iPhone SE3的Geekbench跑分与iPhone13相当

站长之家(ChinaZ.com) 3月11日 消息:新款第三代iPhone SE的Geekbench得分显示，苹果入门级iPhoneSE3的性能与去年年底发布的旗舰iPhone13相当，因为它们都配备了相同的 A15 仿生芯片。

iPhoneSE 3的Geekbench得分显示，单核得分为 1695，多核得分为 4021。作为参考，iPhone 13的单核得分为 1672，多核分数为4481。同时Geekbench分数证实了新的iPhone SE具有 4GB 的 RAM。

与上一代 ‌‌iPhone SE‌‌ 相比，苹果承诺新款 ‌‌iPhone SE‌ 的图形处理速度最高可提升 1.2 倍。苹果现在还声称视频播放时间最长可达 15 小时，比 ‌iPhone SE‌ 2宣传的多两个小时。A15仿生芯片还支持 ‌iPhone SE‌ 客户现在可以使用的新功能，例如摄影风格、智能 HDR 4、和iOS15 中的实时文本。

新款 iPhone SE 采用相同的 4.7 英寸设计，带有 Home 按钮和Touch ID，但现在支持了5G。第三代iPhone SE起售价为3499元，比上一代高出200元，将于 3 月 11 日开始预购，并于 3 月 18 日发售。