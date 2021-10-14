金铲铲之战10月14日更新维护公告 1.20a版本更新内容汇总

金铲铲之战在10月14日开启了更新维护，此次更新的版本是1.20a版本，很多玩家还不清楚更新了什么内容，下面就来为大家详细的介绍一下。
各位弈士们好，
欢迎来到《金铲铲之战》1.20a版本公告。
本次更新带来了一些平衡性调整。当前环境中部分低费用英雄发挥的作用过大，我们希望能平衡高费用英雄与低费用英雄的能力，为对局带来更多可能性。
一起来看看更新内容吧!
更新时间:2021年10月14日9:00
更新方式:不停机更新
更新范围:全服
更新大小:本次更新大小约29.3M
更新内容如下:
玩法更新
装备狂欢-光明军械库
现在所有玩家会在阶段7-2获得第2件光明装备。
【时空裂痕】赛季
英雄更新——
迅箭
技能伤害:250/450/900=>250/400/650
仙灵女巫
额外生命值:325/450/550=>300/400/500
法力值:50/150=>30/160
命运之手
技能伤害:175/300/525=>150/250/400
法力回复:30/50/90=>20/40/70
青丘灵狐
技能伤害:150/250/450=>125/200/400
天雷引
技能伤害:200/400/900=>200/300/600
眩晕时间:1.5秒 =>1秒
皮城执法官
技能伤害:250/425/900=>200/350/650
眩晕持续:2/2.5/3.5=>1.5/2/2.5
海上幽影
技能伤害:150/200/300=>150/200/250
眩晕持续:1.5/2/3=>1/1.5/2
法力值:75/125=>35/125
未来守护者
技能伤害:225/400/725=>225/400/600
眩晕持续:2.5/4.25/7=>2/3/4
轩辕
技能伤害:300/600/1350=>250/500/1000
焰魂
法力值:50/150=>10/150
帝国之斧
额外攻击伤害倍数:45%/65%/150% =>50%/70%/150%
星龙战神
生命值:850=>950
技能伤害:7.5%/15%/100% =>10%/20%/100%
凤黯
生命值:850=>1000
疾风剑豪
生命值:800=>900
技能伤害:150/350/2000=>200/400/2000
虚空之女
生命值:700=>850
法力值:50/125=>75/125
羁绊更新——
骑士（2）(4)(6)
伤害格挡:15/30/50=>15/35/60
【巅峰对决 为爱助威】10月15日10:00起，可前往事件中心，为您喜爱的2021年英雄联盟全球总决赛战队助威，解锁限定奖励。更有机会获得小小英雄，包括【小小伊泽瑞尔】【小小拉克丝】【小小亚索】【小小厄运小姐】。
【小小英雄预告】全新神秘小小英雄即将降临神话抽奖。10月19日10:00起，可通过事件中心预览小小英雄细节，斩杀效果、专属攻击特效等。