猿辅导推出新品牌“飞象星球” 为学校提供智能教育服务

站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:据媒体报道，在线教育品猿辅导宣布正式进军To B 智能教育市场，即将推出面向政府和学校的教育科技新品牌“飞象星球”。
据了解，该品牌将为公立学校提供智能教育平台及产品，致力满足B端教学全场景的技术与服务需求。
飞象星球目前业务已经进入研发测试阶段，即将在全国展业。
公开资料显示，“飞象星球”的运营主体是北京飞象星球科技有限公司，该公司今年正式成立，注册资本1亿，法人为猿辅导联合创始人李鑫。
站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:据媒体报道，在线教育品猿辅导宣布正式进军To B 智能教育市场，即将推出面向政府和学校的教育科技新品牌“飞象星球”。
据了解，该品牌将为公立学校提供智能教育平台及产品，致力满足B端教学全场景的技术与服务需求。
飞象星球目前业务已经进入研发测试阶段，即将在全国展业。
公开资料显示，“飞象星球”的运营主体是北京飞象星球科技有限公司，该公司今年正式成立，注册资本1亿，法人为猿辅导联合创始人李鑫。
猿辅导进军ToB智能教育市场，即将推出面向政府和学校的教育科技新品牌「飞象星球」，为公立学校提供优质智能教育平台及产品，满足其教学全场景的技术与服务需求，核心思路是助力政府和学校以技术实现优质教育资源均衡与个性化学习。
据媒体报道，国庆期间，猿辅导在 BOSS 直聘挂出的服装设计岗位。负责招聘的人说现在团队已经有 5 个人，准备做时尚的户外羽绒服，面向成人市场
这两年，教育行业迎来巨变，甚至头部企业也纷纷折戟，不断大幅裁员、收缩产品线，并寻求转型。近日，知名教育培训机构猿力教育投资成立了一家服饰公司北京冰原服饰，注册资本5000万人民币，经营范围包括销售服装、鞋帽、针纺织品、日用品、工艺品，服装设计等。一名猿辅导在职员工确认了这一转型，并透露服装主要针对成人羽绒服，目前正在搭建设计师团队，并招聘服装设计总监/主任、面料采购主管、供应链助理等岗位。根据职位要求?
昨日，针对转行卖羽绒服的报道，猿辅导方面再次回应称，北京冰原服饰有限公司系集团母公司新投资建立的一家消费类公司，由独立的专业团队运营，与猿辅导教育相关业务无关。
进入21 世纪以来，科技改变了很多人的生活，也无意间开启了一场学习方式的变革。加上这一流行病的影响带动了在线教育的发展，全新的教育模式给师生带来了许多全新的体验，它改变了以往的教学模式和方法。虽然在线教学让我们感受到技术的优势与发展方向。但线上教学也暴露出许多不足之处。对此，成人在线教育培训机构师大在线教育力求从产品及服务上严格要求自己，为学员提供规范专业的培训服务。在这几年里，师大在线教育不断践行
教育一直都是国之大重，今年的“双减”政策落实，更加说明教育在实现规划的统一。教育部明确规定:第一，学生的作业负担要进一步的减低;第二，课外学科类辅导机构不要再办了。随着社会各界对“双减政策”了解之后，接下来便引发了激烈的讨论。家长都听过这样一句话:不写作业母慈子孝，一写作业鸡飞狗跳。甚至有家长因为辅导作业被气得心脏病发，身体垮掉。近期还有一位爸爸辅导孩子作业，气到下巴脱臼，引发热议。很多家长也提出，?
近段时间，在双减”政策的影响下，各种教培企业也都在寻求转型，而近日最受关注的莫过于知名网课平台猿辅导”转型买羽绒服的消息。据天眼查显示，知名教育培训机构猿力教育近期投资成立一家服饰公司，注册资本5000万人民币，经营范围包括销售服装、鞋帽、针纺织品、日用品、工艺品，服装设计等。目前，有消息称已经从猿辅导在职员工处获悉，消息属实，该员工表示，服装主要针对成人羽绒服，目前正在搭建设计师团队，并在boss直聘上
最近出台的双减”政策，让曾经一路高歌的校外培训机构纷纷陷入了水深火热”之中，包括头部的教培机构，像新东方、学而思、猿辅导等开始进入裁员和业务转型阶段。近日，猿辅导转型卖衣服的消息不胫而走。据天眼查显示，知名教育培训机构猿力教育近期投资成立一家服饰公司，注册资本5000万人民币，经营范围包括销售服装、鞋帽、针纺织品、日用品、工艺品，服装设计等。而在Boss直聘平台，猿辅导也挂出了服装设计师的岗位招聘。根据职
23日，教育部召开通气会。针对有家长担心买不到教辅教材，从而选择囤积辅导材料的现象，教育部校外教育培训监管司相关负责人表示，家长现在没有必要担心，培训材料区分为学科类和非学科类进行管理，家长最关心的是学科类的材料。根据刚刚出台的管理办法，学科类培训材料实行的是严格的双审核制度，在培训机构自行审查的基础上，教育部门进行审查。只有审核之后的材料才是适用材料，其科学性，思想性，适宜性才有保障。此外，培训材
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