腾讯回应应届生因加班问题怒怼管理层 提出三点优化方案

站长之家(ChinaZ.com) 1月26日 消息:25 日深夜，腾讯企业微信的一名届生员工在部门内部大群中，因“赶版本”导致的高强度加班问题，发消息怒怼管理层。

该员工质疑管理者在进行任务排期时只顾进度而忽视开发人员健康。随后其直属领导、企业微信高管等都第一时间与其本人进行了沟通。

对于这个问题，企业微信负责人黄铁鸣也在腾讯内部论坛上对此事做出了回应。他表示，很惭愧因为项目因为产品而让员工如此辛劳，并指出持续高强度的急行军是不持久的。他还提出了三点优化方案：1、及时做好规划；2、健康合理工作时间；3、明确评价导向。

以下是回应原文：

“大家好，我是WXG企业微信产品部的负责人ted。上文中的截图是昨晚我们在部门大群里发的部门即时激励表彰文档，这个表彰是对取得了阶段性进展项目和个人的一次即时激励。其中的一些表彰内容引发了咱们一位同学对部门高强度工作问题、影响健康问题的反馈，对于这位同学敢于直言问题的态度，我是认可的。

昨晚我们也和这位同学通了电话，认真详细地了解了同学的情况和反馈，我们了解到这位同学刚加入部门 2 个月，刚来压力较大，与周边同学交流下来发现大家普遍工作高强度，加上近期身边好友不幸去世产生较大内心冲击，因此情绪迸发在部门群内表达了自己对高强度工作的意见。

关于上文中所提及的项目，是去年底企业微信和腾讯会议、腾讯文档的联合版本公司内测项目，这个项目是 21 年企业微信团队最重要的项目之一，项目牵涉到 3 个BG（业务集团）、 3 个产品的联合开发，上线的时间节奏也是基于三个团队之前的共同商定而确定的，时间紧、任务重，这确实令到我们很多同学连续高强度工作才得以保证了最终按时按质交付。而后的4. 0 版本，又因为要赶企业微信4. 0 版年度发布会，再次令到大家强急行军。

以上的这些，作为部门负责人，同学们的辛苦我看在眼里也记在心里，我很感谢大家为了项目为了产品而拼搏，也很惭愧因为项目因为产品而让大家如此辛劳。今天的事情也再次提醒了我们，持续高强度的急行军是不持久的，也势必会影响到大家的工作与生活平衡，以及健康。

之前BG层面还做了一个关于同学们工作状态的调研，大家普遍反映的问题是业务的价值感、工作强度、因为绩效考核“比加班、比谁走得晚”，从部门的管理者的角度，我的态度是，绝不会仅仅是根据大家的工作时长就来判断一个人的工作表现好坏或者绩效排名，这是不客观的，也是不可持续的。

其实基于之前BG层面的这个调研，我们也收到了很多同学匿名反馈的中肯建议和方案，我们也已经在思考优化方案，这位同学的敢于表达再次给我们做了对于快速优化的提醒。接下来，部门管理团队会尽快商议出一整套解决此类问题的具体方案，我的大体思路如下，先同步大家：

1、及时做好规划。同步优化产品迭代开发的规划与节奏，以及其它相关的流程、机制，尽量避免让大家在短期内高强度的工作。

2、健康合理工作时间。团队内部、跨团队合作，结合协同的必要性，共同商议健康合理的作息时间。

3、明确评价导向。不会让大家因为顾虑到考核排序而“比加班、比谁走得晚”，各团队负责人也要在团队内明确沟通考核的标准和依据，引导健康、可持续的工作方式。后续具体的方案成型后我会在部门层面进行全员沟通，充分征集部门同事的意见。

最后，非常感谢这位同学的直言反馈，督促了我们尽快优化调整。感谢企业微信所有同学们一直以来的辛劳付出。期待未来我们用更健康、更持久的方式一起做出让用户满意的产品。