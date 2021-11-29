2021年11月29日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于天下第一行书的，问题是“有天下第一行书之称的书法作品是什么？”这个算是比较简单的问题了，很多人都知道这个问题的答案是什么，下面就来为大家详细的介绍一下蚂蚁庄园今日答案。

有天下第一行书之称的书法作品是什么 11月29日蚂蚁庄园今日答案

今天问题:有天下第一行书之称的书法作品是什么?

A、《兰亭集序》

B、《快雪时晴帖》

正确答案:《兰亭集序》

《兰亭集序》，又称作《禊序》、《兰亭序》、《禊帖》、《临河序》、《兰亭宴集序》。书法家王羲之所作，有“天下第一行书”之称，是晋代书法成就的代表。

晋穆帝永和九年（353年）三月初，王羲之与儿子王凝之、王徽之、王操之、王献之，孙统、李充、孙绰、谢安、支遁、太原王蕴、许询、广汉王彬之、高平郗昙、余姚令谢胜等“少长群贤”共41人在会稽山阴集会，为兰亭集会，是时有二十六人得诗三十七首，后辑为《兰亭诗》。《兰亭集序》为王羲之为《兰亭诗》写的序言。

王羲之以特选的鼠须笔和蚕茧纸书写，首先写聚会盛况，描述环境——“茂林修竹、清流激湍”，“天朗气清，惠风和畅”。之后笔锋突变，格调转为悲伤，写欢乐时光不长久及人生短暂，然而他并不宣扬“及时行乐”，而是斥了庄子的“一死生、齐彭殇”的论调。通篇语言流畅，不勉强藻饰、通俗自然，结合骈句、骈散，灵活自如，堪称历代名篇。

《兰亭集序》共计324字，凡是重复的字都各不相同，其中21个“之”字，各具风韵，皆无雷同。王羲之酒醒之后，过几天又把原文重写了好多本，但终究没有在兰亭集会时所写的好。