被封禁，涉及的平台超十个，均为中小型数字藏品平台，腾讯幻核等头部平台未受影响...除直接..
除了面向桌面级PC、工作站的MTT S60，摩尔线程今天还发布了首款面向数据中心级的全栈功能GPU显卡MTT S200”...MTT S2000同样采用12nm工艺，MUSA核..
据界面新闻此前报道，腾讯微信开始大规模封禁数字藏品平台公众号，涉及平台超十个，均为中小型数字藏品平台，腾讯幻核等头部平台未受影响...具体措..
3月30日晚，国内最大的晶圆代工厂中芯国际发布了2021年报，公司实现收入54.43亿美元，比上年同期增加39.3%；实现净利润17.75亿美元，比上年同期增..
3月30日，摩尔线程正式发布了首款全功能国产智能显卡MTT S60”，这也是其基于MUSA统一系统架构的第一款桌面级显卡，主打桌面级PC、工作站市场...对..
黑鲨5Pro的电池容量为4650mAh，支持120W快充和三种充电模式，极速模式可在15分钟内充满，恒温模式则是24分钟，还支持旁路充电模式...在屏幕方面，..
3月30日晚，黑鲨召开新品发布会，正式发布了黑鲨5系列新机，包括黑鲨5 Pro、黑鲨5、黑鲨5 RS。此外还带来了两款定制版：黑鲨5 Pro中国航天版、黑鲨..
今晚的发布会上，除了黑鲨5、黑鲨5 Pro等新一代游戏手机之外，黑鲨还推出了与中国航天合作的定制版，包括黑鲨5中国航天版、黑鲨5 Pro中国航天版，..
凤凰网科技讯 （作者/植泽坤）3月30日晚消息，黑鲨发布了黑鲨5系列游戏手机，搭载骁龙8，搭载升降游戏肩键，还提供中国航天联名版，售价2799元起。..
今天晚上，黑鲨5 Pro正式发布。售价方面，8GB+256GB售价4199元，12GB+256GB售价4699元，16GB+512GB售价5499元。核心配置上，黑鲨5 Pro采用6.67英寸..
联想小新今日官宣了新品笔记本——小新Pro 16 2022款，搭载Intel 12代酷睿或者AMD锐龙6000系处理器。Intel版本Pro 16 2022搭载i5-12500H/i7-12700..
因微博未经授权抄袭多个豆瓣小组名称，豆瓣以“不正当竞争”为由起诉微博。豆瓣诉求微博立即停止侵权行为，公开赔礼道歉，并赔偿豆瓣人民币1元。据..
周鸿祎强调，今年两会上，他带来的关于开源软件的提案里，就指出开源软件由于生态开放，存在着大量的安全漏洞等风险，如果开源软件的安全隐患不解..
去年 5 月，曹县在网络上爆红...创业 6 年多，夫妻俩把服装电商生意做到了 1000 万元以上的年销售额...在淘宝上搜索“汉服”，夫妻俩经营的一家“..
在一封公开信中，其呼吁 Google 给员工配备智能马桶圈，以帮助员工健康地“洗屁屁”...推特上的帖子表明，对随着公司于本月初开始拆除马桶配件，此..
3月30日，2022款一汽丰田亚洲龙正式上市，新车共推出9款车型，售价区间为19.98-27.98万元，起售价比凯美瑞（17.98万元）贵了2万块。作为改款车型，..