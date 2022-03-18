微信公众号菜单和自动回复支持设置视频号动态

站长之家（ChinaZ.com）3月18日 消息:近日，公众号和视频号进一步打通，公众号菜单和自动回复支持设置视频号动态，这使得视频号引流的渠道又多了一个。
据微果酱报道，公众号的自定义菜单和自动回复支持设置视频号动态，但目前只支持在公众号网页端设置，订阅号助手App暂时还不支持。
另外，点击“选择视频号动态”，支持搜索插入自己或其他视频号的内容。
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随着公众号和视频号打通，运营者也就可以利用二者相互引流，而现在在公众号后台也能清楚的看到视频号为公众号带来的粉丝量了...进入公众号后台查看用户分析数据时，大家可以看到在用户增长来源，除了原有他人转载、微信广告、搜一搜、扫二维码等模块，还新增了视频号和视频号直播两个模块...只要视频号和公众号已经完成绑定，并且在视频号内展示公众号身份，就可以查看来自视频号和视频号直播的新增粉丝详情...
昨日晚间，微信公众平台运营中心发布了关于公众平台违规导流行为的进一步规范...公众号平台发现部分运营者在微信多个平台之间互相导流刷量以获取不当利益...具体来说，违规导流行为指的是在多个不同的平台如公众号、小程序、视频号等之间互相引流，通过文字、语音、动图等形式诱导用户点击跳转，传播违规内容或进行违规交易，骗取用户流量获取不当利益...一、以获取更多内容或奖励为噱头，诱导用户关注账号、点击违规内容，从而获取不当利益......
对于信息流中频繁出现视频号内容，“不二大叔”表示，短视频已经是当下的流行大趋势，微信此举能让用户习惯并长期稳定地浏览视频号内容，也可以给到运营者更多的运营思路，“通过视频号协助公众号涨粉完全是一个可以开拓的新领域...“捡书博士”从去年就开启了视频号运营，边做边调整内容的呈现形式，偶尔能有浏览量激增至百万的视频出现；Nick也在B站和今日头条试水长视频，虽然目前仍处于起步阶段，但还是给了自己更多的机会和出路......
今年以来，微信视频号新增了多项功能，继推流直播回放支持下载之后，企业视频号主页近日又新增了“服务”功能...根据企业视频号可以在资料页上添加服务菜单，用户点击菜单项可以打开对应的页面，如：小程序、微信客服等...然后，点击“设置”，进入“服务菜单”可看到「配置服务」的指引，在左侧点击「添加服务」开始配置，配置后，用户可以点击菜单栏打开对应页面，如小程序和微信客服...这个功能的增加意味着，用户除了在视频号观看视频外，还可以直接在视频号主页轻松找到企业的客服、活动福利等多项服务，同时也让企业新增了新的流量?
继视频号付费直播可以查看视频回放之后，视频号直播又更新了功能——推流直播回放支持下载了...使用视频号助手进行的推流、拉流直播，自 2022 年 1 月 1 日起的回放均可下载，也可拖拽进度条，自选时间长度，最长支持 24 小时的直播回放下载，文件较大时可能下载缓慢或报错，可选择分段下载...具体操作路径如下：视频号pc端＞数据中心＞直播数据＞单场数据＞直播回放...
这是站长之家Z周刊发布的最新一期内容，主要帮助大家了解最近与抖音、快手、小红书、淘宝等短视频&电商平台最新动向，挖掘有价值的信息...根据企业视频号可以在资料页上添加服务菜单，用户点击菜单项可以打开对应的页面，如：小程序、微信客服等...快手发布了快手新知播第二季战报...京东发布商家成长扶持计划 提供超 10 亿流量资源扶持......
