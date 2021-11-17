《桃之夭夭》宣布休刊 网友：一代人青春记忆结束了

站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:随着新媒体的发展，纸媒以及传统出版行业面临着生存与挑战问题，不少传统出版商宣布休刊。

魅丽文化宣布古风小言第一刊《桃之夭夭》今日休刊，2021年12月刊会是最后一期杂志。

据悉，从2010年创刊号一直到2021年，11年的时间《桃之夭夭》给我们带来了很多精彩故事，但却因为多种原因不得不采取休刊的举措。

声明中工作人员透露，《桃之夭夭》疑受到疫情的影响，从双月刊变月刊，再到休刊，“旧的事物就是要被新的事物代替，非人为所能改变”。

魅丽文化表示，魅丽文化从创立到现在，经历了很多风霜雨雪。见证过纸媒的辉煌，一路跌跌撞撞到现在。《许愿树》《深海》《飞魔幻》......都相继停刊，时至今日，《桃之夭夭》也将离我们而去。似乎青春就是在不断地说再见，我们无法改变时代的洪流，但期待未来能更好。望，珍重，珍惜。

多数网友对《桃之夭夭》休刊表达了不舍。

此前10月31日，《意林小小姐》杂志官方微博发布了一则无限休刊公告，告别小小姐杂志。《意林·小小姐》是国内知名文摘杂志《意林》专为中国女生打造的女生青春文学读物，于2010年创办，至今已有十一年办刊历史。“意林小小姐宣布休刊”随即登上微博热搜，并引发网友讨论。