性能颜值体验全线拉满 冷血旗舰K50电竞版售价3299元起

2月16日，Redmi 举办新品发布会，正式带来 K50电竞版。作为 K50宇宙首款产品，K50电竞版专为硬核游戏玩家打造，代表了 K 系列的性能巅峰。

K50电竞版搭载全新一代骁龙8旗舰处理器，突破性采用热源分离布局和双区温控，结合双 VC、超大面积石墨等一系列豪华散热材料，造就最冷静骁龙8旗舰。还延续了磁动力肩键设计，并全新升级 JBL 宽频四单元扬声器、最新一代 CyberEngine 超宽频 X 轴马达1016、更大电量的120W 神仙秒充等一系列行业领先配置，是一款全线拉满的冷血旗舰。

设计拉满

跑车灵感，梦幻设计精致主张

K50电竞版设计灵感来源于梦幻跑车，有激情的、流线的机身轮廓，又有精致的细节。整机围绕 X 元素进行设计，由机身背部的 X 引出整机的轮廓，相机框、扬声器开孔、呼吸灯、音量键等均为 X 元素的变形与幻化，具有极强的对冲力与视觉张力。

K50电竞版整机风格更硬朗，机身后盖采用光哑同体工艺，为四边等深设计，相邻边不再有高低落差，去曲就直。凌厉的机甲线、闪电闪光灯、1600万色氛围灯都起到了恰到好处的装饰作用，将电竞氛围拉满。整机共计40余道 CNC 精加工，是 Redmi “刀法最多”的产品，肩键拨动开关还加入了 CD 纹处理，相机框为金属材质，并同样在内外缘采用 CNC 精加工，透出如刀刃般的凌厉感。

速度拉满

极致性能冷静释放，充电游戏两不误

K50电竞版搭载全新一代骁龙8旗舰处理器，采用最新一代4nm 芯片工艺，CPU、GPU、AI、ISP 等全部换代，几乎是高通史上最大幅度的一次升级。其中，与游戏性能紧密相关的 GPU 部分，相比上代骁龙888，提升幅度高达52%。搭配满血版 LPDDR5内存和升级版 UFS3.1高速闪存，让极致性能充分释放。

此外，K50电竞版还为性能释放构建了全新的舞台，整机结构重新设计，突破性采用热源分离布局使处理器热源与充电热源分开，整机温度更均匀，大幅提高边玩边充场景下的充电速度。在散热材料的使用上，K50电竞版堪称奢华。创新性的双液冷 VC 均热板设计，总面积高达4860mm²，覆盖整机40% 的面积。超大石墨烯、高功率石墨、航天氮化硼等7大创新，5大材料升级，为 K50电竞版提供全链路无死角的立体散热系统。得益于优秀的散热能力，K50电竞版在主流大型游戏中均可以满帧流畅运行。

除性能竞速之外，Redmi 开启了全面的充电提速。K50电竞版在120W 神仙秒充的基础上，进一步将电池容量提高至4700mAh，提升整机续航表现。在高效率双电荷泵及 MTW 多极耳双电芯技术加持下，仅17分钟就能充至100%，充电速度依旧业界领先。

突破性的热源分离布局配合分区控温方案，为边玩边充提供了有力的硬件条件，避免因系统发热而影响充电速度，进一步释放充电性能。经实测，K50电竞版在《王者荣耀》120帧模式下，仅需37分钟就能充满，边玩边充速度大幅领先业界。

操控拉满

A+电竞直屏与磁动力肩键，显示和操控都能快人一步

K50电竞版搭载高素质 OLED 柔性直屏，在 DisplayMate A+ 认证中达成15项屏幕纪录。支持10bit 色深显示，每块屏幕都经过出厂校准，JNCD≈0.18，色准表现远高于行业水准。K50电竞版支持120Hz 刷新率，480Hz 触控采样率，还支持超分辨率触控技术，游戏显示、操作都快人一步。同时还支持了1920Hz 高频 PWM 调光、环境色温感应、不偏色护眼、MEMC 运动补偿等一系列尖端显示技术，各种环境下都能有舒适的观看体验。

操控上，K50电竞版将弹出式肩键设计升级至2.0版本。磁动力肩键的体验得到了全面的优化，拨动开关磁铁数量增加至8颗，强化稳定性，不晃动。按键微动由之前的硬树脂改为硅胶材质，回弹更快，并降低长时间按压的疲劳度。通过这两项升级，K50电竞版肩键的打击感得到进一步强化。为增强实用性，K50电竞版肩键还新加入了自定义快捷键功能，在游戏之外，肩键也能实现诸如快速打开相机、一键静音等自定义快捷操作。

体验拉满

振动反馈好、声音够震撼、网络连接稳

在核心体验之外，K50电竞版在振动、声音、网络连接性能等使用体验上也进行了全方位的升级。全球首发 CyberEngine 超宽频 X 轴马达1016，这是目前安卓手机中最大尺寸 X 轴马达。采用最新一代 ESA 一体多极磁钢结构，5.12Gpp 超强瞬态振动量，振动频率覆盖50Hz-500Hz，可实现更为丰富的振动效果。现已支持《和平精英》、《天谕》、《王牌竞速》等主流游戏4D 振感，MIUI 也专属调校了95种日常场景，带来更丰富更逼真的振动体验。

在常规立体双扬基础上，K50电竞版两侧各增加一颗独立高频扬声器，实现对高音的很好补充，有效将频响范围扩展至12KHz。双1115中低音单元配合新增的双0611高音单元，组成四单元扬声器系统，带来了更为震撼的立体声场。

K50电竞版配备3组电竞 Wi-Fi 天线，配合进一步提升的防干扰、低延迟优化算法，相比传统双 Wi-Fi 天线，可有效降低游戏延迟30%。支持 Wi-Fi6增强版，全新升级的四网协同，网速更快，网络波动环境下有效提升游戏网络的稳定性。

K50电竞版采用6400万三摄组合，经典的6400万像素索尼 IMX686，配合120° 超广角和微距镜头，拍照体验更加稳定、清爽。K50电竞版还升级了红外功能，相较过往手机的红外遥控功能，有更大角度更远距离，进一步提升了实用性。还支持多功能 NFC，支持300余座城市交通卡、Mi Pay、门卡等功能，开门刷卡，一机搞定。

K50冠军版 Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Edition

此次，Redmi 还正式成为梅赛德斯-AMG F1车队官方独家合作伙伴，并联合推出K50冠军版 Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Edition。

K50冠军版基于 K50电竞版（12GB+256GB 版本）打造，融入众多 F1赛事及 AMG-F1车队专属元素，如:AMG-F1专属绿色中腰线、AMG-F1专属绿色呼吸灯、F1方格旗图案等，展现出极强的速度感与竞技感。K50冠军版采用精致的礼盒包装，并标配120W GaN 充电器。

K50电竞版提供暗影、冰斩、银翼三款配色，8GB+128GB 售价3299元、12GB+128GB 售价3599元、12GB+256GB 售价3899元。K50冠军版 Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Edition 售价4199元。今晚8:30在小米商城、小米有品、京东、天猫、苏宁易购、小米之家、拼多多等渠道开启订金预售，2月18日10:00全渠道首卖。