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猿辅导推出新品牌“飞象星球” 为学校提供智能教育服务

2021-10-20 15:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:据媒体报道，在线教育品猿辅导宣布正式进军To B 智能教育市场，即将推出面向政府和学校的教育科技新品牌“飞象星球”。

据了解，该品牌将为公立学校提供智能教育平台及产品，致力满足B端教学全场景的技术与服务需求。

儿童，在线教育

飞象星球目前业务已经进入研发测试阶段，即将在全国展业。

公开资料显示，“飞象星球”的运营主体是北京飞象星球科技有限公司，该公司今年正式成立，注册资本1亿，法人为猿辅导联合创始人李鑫。

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