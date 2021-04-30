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苹果第三代 5G iPhone SE 将于 4-5 月推出

2022-01-20 17:19 · 稿源：站长之家

据MacRumors报道，根据显示行业顾问Ross Young分享的信息，苹果供应商将在本月开始为第三代iPhone SE生产显示面板，该设备的最终组装可能在 3 月开始。

基于这个生产时间表，Ross Young认为第三代iPhone SE很可能在 4 月下旬推出，最迟可能在 5 月初推出。第三代iPhone SE预计将采用与当前iPhone SE相同的设计，包括4. 7 英寸显示屏。传闻该设备的主要新特性包括与iPhone13 相同的A15 仿生芯片和5G支持。

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