作为腾讯在短视频领域唯一的桥头堡产品，视频号最近动作趋于平缓，无论是产品层面还是运营层面...第一类为“流量层面的打通”，这包括公众号支持发送视频号内容、公众号视频号互相转跳、视频号支持挂公众号链接等等;...于是，视频号在点赞时用户会更倾向于更符合自身形象的视频...视频号当然有的不仅仅是软肋，它还有铠甲...1.首先，作为微信的一个子产品而非一个独立的App，视频号能无缝地嵌入微信的几乎所有场景让它有着极其稳固的基本盘...2.其次，在商业层面，视频号给微信的私域运营提供了一个新的流量起点......
据抖音2021年10月份发布的《2021抖音泛知识内容数据报告》显示，抖音平均每5个播放量里，就有1个是泛知识内容...与抖音依靠算法推送不同，视频号在给用户做推荐时，以热门视频和朋友点赞过的视频为主，这导致很多内容创作者发布的视频难以精准触达受众，这也是视频号至今没能在任何内容领域培养出头部创作者的原因之一...这让抖音损失惨重......
为什么做短视频、直播比写网站文章、公众号图文更难？关于这个问题，有两种不同声音：一种认为短视频、直播更简单，一种认为网站文章、公众号更简单，白杨SEO站后者...而写网站文章，一般更多说做SEO的写SEO文章，另外一种就是我们做网站推广时写的文章...为什么做短视频、直播比写网站文章、公众号图文更难？...如果从技术来说，会写好文章不一定做好短视频，但做好短视频的人，文章功底不会差...再简单说，短视频的脚本是要反复打磨，如果在团队来说，短视频或直播各有分工，比如写脚本的、搞拍摄的，演员、剪辑师，专门发布推广的.....
2022 年 1 月截至视频号通过用户投诉受理、自主巡查、系统识别等手段，共处置违规视频 1804 条，违规帐号 265 个...《微信视频号运营规范》等相关规则协议也明确约定，微信用户不得利用视频号发布违法违规营销信息，包括但不限于枪支弹药、爆炸物、管制刀具、珍稀野生动植物、医疗服务、医疗器械、药物和保健品、烟草、证券或期货等投资类有偿咨询内容等... 2022 年 1 月截至共处置违规视频 26310 条，违规帐号 184 个......
前不久网信办宣布已派驻督导组进驻豆瓣，17日豆瓣APP上一名用户称:“会关闭全平台60%左右的娱乐性小组，留下知识板块，24号全网下架APP进行整改....
除了美国，韩国、在高端芯片领域占主导地位的中国台湾地区，以及在芯片制造材料和工具方面实力强大的日本，也禁止向俄罗斯出口被美国列入出口管制..
3月20日消息，近期，受到镍、碳酸锂等上游原料涨价影响，电池厂商透露成本大涨，而下游的新能源车已经一片涨价之声。 理想汽车CEO李想就在社交媒体..
近日有媒体淘宝直播联合阿里巴巴认证共同组织的互联网营销师直播销售员四级/中级工认证考试...此次考试内容根据互联网营销师国家职业技能标准的要..
一家公会负责人告诉新播场，在他们目前进B站直播的新主播里，只要坚持开播1个月的，大部分都能万元以上的收益，“收益流水还是比较客观的，高的能..
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因此，欲要真正从根本上改变零售行业本身，必然需要对零售行业的内在元素进行改造，在实现了对于内在元素改造的基础上，再去寻找重构新的元素的方..
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前者是“清朗”专项行动中一直持续开展的工作，后者则是今年新增的内容，也是发布会上被提到和关注的重点...在“清朗”专项行动的发布会上记者提问..
严重时像iPhone 13 Pro Max这样拥有大电池的机型也只能维持半天的时间...除了电池问题，iOS 15.4还包括来自Emoji 14.0集的100多个新表情符号，Sir..
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2022年3月20日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于诗句的，问题是“杜甫名句晓看红湿处花重锦官城中锦官城指的是哪里？”这个地方一些朋友还不清..
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去年11月，我们看到了摩托罗拉代号为"奥斯汀"的智能手机的渲染图，它有一个居中的打孔显示屏，后部有一个以5000万像素摄像头为主导的三摄像头系统..
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