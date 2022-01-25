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腾讯发布2021反舞弊通报

2022-01-25 10:12 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月25日 消息:刚刚，腾讯官方发布了反舞弊通报称， 2021 年全年，腾讯反舞弊调查部共发现并查处触犯“腾讯高压线”案件 50 余起，近 70 人因触犯“腾讯高压线”被辞退， 10 余人因涉嫌犯罪被移送公安机关处理。

腾讯表示，在 2015 年发布的《腾讯阳光行为准则》中，腾讯进一步明确规定“腾讯高压线”和其他违规行为的内容和处理流程，以保证与正直价值观相悖的行为得到严肃地处理。员工行为一旦触犯“腾讯高压线”，一律解聘处理，永不录用。对于涉案的外部公司，也会列入公司黑名单，永不合作。一旦发现涉嫌违法犯罪的，必将移送公安司法机关追究法律责任，同时也会密切配合警方进行打击，抓捕涉案的外部人员。

以下为腾讯具体通报案例：

1. 原SNG数字音乐部朱赞利用职务便利，向供应商索要并收取好处费，其行为触犯了“腾讯高压线”，被解聘处理，永不录用。同时，朱赞因犯非国家工作人员受贿罪被依法追究刑事责任。

2. 已离职的CSIG在线教育部尹善远在职期间利用职务便利，伙同PCG技术战略中心施俊，收取外部人员好处费，为外部人员实施其他涉嫌违法犯罪的行为提供便利，二人的行为触犯了“腾讯高压线”，被解聘处理，永不录用。同时，尹善远和施俊因犯帮助信息网络犯罪活动罪被依法追究刑事责任。

3. CDG通讯业务部夏催伍接受已离职的CDG通讯业务部杨莉的请托，通过WXG行业产品运营部朱亚骥，利用职务便利，收取外部人员好处费，为外部人员实施其他涉嫌违法犯罪的行为提供便利条件，三人的行为触犯了“腾讯高压线”，被解聘处理，永不录用。同时，夏催伍因犯非国家工作人员受贿罪被依法追究刑事责任。杨莉和朱亚骥因涉嫌犯罪，被移送公安机关处理。

4. PCG体育内容部组长朝乐萌利用其实际控制的公司，在该公司与腾讯的相关合作中非法谋取私利，其行为触犯了“腾讯高压线”，被解聘处理，永不录用。同时，朝乐萌因涉嫌犯罪，被移送公安机关处理。

5. CSIG云产品一部张祥通过技术手段和提供虚假申诉信息侵占他人产品账号，并进行售卖获利，其行为触犯了“腾讯高压线”，被解聘处理，永不录用。同时，张祥因涉嫌犯罪，被移送公安机关处理。

6. CDG行业销售运营三部李增旺利用职务便利，为供应商谋取利益，并收取供应商好处费，其行为触犯了“腾讯高压线”，被解聘处理，永不录用。同时，李增旺因涉嫌犯罪，被移送公安机关处理。

7. PCG影视内容制作部组长张萌利用职务便利，为供应商谋取利益，并收取供应商好处费，其行为触犯了“腾讯高压线”，被解聘处理，永不录用。同时，张萌因涉嫌犯罪，被移送公安机关处理。

8. 已离职的PCG影视内容制作部吴蓉在职期间利用职务便利，将公司采购用于拍摄的道具和服装据为己有，其行为触犯了“腾讯高压线”，被解聘处理，永不录用。同时，吴蓉因涉嫌犯罪，被移送公安机关处理。

9. WXG商户产品部黄思锐与外部求职中介合作，由外部中介负责招募实习生，其利用腾讯员工身份安排实习生进行虚假的腾讯远程实习，并从外部求职中介处分得实习应聘者支付的部分费用。其行为触犯了“腾讯高压线”，被解聘处理，永不录用。同时，黄思锐因涉嫌犯罪，被移送公安机关处理。

10. PCG新闻技术平台部胡忠与外部求职中介合作，由外部中介负责招募实习生，其利用腾讯员工身份安排实习生进行虚假的腾讯远程实习，并从外部求职中介处分得实习应聘者支付的部分费用。其行为触犯了“腾讯高压线”，被解聘处理，永不录用。同时，胡忠因涉嫌犯罪，被移送公安机关处理。

11. 已离职的IEG STC游戏产品部安培良在职期间与外部求职中介合作，由外部中介负责招募实习生，其利用腾讯员工身份安排实习生进行虚假的腾讯远程实习，并从外部求职中介处分得实习应聘者支付的部分费用。其行为触犯了“腾讯高压线”，被解聘处理，永不录用。

12. 已离职的CDG行业销售运营二部李思在职期间与外部求职中介合作，由外部中介负责招募实习生，其利用腾讯员工身份安排实习生进行虚假的腾讯远程实习，并从外部求职中介处分得实习应聘者支付的部分费用。其行为触犯了“腾讯高压线”，被解聘处理，永不录用。

13. CSIG智慧零售战略合作部夏杰与外部求职中介合作，由外部中介负责招募实习生，其利用腾讯员工身份安排实习生进行虚假的腾讯远程实习。其行为触犯了“腾讯高压线”，被解聘处理，永不录用。

14. IEG X3 游戏产品部李智雅使用他人权限进行违规操作，帮助外部人员提供某产品认证服务，并收取好处费，其行为触犯了“腾讯高压线”，被解聘处理，永不录用。

15.IEG互动娱乐服务采购部朱运昊在与供应商的合作项目中收取供应商给与的感谢费，其行为触犯了“腾讯高压线”，被解聘处理，永不录用。

16. PCG资讯运营部张岩利用职务便利，为供应商谋取利益，并收取供应商好处费，其行为触犯了“腾讯高压线”，被解聘处理，永不录用。

附 2021 年新增永不合作主体清单：

广州达牛科技股份有限公司

北京乐鱼文化传媒有限公司

竞技网络科技（深圳）有限公司

深圳市海盟互动科技有限公司

深圳市华宇掌上网络科技有限公司

深圳市翔游天下网络科技有限公司

深圳市真好游科技有限公司

深圳市环贸达信息科技有限公司

北京灵智济海营销顾问有限公司

北京卓唯动力信息咨询服务有限公司

北京嘉源娱乐文化有限公司

悠然自在（北京）影视文化传播有限公司

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