新春倒计时，2022虎年限定春节模板上新，新媒体人必备年货！

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趣味新年文案

1. 万物更新 旧疾当愈 岁月常如新。

2. 岁末将至 敬颂冬绥2021万事胜意。

3.希望陪我碎碎念的人也能陪我岁岁年年ʚ ྀིɞ。

4. 今天我们一起等跨年的烟花，明天就一起等来年的春秋冬夏。

5. 凡是过往皆为序章，所有将来皆为可盼。

6.家人闲坐，灯火可亲;新年伊始，喜乐安宁。

7. 一岁一礼，一寸欢喜。

8. ᵕ̈ ɴɪᴄᴇ ᵕ̈跨年倒計時 。

9. 跨年愿望:2021变成 %全糖去冰 ◡̈ 。

10. 希望今年 多吃不胖 积极向上（｡･ω･｡）ﾉ。

11. 愿新的一年 心之所向 行之所往 ️。

12. շօշ1ʜᴀ͟ᴘ͟ᴘ͟ʏᴇᴠᴇʀʏᴅᴀʏ̆̈ 。

13. 新的一年，愿大家都能万事随想，所爱如山。从此眼底是绮丽，周遭是晴明，嘴角是笑意，耳畔是阜盛烟火，心上凛冬散尽，星河长明。

14. ✧˖ꀿªᵖᵖᵞ ˖✧。

15. ♡⃛ 跨年快̤̮乐̤̮ ⦿♡⃛。

16. 即使年年不见 也要岁岁平安。

17. ╰━ 《好运来》 ━╯。

18. ⏲钟声敲过 就让一切 如其所是。

19.有趣 有盼 无灾 无难☃️。

20.我在2020的尽头2021的开始等你。

（文案来源于网络，侵删）

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