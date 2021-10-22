金铲铲之战1.21版本更新内容汇总 1.21新版本更新内容一览

英雄联盟云顶之弈手游金铲铲之战最近开启了1.21版本的更新内容，很多玩家还不清楚更新了什么东西，下面就来为大家详细的介绍一下。

各位弈士们:

欢迎来到《金铲铲之战》1.21版本公告。

《金铲铲之战》已经加速进入季末狂欢了，本次更新除了常规的平衡性调整之外，添加了一些系统改动。弈士们喜爱的暮光之战和装备狂欢玩法将会延长至11月9日23:59，世界聊天频道也将恢复。

【英雄之黎明】赛季将于11月10日0点结束，0点还在对局中的弈士不受影响，段位和胜点会正常结算，请各位记得抓紧时间在这个最终版本里达成排位目标喔。【英雄之黎明】宝典兑换也将随赛季同步结束，宝典已满级的弈士记得兑换奖品，赛季结束后，对应的宝典经验将会清零。

一起来看看更新内容吧!

更新时间:2021年10月21日9:00

更新方式:不停机更新

更新范围:全服

更新大小:安卓103.78M，iOS103.98M

更新内容如下:

神龙尊者小小李青、黎明使者 焰羽、黑暗使者 焰羽将于10月21日更新后加入神话召唤。

小小李青将于10月21日更新后上架商城。

暗夜巫师 怒角、永恒之森 怒角、战场之王 怒角、太空律动 怒角将于10月21日12点上架商城，并在事件中心同步上线怒角系列礼包活动，自选礼包随心配，多选享更高折扣。

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小小英雄:神龙尊者 小小李青

【神龙尊者 小小李青】加入神话召唤

拥有圣龙之力的神龙尊者，天地方寸之间，均能无往不利。

小小英雄:黎明使者 焰羽

【黎明使者 焰羽】加入神话召唤

焰羽被视为带来光明与安详的瑞兽，传闻每当他从空中疾驰而过，黑暗便即刻褪去。

小小英雄:黑暗使者 焰羽

【黑暗使者 焰羽】加入神话召唤

他紫红色的火光会吞噬周围的光明，相传他与他的兄弟相互追赶，等待着一场最终的会面。

小小英雄:李青

【小小李青】加入商城

这位古老武术的大师，面对任何挑战都必将全力以赴。

小小英雄:暗夜巫师 怒角

【暗夜巫师 怒角】加入商城

即便没使用巫术，怒角在“不给糖就捣蛋”的活动中依然领到了很多的糖果。

小小英雄:永恒之森 怒角

【永恒之森 怒角】加入商城

怒角获得了更加强大的魔法，代价是永远留在这片森林。

小小英雄:战场之王 怒角

【战场之王 怒角】加入商城

作为享誉大陆的狩猎游戏的最终头目，能量爆发释放的红色闪电能让街机世界的其他对手退避三舍。

小小英雄:太空律动 怒角

【太空律动 怒角】加入商城

怒角凭借着它优秀的节奏感，成为了太空小队的头号舞者。

玩法更新

暮光之战玩法延长至11月9日23:59，【追击暮光使徒】活动时间也相应延长。

装备狂欢玩法延长至11月9日23:59，迎接最后的狂欢时刻吧。

【英雄之黎明】赛季

英雄更新——

厄运小姐

技能伤害:250/375/600=>250/375/550

婕拉

技能伤害:200/300/575=>200/300/525

卢锡安

攻击力:70=>75

维克兹

技能伤害:900/1150/4000=>850/1100/4000

阿克尚

生命值:850=>800

凯尔

第3神阶伤害免疫的触发条件:每第15次攻击 => 每第12次攻击

最终神阶的伤害值:80/125/4000=>90/150/4000

波比

技能伤害:150/250/400=>150/250/450

辛德拉

技能伤害:250/350/600=>250/350/650

格温

3星【格温】的剪刀范围现在会变得更大

黑默丁格

技能伤害:400/600/3333=>425/600/3333

羁绊更新——

秘术师

魔法抗性:40/80/150/250=>40/80/175/300

丧尸

【缝合巨怪】基于阶段的生命值和攻击力增长:16% =>13%

征服者

攻击速度:25/75/135/250% =>25/70/135/250%

光明哨兵

攻击速度:20/80/500% =>20/80/600%

【去往双城】10月22日10:00起，免费领专属攻击特效，选择力量激活神秘核心，准备前往另一世界。

【怒角来袭】10月21日12:00起，小小英雄怒角上线，前往事件中心自选礼包随心配，多选享更高折扣。

【巅峰对决·为爱助威】10月22日10:00起，开启助威点兑换和助威抽奖，领取并使用助威点兑换精美奖励，同时也可以继续完成任务获取更多助威点。

【追击暮光使徒】活动延长至2021年11月9日23:59结束。

世界聊天功能升级完毕，重新开放聊天功能。