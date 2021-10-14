金铲铲之战10月14日更新维护公告 1.20a版本更新内容汇总

金铲铲之战在10月14日开启了更新维护，此次更新的版本是1.20a版本，很多玩家还不清楚更新了什么内容，下面就来为大家详细的介绍一下。

各位弈士们好，

欢迎来到《金铲铲之战》1.20a版本公告。

本次更新带来了一些平衡性调整。当前环境中部分低费用英雄发挥的作用过大，我们希望能平衡高费用英雄与低费用英雄的能力，为对局带来更多可能性。

一起来看看更新内容吧!

更新时间:2021年10月14日9:00

更新方式:不停机更新

更新范围:全服

更新大小:本次更新大小约29.3M

更新内容如下:

玩法更新

装备狂欢-光明军械库

现在所有玩家会在阶段7-2获得第2件光明装备。

【时空裂痕】赛季

英雄更新——

迅箭

技能伤害:250/450/900=>250/400/650

仙灵女巫

额外生命值:325/450/550=>300/400/500

法力值:50/150=>30/160

命运之手

技能伤害:175/300/525=>150/250/400

法力回复:30/50/90=>20/40/70

青丘灵狐

技能伤害:150/250/450=>125/200/400

天雷引

技能伤害:200/400/900=>200/300/600

眩晕时间:1.5秒 =>1秒

皮城执法官

技能伤害:250/425/900=>200/350/650

眩晕持续:2/2.5/3.5=>1.5/2/2.5

海上幽影

技能伤害:150/200/300=>150/200/250

眩晕持续:1.5/2/3=>1/1.5/2

法力值:75/125=>35/125

未来守护者

技能伤害:225/400/725=>225/400/600

眩晕持续:2.5/4.25/7=>2/3/4

轩辕

技能伤害:300/600/1350=>250/500/1000

焰魂

法力值:50/150=>10/150

帝国之斧

额外攻击伤害倍数:45%/65%/150% =>50%/70%/150%

星龙战神

生命值:850=>950

技能伤害:7.5%/15%/100% =>10%/20%/100%

凤黯

生命值:850=>1000

疾风剑豪

生命值:800=>900

技能伤害:150/350/2000=>200/400/2000

虚空之女

生命值:700=>850

法力值:50/125=>75/125

羁绊更新——

骑士（2）(4)(6)

伤害格挡:15/30/50=>15/35/60

【巅峰对决 为爱助威】10月15日10:00起，可前往事件中心，为您喜爱的2021年英雄联盟全球总决赛战队助威，解锁限定奖励。更有机会获得小小英雄，包括【小小伊泽瑞尔】【小小拉克丝】【小小亚索】【小小厄运小姐】。

【小小英雄预告】全新神秘小小英雄即将降临神话抽奖。10月19日10:00起，可通过事件中心预览小小英雄细节，斩杀效果、专属攻击特效等。