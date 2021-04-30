苹果将拒绝为标记为丢失的 iPhone 提供维修服务

现在，最新发布的iPhone SE单品正在被全球问题的“完美风暴”严重影响...观察家们预计苹果受到了俄军入侵乌克兰和通货膨胀的一记重拳，但对于一款全新的手机来说，削减20%产能的数字的依然令人惊讶--这是自2020年以来该系列的第一个产品，这一比例意味着该季度的下降幅度大约落在200-300万部手机之间...全球芯片短缺仍然是一个因素，还有更广泛的通货膨胀问题，这些都影响了购买决定...除了对iPhoneSE的影响，该出版物指出，2022年全年的AirPods订单也被大幅缩减了约1000万......