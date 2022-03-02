苹果在2021年第四季度将iPhone产量提高到8550万部

站长之家(ChinaZ.com) 3月2日 消息:一份报告称，苹果将最新一个季度的iPhone产量提高到了8550万部的历史新高，这一增长帮助智能手机行业的整体产量在 2021 年第三季度至第四季度之间增长了 9.5%。

iPhone13系列自推出以来就受到了很高的消费者需求，这促使苹果生产更多的智能手机。在周一的一份报告中，iPhone的产量似乎有了相当大的增长。

根据集邦咨询的数据，苹果在 2021 年第四季度的智能手机品牌产量排名中保持了一贯的领先地位。2021年第四季度，苹果将产量提高到 8550 万部的历史新高，环比增长66%。

集邦咨询还认为，苹果抢占了华为留下的市场份额，认为这可能是本季度苹果表现出色的主要因素。据估计，华为旗舰机型的订单逐渐被iPhone取代。

产量增加还帮助苹果提高了2021年全年的iPhone制造水平，从2020年的年产量2亿部增加到2.33亿部。集邦咨询将此归因于苹果在中国的市场份额从 10% 扩大到 16%。

整体而言，2021年第四季度，全球智能手机产量增至 3.56 亿部，今年第三季度至第四季度增长了 9.5%。2021 年第四季度的数据略低于 2020 年和 2019 年的数据，因为虽然 iPhone 产量保持增长，但影响其他供应商的零部件短缺导致产量下降。

尽管中国智能手机需求可能下降，其他市场增长有限，但预计2022 年智能手机年产量将达到 13.81 亿部。