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苹果最早2022年推出混合现实设备：价格很贵，主打游戏

2021-11-01 16:22 · 稿源：站长之家

日前彭博社 Mark Gurman 在 Power On 节目中再次提到了传言已久的混合现实设备。Gurman 预测这款设备最早明年发布。

与之前的传言一样，这款设备的价格很贵，同时搭载先进的芯片、屏幕、传感器等。今年早些时候，有报告称苹果混合现实设备售价至少3000美元。苹果混合现实设备可能会将重点放在游戏或者只是增强现实。

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混合现实，也就是 Mixed Reality，MR，可以同时支持增强现实和虚拟现实。未来，苹果还会推出真正的 AR 头戴设备。

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