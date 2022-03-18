微信公众号菜单和自动回复支持设置视频号动态

站长之家（ChinaZ.com）3月18日 消息:近日，公众号和视频号进一步打通，公众号菜单和自动回复支持设置视频号动态，这使得视频号引流的渠道又多了一个。

据微果酱报道，公众号的自定义菜单和自动回复支持设置视频号动态，但目前只支持在公众号网页端设置，订阅号助手App暂时还不支持。

另外，点击“选择视频号动态”，支持搜索插入自己或其他视频号的内容。