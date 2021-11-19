天堂w燃柳村特殊任务全攻略 燃柳村特殊任务详细流程

天堂w燃柳村中是有特殊任务的，很多玩家还不清楚这个特殊的任务怎么做，下面就来为大家分享一下天堂w燃柳村特殊任务全攻略。

刚发现燃柳村的特殊任务，燃柳不是有一只被绑在树上的食人妖（发出不明哀号那只），你也变身成食人妖就可以跟他说话，接任务讲讲话打一只怪就有一张防卷可以拿，算是不无小补。

燃柳村的食人妖其实是中了诅咒的魔法师，接受任务的时候会告诉我们，需要我们协助找回诅咒媒介并带回，若直接破坏诅咒媒介被诅咒的人会直接死亡，解除诅咒的办法是将诅咒媒介传送至其他空间中，他会请你将诅咒道具丢入一个深坑中，据魔法师说，这个深坑连结着其他空间，只要将诅咒媒介丢入其中就可以解除诅咒，再次回到燃柳村与魔法师对话任务就完成了。

完成食人妖任务后回到葡萄庄主身边进行对话，会出现唯一的选项:「将弓丢入深坑中」，将弓丢入坑中后再回到葡萄庄主与他儿子身边，会发现诅咒解开了，是个好结局。

后记:最后任务解完的时候，庄主会告诉你，未来他会和他儿子继续在葡萄庄园努力产出更好的葡萄酒，后续有机会的话希望我们一定要再回到葡萄庄园，他会好好地招待我们，有几个关键字是红字，不知道后续会不会有相关任务，目前我36等，还没有触发就是了。