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苹果将拒绝为标记为丢失的 iPhone 提供维修服务

2022-03-30 17:28 · 稿源：站长之家

根据苹果内部一份备忘录，如果一台 iPhone 在 GSMA Device Registry 网站标记为丢失，苹果零售店 Apple Store 和苹果授权服务商将拒绝为这台 iPhone 提供维修服务。

苹果技术人员可以通过内部 Mobile Genius 或 GSX 系统查看设备是否被标记为丢失。这一新举措会进一步降低被盗 iPhone 拿到苹果零售店维修的数量。

GSMA Device Registry 是全球数据库，当用户的手机丢失或被盗后，可以在网站上登记。

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