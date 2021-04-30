苹果最早2022年推出混合现实设备：价格很贵，主打游戏

Facebook（现更名为 Meta）内部正开发新的 VR 头显，不过它并非作为 Quest2的替代品而设计的。以开发者为重点的 Connect 会议上，扎克伯格宣布了代号为 Project Cambria 的硬件，它将具有改进的混合现实、面部跟踪和更紧凑的光学器件。今年早些时候和 CNET 的谈话中，扎克伯格承认了 Quest Pro 的存在，他在谈话中讨论了未来带有额外传感器的头盔。他表示:“如果你专注于打造一个更高端的设备，除了做游戏部分，还能在其他一些用例