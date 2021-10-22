金铲铲之战1.21版本更新内容汇总 1.21新版本更新内容一览

英雄联盟云顶之弈手游金铲铲之战最近开启了1.21版本的更新内容，很多玩家还不清楚更新了什么东西，下面就来为大家详细的介绍一下。
各位弈士们:
欢迎来到《金铲铲之战》1.21版本公告。
《金铲铲之战》已经加速进入季末狂欢了，本次更新除了常规的平衡性调整之外，添加了一些系统改动。弈士们喜爱的暮光之战和装备狂欢玩法将会延长至11月9日23:59，世界聊天频道也将恢复。
【英雄之黎明】赛季将于11月10日0点结束，0点还在对局中的弈士不受影响，段位和胜点会正常结算，请各位记得抓紧时间在这个最终版本里达成排位目标喔。【英雄之黎明】宝典兑换也将随赛季同步结束，宝典已满级的弈士记得兑换奖品，赛季结束后，对应的宝典经验将会清零。
一起来看看更新内容吧!
更新时间:2021年10月21日9:00
更新方式:不停机更新
更新范围:全服
更新大小:安卓103.78M，iOS103.98M
更新内容如下:
神龙尊者小小李青、黎明使者 焰羽、黑暗使者 焰羽将于10月21日更新后加入神话召唤。
小小李青将于10月21日更新后上架商城。
暗夜巫师 怒角、永恒之森 怒角、战场之王 怒角、太空律动 怒角将于10月21日12点上架商城，并在事件中心同步上线怒角系列礼包活动，自选礼包随心配，多选享更高折扣。
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小小英雄:神龙尊者 小小李青
【神龙尊者 小小李青】加入神话召唤
拥有圣龙之力的神龙尊者，天地方寸之间，均能无往不利。
小小英雄:黎明使者 焰羽
【黎明使者 焰羽】加入神话召唤
焰羽被视为带来光明与安详的瑞兽，传闻每当他从空中疾驰而过，黑暗便即刻褪去。
小小英雄:黑暗使者 焰羽
【黑暗使者 焰羽】加入神话召唤
他紫红色的火光会吞噬周围的光明，相传他与他的兄弟相互追赶，等待着一场最终的会面。
小小英雄:李青
【小小李青】加入商城
这位古老武术的大师，面对任何挑战都必将全力以赴。
小小英雄:暗夜巫师 怒角
【暗夜巫师 怒角】加入商城
即便没使用巫术，怒角在“不给糖就捣蛋”的活动中依然领到了很多的糖果。
小小英雄:永恒之森 怒角
【永恒之森 怒角】加入商城
怒角获得了更加强大的魔法，代价是永远留在这片森林。
小小英雄:战场之王 怒角
【战场之王 怒角】加入商城
作为享誉大陆的狩猎游戏的最终头目，能量爆发释放的红色闪电能让街机世界的其他对手退避三舍。
小小英雄:太空律动 怒角
【太空律动 怒角】加入商城
怒角凭借着它优秀的节奏感，成为了太空小队的头号舞者。
玩法更新
暮光之战玩法延长至11月9日23:59，【追击暮光使徒】活动时间也相应延长。
装备狂欢玩法延长至11月9日23:59，迎接最后的狂欢时刻吧。
【英雄之黎明】赛季
英雄更新——
厄运小姐
技能伤害:250/375/600=>250/375/550
婕拉
技能伤害:200/300/575=>200/300/525
卢锡安
攻击力:70=>75
维克兹
技能伤害:900/1150/4000=>850/1100/4000
阿克尚
生命值:850=>800
凯尔
第3神阶伤害免疫的触发条件:每第15次攻击 => 每第12次攻击
最终神阶的伤害值:80/125/4000=>90/150/4000
波比
技能伤害:150/250/400=>150/250/450
辛德拉
技能伤害:250/350/600=>250/350/650
格温
3星【格温】的剪刀范围现在会变得更大
黑默丁格
技能伤害:400/600/3333=>425/600/3333
羁绊更新——
秘术师
魔法抗性:40/80/150/250=>40/80/175/300
丧尸
【缝合巨怪】基于阶段的生命值和攻击力增长:16% =>13%
征服者
攻击速度:25/75/135/250% =>25/70/135/250%
光明哨兵
攻击速度:20/80/500% =>20/80/600%
【去往双城】10月22日10:00起，免费领专属攻击特效，选择力量激活神秘核心，准备前往另一世界。
【怒角来袭】10月21日12:00起，小小英雄怒角上线，前往事件中心自选礼包随心配，多选享更高折扣。
【巅峰对决·为爱助威】10月22日10:00起，开启助威点兑换和助威抽奖，领取并使用助威点兑换精美奖励，同时也可以继续完成任务获取更多助威点。
【追击暮光使徒】活动延长至2021年11月9日23:59结束。
世界聊天功能升级完毕，重新开放聊天功能。